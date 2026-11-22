Das Leith Theatre, 1932 der Bevölkerung von Leith geschenkt, zeigte sich in seiner Geschichte als sehr widerstandsfähig. Es überstand Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg und jahrzehntelangen Verfall. Und auch gegen wiederholte Pläne einer anderweitigen Bebauung, die vermutlich mit einem Abriss einher gegangen wären, konnte es sich durchsetzen.

Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Leith_Theatre_-_Auditorium.jpg

Author Tom Parnell

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Heute setzt sich der Leith Theatre Trust dafür ein, das Gebäude als Begegnungsstätte für Live-Musik und andere kulturelle Darbietungen wiederzueröffnen. Der Stadtrat von Edinburgh (City of Edinburgh Council) erteilte 2025 dem Leith Theatre Trust einen Pachtvertrag. Dieser hat eine Laufzeit von 50 Jahren. Zuvor erhielt der Trust bereits eine Zusage über 4,5 Millionen Pfund vom „National Lottery Heritage Fund“ für die Renovierung des Theaters. Außerdem bekam das „Leith Theatre“ in diesem Jahr Fördermittel in Höhe von 5 Millionen Pfund aus der „Transient Tourist Levy“ des Stadtrats von Edinburgh. Zusätzlich wurde das Theater auch von der Liste der gefährdeten Theater („Theatres at Risk Register“) gestrichen.

Gemeinsam mit dem Leith Theatre Trust veröffentlichen die Thompson Bros aus Dornoch jetzt eine Charity-Abfüllung eines 10 Jahre alten Clynelish. Durch den Verkauf des Whiskys in Fassstärke sollen £6,450 eingenommen werden. Dieser Betrag soll die Restaurierung des Kulturzentrums an der Ferry Road in Edinburgh unterstützen.

Phil Thompson, ein Teil der Thompson Bros, erklärt:

“Working and living in a small town like Dornoch, you see every day how much a tight-knit community matters – nothing worthwhile gets built or saved without local people backing it. That’s why Leith Theatre’s story really struck a chord with us. “That building is only still standing because the people of Leith refused to give up on it. Raising an estimated £6,450 from this cask to help get the venue restored and thriving again is our way of backing that community spirit.“

Das Thompson Bros Clynelish 2016 10-Year-Old Leith Theatre Charity Bottling ist ab sofort direkt im Online-Shop der Thompson Bros für £55 erhältlich. Es wurde in natürlicher Fassstärke von 55,5 % vol., ohne Zugabe von Farbstoffen und ohne Kältefiltration abgefüllt.