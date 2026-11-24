Die in Derbyshire ansässige White Peak Distillery stellt ihre neueste limitierte Abfüllung aus der Reihe Wire Works Gather vor. Mit dieser Reihe unterstützt die Brennerei die Menschen, unabhängigen Einzelhändler und Gemeinschaften, die die britischen Einkaufsstraßen so besonders machen. Anlässlich der Einführung erklärte Claire Vaughan, Mitbegründerin der White Peak Distillery:

“Through Gather, we want to celebrate the people behind the counter and the knowledge, enthusiasm and passion they bring to their work. Visiting an independent whisky retailer is about so much more than picking up a bottle. It’s an opportunity to ask questions, discover something new and benefit from the experience and personal recommendations of someone who really knows their subject.” “With Christmas approaching, that expertise can be particularly valuable, whether you’re looking for a gift for a whisky enthusiast or simply want to try something different. Whisky has always been about bringing people together, and we think the experience of buying it should be no different.”

Ihre erste Veröffentlichung für den stationären Einzelhandel fand im November 2024 statt. Damals landeten 129 Flaschen des „Wire Works English Oak“ in den stationären Handel, zu ausgewählten britischen Fachhandelspartnern. Im Jahr 2025 kehrte die Initiative unter einem neuen Namen zurück: „Gather I“ – eine Einzelfassabfüllung mit Moscatel-Finish, die insgesamt 295 Flaschen umfasste.

Die 2026er Gather Edition ist ein leicht getorfter englischer Single Malt Whisky. Er reifte in einem Rotwein-Barriquefass. Diesem wurde in der Küferei einem speziellen Verfahren unterzogen. Das Fass wurde erneut ausgebrannt („re-charred“), das Holz wurde zusätzlich einem Räucherprozess ausgesetzt. Dieses Verfahren trägt die Bezeichnung „Re-charred Over Smoke“.

Wire Works Gather 2 ist auf lediglich 240 Flaschen limitiert. Die Abfüllung ist ab dem 28. November exklusiv im stationären Handel bei ausgewählten unabhängigen Fachhändlern in Großbritannien sowie im Shop der Destillerie erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei £79, was etwa 95 € wären.