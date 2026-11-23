Für einen Nachmittag übernimmt der Fass Manager den Abholmarkt von Trinklusiv in Salzburg, und verwandelt den Getränkemarkt in eine Bühne für außergewöhnliche Destillate und unabhängige Abfüllungskunst.

Mehr zu diesem Shop-Takeover am 7. Dezember in der Presseaussendung:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Exklusives Tasting am Fenstertag: Der „Fass Manager“ übernimmt den Abholmarkt von Trinklusiv in Salzburg

Salzburg, 20. November 2026 – Pünktlich zum Auftakt in die vorweihnachtliche Genusszeit erwartet Spirituosen-Liebhaber und Geschenksuchende in Salzburg ein besonderes Highlight: Am Montag, den 7. Dezember 2026 – dem idealen Fenstertag vor dem Feiertag – übernimmt der Fass Manager (bottledbyfm.com) für einen Nachmittag das Ruder im Getränkemarkt von Trinklusiv.

Zwischen 14:00 und 18:00 Uhr verwandelt sich der Salzburger Getränkemarkt in eine Bühne für außergewöhnliche Destillate und unabhängige Abfüllungskunst. Besucherinnen und Besucher haben die Gelegenheit, direkt mit den Experten hinter dem Fass Manager ins Gespräch zu kommen, mehr über die Geschichten hinter den Fässern zu erfahren und sich persönlich für das anstehende Weihnachtsfest beraten zu lassen.

Vier internationale Destillerien und Abfüller im Fokus Im Rahmen des Shop-Takeovers stehen exklusive Kostproben von vier renommierten Namen der internationalen Craft-Spirituosen-Szene bereit:

Thomond Gate: Traditionelle irische Whiskey-Handwerkskunst mit charakterstarken Fassreifungen aus Limerick.

Traditionelle irische Whiskey-Handwerkskunst mit charakterstarken Fassreifungen aus Limerick. Copeland Distillery: Innovative, küstennah gereifte Whiskeys und Destillate aus Nordirland, geprägt vom rauen Klima der Irischen See.

Innovative, küstennah gereifte Whiskeys und Destillate aus Nordirland, geprägt vom rauen Klima der Irischen See. Faer Isles Distillery: Pioniergeist von den Färöer-Inseln – nordische Destillate, die das einzigartige maritime Terroir der Inselgruppe einfangen.

Pioniergeist von den Färöer-Inseln – nordische Destillate, die das einzigartige maritime Terroir der Inselgruppe einfangen. Uncharted: Unabhängige Abfüllungen abseits des Mainstreams, die durch ungewöhnliche Fässer und kompromisslose Qualität überzeugen.

„Der Fenstertag am 7. Dezember ist die perfekte Gelegenheit, um dem Vorweihnachtsstress für ein paar Stunden zu entfliehen, Neues zu entdecken und vielleicht schon das eine oder andere besondere Geschenk für unter den Christbaum zu sichern“. Das Team vom Fass Manager

Die Verkostung im Abholmarkt von Trinklusiv ist für alle interessierten Gäste ab 18 Jahren kostenlos und ohne Voranmeldung zugänglich.

Veranstaltungsdetails auf einen Blick:

Was: Shop-Takeover & Verkostung durch den Fass Manager (bottledbyfm.com)

Shop-Takeover & Verkostung durch den Fass Manager (bottledbyfm.com) Wann: Montag, 7. Dezember 2026, 14:00 bis 18:00 Uhr

Montag, 7. Dezember 2026, 14:00 bis 18:00 Uhr Wo: Trinklusiv Abholmarkt, Bachstraße 72, 5023 Salzburg

Trinklusiv Abholmarkt, Bachstraße 72, 5023 Salzburg Highlights: Kostenlose Verkostung von Thomond Gate, Copeland, Faer Isles Distillery und Uncharted

Kostenlose Verkostung von Thomond Gate, Copeland, Faer Isles Distillery und Uncharted Eintritt: Frei (Verkostung ab 18 Jahren)

Über den Fass Manager: Unter bottledbyfm.com widmet sich der Fass Manager der Auswahl und Abfüllung außergewöhnlicher Spirituosen. Mit einem Fokus auf Authentizität, Fassstärke und handverlesene Einzelstücke bringt das Unternehmen internationale Geheimtipps und unabhängige Abfüllungen direkt zu Genießern in Österreich.