Das mittlerweile bereits siebte Release seiner Vintage Line kann Tilo Schnabel / The Cashound heute vorstellen. Erhältlich ist der 21-jährige Bowmore beim exklusiven Partner deinwhisky.de und auch im eigenen Shop auf www.thecaskhound.de zu finden.

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„Age looks good on Islay“:

Ein wunderbar gereifter 21-jähriger BOWMORE bereichert die VINTAGE LINE

Über zwei Jahrzehnte auf dem Buckel, jede Menge Charakter und bestens in Form! Mit einem außergewöhnlichen 21-jährigen BOWMORE präsentiert THE CASKHOUND alias Tilo Schnabel das siebte Release seiner mittlerweile legendären VINTAGE LINE.

Der Islay Single Malt durfte seine gesamte Reifezeit in einem erstbefüllten Bourbon Barrel verbringen und begeistert mit saftigen Früchten, cremiger Süße und elegantem, maritimem Torfrauch. Ein echter Inselklassiker, dem die lange Fassreifung ausgesprochen gut bekommen ist!

VINTAGE LINE: Alte Schule, große Whiskys

Mit seiner VINTAGE LINE widmet sich THE CASKHOUND den großen Single Malts und Single Grains vergangener Jahrzehnte. Mindestens 20 Jahre alt, sorgfältig ausgewählt und ganz ohne modische Fass-Experimente: Hier dürfen erstklassige Destillate und hochwertige Fässer zeigen, was sie gemeinsam über lange Zeit hervorbringen können.

Ungefärbt, nicht kühlgefiltert und in natürlicher Fassstärke abgefüllt, stehen diese Whiskys ganz in der Tradition jener unabhängigen Bottler, die mit ihren kompromisslosen Abfüllungen einst Maßstäbe setzten. Keine Effekthascherei, keine unnötigen Umwege – einfach ehrlicher Whiskygenuss mit reichlich Persönlichkeit.

Frucht, Rauch & feine Manieren: BOWMORE 2005

BOWMORE, bereits 1779 am Ufer des Loch Indaal auf Islay gegründet, gehört zu den traditions-reichsten Brennereien Schottlands. Ihr unverwechselbarer Stil zeichnet sich durch ausgeprägte Fruchtigkeit, salzig-maritime Anklänge und einen vergleichsweise dezenten, eleganten Torfrauch aus – eine Kombination, die unter Islay-Liebhabern seit Generationen geschätzt wird.

Unser BOWMORE beweist auf ausgesprochen genussvolle Weise, dass die wahren Qualitäten eines Islay Malts nicht allein in seiner PPM-Wucht liegen. Mehr als zwei Jahrzehnte durfte der Tropfen in einem First Fill Ex-Bourbon Barrel reifen, das ihm cremige Vanillesüße und feine würzige Akzente mit auf den Weg gegeben hat. Die lange Fasslagerung hat das Zusammenspiel von Frucht, Süße, Meeresnoten und Torfrauch wunderbar verfeinert, ohne die typische Destillerie-DNA zu überdecken. Mit 57,5 % Vol. natürlicher Fassstärke bringt der Malt ordentlich aromatischen Nachdruck mit und überrascht zugleich mit bemerkenswerter Geschmeidigkeit. Ein vielschichtiger, eleganter BOWMORE, der Kraft und Finesse auf ausgesprochen reizvolle Weise vereint.

Vintage Line #7: BOWMORE 2005

Islay Single Malt Scotch Whisky

21 Jahre alt (Filled: 19.09.2005 • Bottled: 01.10.2026) • 57,5 % Vol. Natural Cask Strength

Matured in a First Fill Ex-Bourbon Barrel • Outturn 227 Flaschen • Non Chillfiltered • Natural Colour

UVP: 169,90 Euro / 0,7 l

Nase: Schon beim ersten Hineinschnuppern zeigen sich cremige Vanille, Butterkaramell und Blütenhonig, begleitet von reifen Pfirsichen, Birnen und gelben Äpfeln. Dahinter entfalten sich florale Noten, etwas frische Zitronenzeste und ein Hauch Bienenwachs. Mit etwas Zeit gesellen sich feines Malzgebäck und leicht grasige, frische Noten hinzu. Der Torfrauch bleibt zunächst dezent im Hintergrund, wirkt weich und geschmeidig, mit Anklängen von salziger Meeresluft, Torfmoor, Treibholz und Lagerfeuer am Strand.

Geschmack: Am Gaumen ausgesprochen weich, cremig und angenehm ölig. Vanilleschote, Toffeecreme und leichtes Karamell verbinden sich mit saftigen Pfirsichen, pochierten Birnen und einem Spritzer Zitrone. Dann gewinnt das Ganze an Tiefe: Feine Eichenwürze, etwas weißer Pfeffer und geröstetes Malz setzen einen reizvollen Kontrast zur anfänglichen Süße. Auch der Torfrauch meldet sich nun deutlicher zu Wort. Reif, leicht erdig und mit einer angenehm salzigen, maritimen Note umspielt er die Frucht und die cremige Vanille, ohne den Charakter des Destillats zu überdecken.

Abgang: Mittellang bis lang, angenehm wärmend und ausgewogen. Süße Vanille, etwas Honig und letzte Anklänge heller Früchte gehen langsam in trockene Eichenwürze und eine feine, pfeffrige Wärme über. Dazu gesellen sich sanfter Lagerfeuerrauch, eine Prise Meersalz und ein Hauch verkohltes Holz. Die Süße zieht sich allmählich zurück, während Rauch und eine dezente, angenehm herbe Würzigkeit noch eine ganze Weile nachklingen.

Fazit: Kraftvoll, elegant und voller Finesse – ein Islay Malt, der auch ohne große Rauchshow mächtig Eindruck macht!

Ab Sonntag, dem 22. November 2026 ist dieser gestandene Islay Lad bei unserem exklusiven Partner deinwhisky.de und auch im eigenen Shop auf www.thecaskhound.de zu finden.

Neugierig auf mehr? Alle Infos zu THE CASKHOUND und unseren Abfüllungen findet Ihr bei unseren Handelspartnern – die vollständige Liste gibt’s im Shop auf www.thecaskhound.de. Oder einfach den Newsletter abonnieren und keine neuen Bottlings mehr verpassen.

THE CASKHOUND | Tilo Schnabel | info@thecaskhound.de | www.thecaskhound.de