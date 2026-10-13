Neu bei Kirsch Import: Talisker Single Cask, Thompson-Tipps und Nc’nean Single Cask

Kurz nach der Whisky Live Germany, die am vergangenen Wochenende in ihrer zweiten Auflage in Hamburg stattfand, kann Kirsch Import auch heute die Neuzugänge in seinem Whisky-Portfolio vorstellen (von denen einige, wenn nicht sogar alle, auf der Messe verkostet werden konnten).

Zwei weitere Bottlings zum 50-jährigen Jubiläum des Importeurs und Distributors werden den Handel in Deutschland erreichen. Von der Isly of Skye aus der Talisker Distillery kommt ein 32 Jahre altes Single Cask Bottling. Und von der Küste der Halbinsel Morvern aus der Nc’nean Distillery die Abfüllung aus einem Oloroso Sherry Butt.

Aus Dornoch von den Thompson Bros. erreichen den Handel in Deutschland sieben neue Abfüllungen der beiden Brüder, darunter befinden sich auch zwei sehr lang gereifte Single Grains.

Hier alle Details, umfassende Beschreibungen und ausführliche Tastinges Notes zu den Abfüllungen:

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Talisker 32 y.o. für Kirsch 50 y.o.:

Seltenes Single Cask zum Geburtstag

Zum Halbhundertjährigen darf es auch mal etwas ganz Besonderes sein. Daher gönnen wir Ihnen und uns eine Jubiläumsabfüllung, die man so vielleicht nicht noch einmal ins Glas bekommt (es sei denn, Sie hatten die Gelegenheit auf der Whisky Live Germany).

Der Talisker 1993/2026 ist eine seltene Originalabfüllung der Inselbrennerei. Über einen Zeitraum von stolzen 32 Jahren durfte sich das Single Cask an der Küste der Isle of Skye entwickeln – zunächst in Refill American Oak, dann in einem stark ausgebrannten American Oak Hogshead –, bevor es in lediglich 156 Flaschen abgefüllt wurde.

Bei kraftvollen 58,4% vol. verbindet das Ergebnis die typische maritime Würze der Brennerei mit überraschend intensiven Fruchtnoten. Kräftiger Pfeffer und warme Gewürze liefern sich ein spannendes Wechselspiel mit saftigem Pfirsich und reifer Birne. Darunter liegen Schichten von Lakritz, Kräutern, getrockneten Früchten, Traubenkernen und einem dezenten Rauch, der die Aromen elegant zusammenführt.

Talisker 1993/2026 – 32 y.o.

Charred American Oak HHD Finish

50th Anniversary Kirsch Import

Alkoholgehalt: 58.4% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Maritime Akzente von salziger Meeresbrise verbinden sich mit einem vielschichtigen, kräuterbetonten Rauch und reifen Fruchtnoten.

Geschmack: Eine charaktervolle Pfefferwürze trifft am Gaumen auf die süße Fülle von cremigem Karamell und feiner Vanille.

Nachklang: Der Abgang präsentiert sich langanhaltend mit einem maritimen Nachhall und einer eleganten, rauchigen Tiefe.

Es gibt Abfüllungen, die sofort eine Geschichte erzählen – dieser Talisker ist ein flüssiges Zeugnis von über drei Jahrzehnten an der stürmischen Küste der Isle of Skye. Er verkörpert die wilde Energie des Nordatlantiks, die über die Jahre in den Lagerhäusern von Carbost zu einer tiefgründigen Eleganz gereift ist.

Drei Jahrzehnte Reifezeit für ein goldenes Jubiläum

Destilliert im Jahr 1993, verbrachte dieser Single Malt beeindruckende 32 Jahre in Refill Wood sowie Charred American Oak Casks, bevor er für das 50. Jubiläum von Kirsch Import ausgewählt wurde. Mit einer strengen Limitierung auf lediglich 156 Flaschen stellt diese Originalabfüllung eine seltene Gelegenheit dar, das Handwerk der Brennerei in einer solch ausgereiften Form zu erleben. Der Whisky wurde in natürlicher Fassstärke von 58,4 % Vol. abgefüllt, wobei konsequent auf eine Kältefiltration und die Zugabe von Farbstoffen verzichtet wurde.

Ein maritimes Zusammenspiel von Rauch, Salz und tiefer Frucht

In der Farbe eines edlen Mahagoni präsentiert sich das Destillat im Glas und verströmt eine komplexe Melange aus würzigem Kräuterrauch, reifen Früchten und einer deutlichen salzigen Meeresnote. Am Gaumen entfaltet sich die für das Haus typische Pfeffernote, die hier jedoch durch die lange Reifezeit in weiche Vanille und dunkles Karamell eingebettet ist. Die Struktur ist kraftvoll und tiefgründig, wobei die Charred American Oak dem Whisky eine feine, röstige Würze verleiht, die in einem langanhaltenden, salzig-süßen Finale mündet.

Ein Sammlerstück für den besonderen Genuss

Aufgrund seiner enormen Komplexität und der hohen Intensität empfiehlt es sich, diesem Talisker ausreichend Zeit im Glas zu geben. Ein paar Tropfen Wasser können helfen, die vielschichtigen Ebenen zwischen dem maritimen Rauch und der süßen Eichenwürze weiter zu erschließen. Die hochwertige Präsentation in einer dunkelblauen Geschenkbox mit goldenen Details und einer Karte der Isle of Skye unterstreicht den kuratorischen Anspruch dieser Edition. Er ist eine exzellente Empfehlung für Kenner, die einen authentischen, gereiften Insel-Whisky in seiner reinsten Form suchen.

Thompson-Tipps:

Islay-Ideal, Highland-Geheimnisse & Senior Single Grains

Der Name Thompson Bros. hat sich schnell zum Synonym für unabhängige Abwechslung, Top-Qualität und echte Preis-Leistungs-Tipps entwickelt. Die Neuheitenrunde von Bunnahabhain über Clynelish, „mystery malts“ aus den Highlands und bis zu 36 Jahre alte Grain-Kracher zeigt, wieso.

Der Bunnahabhain 12 y.o. – Pride of Islay ist ein stolzes Aushängeschild für ungetorften Whisky der Insel. Nach finalen fünf Jahren in Madeira-Barriquefässern fließt ein zwischen reifen Beeren, kräftigem Walnussöl und maritimer Mineralität harmonisch ausgeglichener Dram ins Glas.

Clynelish ist nicht nur der Highland-Liebling der Thompson Bros. Mit dem Sutherland (Clynelish) 8 y.o. zollen sie der Küstenbrennerei bereits in zweiter Auflage Tribut und fangen ihre Essenz ein – ölig, mineralisch und unverwechselbar wachsig.

Ein geheimnisvolles Highland-Duo wurde unweit von Loch Ness destilliert und ist als Single Malt fast so selten wie Nessie: Der getorfte Highland Single Malt Whisky 12 y.o. wurde drei Jahre lang in karibischen Rumfässern veredelt. Für die letzten sechs Jahre setzte der Highland Single Malt Whisky 16 y.o. auf Moscatel Casks. Kräftige Noten von Orangenschalen treffen so auf Haselnusspralinen und einen Hauch von Backgewürzen.

Der mysteriöse Highland Single Malt Whisky 19 y.o. entwickelte den für seine Herkunftsbrennerei typischen, süffigen Charakter in Refill Hogsheads. Der Effekt? Komplexer, kraftvoller Genuss aus Kräutern, Honig, Räucherschinken, Muscheln und Salz, mit torfigem Malz, Apfelkompott und Erdnusskrokant.

Mit dem North British 34 y.o. liefern die Brüder ein unschlagbares Preis-Genuss-Erlebnis, das nun um ein Jahr köstlicher ist als der preisgekrönte Vorgänger. Ölig schmiegt sich der Single Grain an den Gaumen und überzieht ihn mit Bienenwachs und Pflaumenmarmelade, bevor Honig und eine spritzige Zitrusnote das Finale einleiten.

Auch der Strathclyde 36 y.o. vereint Attraktivität in Preis und Geschmack: Mit geröstetem Bananenbrot, Vanille, üppigem Pflaumensirup, Keksen und Kräutern erinnert der Glasgow Dram an kubanischen Rum.

Bunnahabhain 12 y.o. Pride of Islay

Madeira Casks

Thompson Bros.

Alkoholgehalt: 46.1% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Ein Bouquet aus reifen roten Beeren trifft auf die herbe Eleganz von Walnüssen, untermalt von einer klaren maritimen Note.

Geschmack: Reichhaltiges Walnussöl und die saftige Süße roter Früchte verschmelzen zu einem vollmundigen Mundgefühl, das von einer feinen maritimen Salzigkeit akzentuiert wird.

Nachklang: Der Abgang verweilt mit nussigen Anklängen und einem Hauch Salz, ergänzt durch eine dezente, trockene Eleganz.

Nur eine begrenzte Anzahl dieser Flaschen hat den Weg aus den Kellern der Thompson Bros. gefunden, doch es ist weit mehr als die reine Limitierung, die diesen Single Malt auszeichnet. Es ist die seltene Gelegenheit, die maritime Seele Islays in einem Gewand zu erleben, das durch die Sonne Portugals gewebt wurde und eine Brücke zwischen rauer Küste und fruchtbarer Eleganz schlägt.

Die Symbiose aus Islay-Tradition und Madeira-Süße

In der Destillerie Bunnahabhain, gelegen im abgeschiedenen Norden der Insel Islay, entstand dieser ungetorfte Islay-Malt, der unter der fachkundigen Aufsicht der Thompson Bros. seine Vollendung fand. Nach einer insgesamt zwölfjährigen Reifezeit verbrachte dieser Whisky die letzten fünf Jahre in First-fill Madeira-Barriques, was ihm eine außergewöhnliche aromatische Komplexität verleiht. Die unabhängigen Abfüller aus Dornoch bewahren dabei konsequent die Integrität des Destillats und füllen den Whisky ohne Farbstoffe ab, um die natürliche Interaktion zwischen Holz und Brand unverfälscht zu präsentieren.

Ein Wechselspiel aus roten Beeren und maritimer Salzigkeit

Im Glas zeigt sich der Whisky in einem warmen Bernsteinton, der bereits die Einflüsse der Starkweinfässer erahnen lässt. Das Bouquet offenbart eine feine Balance aus weichen, reifen roten Beeren und der reichhaltigen Textur von Walnussöl, die von einer dezenten Meeresnote begleitet wird. Am Gaumen entfaltet sich eine vollmundige Struktur, bei der die fruchtige Süße des Madeira-Weins auf die für Bunnahabhain charakteristische, subtile Küstensalzigkeit trifft, was für ein bemerkenswert ausgewogenes Geschmacksprofil sorgt.

Ein eleganter Begleiter für anspruchsvolle Islay-Entdecker

Dieser „Pride of Islay“ ist eine Empfehlung für Genießer, welche die mineralische Seite Islays ohne die Dominanz von Rauch erkunden möchten. Mit einem Alkoholgehalt von 46,1 % vol. bietet er genügend Charakter für einen intensiven Purgenuss, lässt aber auch Raum für einen Tropfen Wasser, um die nussigen Nuancen weiter zu öffnen. Das klassisch gestaltete Etikett mit seiner feinen Illustration der Islay-Landschaft unterstreicht den kuratorischen Anspruch dieser Small-Batch-Abfüllung, die ihren Platz in einer ambitionierten Sammlung verdient.

Sutherland (Clynelish) 8 y.o.

Batch 002

Thompson Bros.

Alkoholgehalt: 48% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: In der Nase vereinen sich maritime Akzente mit hellen Zitrusfrüchten, die von einer charakteristisch wachsigen und öligen Textur getragen werden.

Geschmack: Am Gaumen zeigt sich eine lebendige Mineralität im Zusammenspiel mit feiner Honigsüße und der typischen öligen Fülle der Küstendestillerie.

Nachklang: Der langanhaltende Nachklang überzeugt durch seine maritime Präsenz und eine dezent würzige Note.

Was diesen Sutherland auszeichnet, ist weniger die laute Geste als vielmehr seine unverkennbare, fast schon archaische Textur. In einer Welt voller überladener Finishes besinnt sich dieser Single Malt auf das Wesentliche: den puren, wachsigen Charakter einer Highland-Legende, der hier in seiner jugendlichen Brillanz eingefangen wurde.

Eine lokale Hommage aus dem Herzen Sutherlands

Die Thompson Brothers aus Dornoch haben mit diesem Batch 001 eine Liebeserklärung an ihren unmittelbaren Nachbarn, die weltberühmte Clynelish Distillery, geschaffen. Nur wenige Meilen trennen den Abfüller von der Brennstätte, deren Destillat für seine ölige Fülle und mineralische Tiefe bekannt ist. Die Reifung von acht Jahren in handverlesenen Fässern bewahrt die lebendige Note des Spirits, während die Abfüllung mit 48 % Vol. ohne Kältefiltration und ohne Farbstoffe den unverfälschten Brennereistil konserviert.

Wachsige Eleganz und maritime Aromen

Im Glas präsentiert sich der Whisky in einem strahlenden Gelbgold. Das Bouquet offenbart sofort die für die Destillerie so typische wachsige Textur, begleitet von hellen Zitrusaromen, grünem Obst und einer feinen, maritimen Note. Am Gaumen entfaltet sich eine lebhafte Komplexität aus salziger Tiefe und dezenter Honigsüße, die in ein langanhaltendes, würzig-mineralisches Finale übergeht.

Ein Charakterstück für Kenner puristischer Highlands

Dieser Sutherland ist eine ausdrückliche Empfehlung für Genießer, die das Besondere im Authentischen suchen und die maritime Würze der schottischen Ostküste zu schätzen wissen. Mit einer strengen Limitierung auf lediglich 2.187 Flaschen richtet sich Batch 001 an Entdecker, die diesen Single Malt am besten pur bei Raumtemperatur verkosten. Das markante gelbe Label mit der roten Wildkatze unterstreicht dabei optisch den stolzen, regionalen Ursprung dieses handwerklichen Whiskys.

Highland Single Malt Whisky 12 y.o. (Peated)

Rum Casks Finish

Thompson Bros.

Alkoholgehalt: 45.7% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Prägnanter Highland-Rauch und erdige Torfnoten verbinden sich mit der sanften Süße von Vanille. Ein Hauch von Karamell vervollständigt das vielschichtige Bouquet.

Geschmack: Am Gaumen zeigt sich ein harmonisches Wechselspiel aus cremigem Karamell und würzigem Holz. Ein weicher Rauchschleier verleiht den feinen Vanille-Nuancen eine bemerkenswerte Tiefe.

Nachklang: Der Abgang ist lang und wird von einer beständigen Karamellsüße getragen. Eine feine Holzwürze rundet den eleganten, trocken ausklingenden Abschluss ab.

Für Momente, die nach einem charakterstarken Begleiter verlangen, bietet sich dieser Highland Single Malt an, der das Spiel der Gegensätze perfektioniert. Es ist die seltene Begegnung zwischen der herben, erdigen Seele des schottischen Nordens und der sonnenverwöhnten Wärme der Karibik, die diesen Whisky zu einer besonderen Entdeckung macht.

Das Geheimnis der Highlands und karibische Geduld

Hinter dieser Abfüllung steht das feine Gespür der Thompson Bros., die für dieses Release einen peated Single Malt aus einer geheimnisvollen Highland-Destillerie ausgewählt haben. Nach einer über zwölfjährigen Grundreifung erhielt der Whisky ein außergewöhnlich langes Finish: Ganze drei Jahre verbrachte das Destillat in Ex-Rum-Fässern, um die rauchigen Noten mit tropischer Komplexität zu verbinden. Mit einer limitierten Auflage von weltweit nur 895 Flaschen unterstreicht dieser Malt seinen exklusiven Charakter, der durch den Verzicht auf Kühlfiltration und Farbstoffe unverfälscht bleibt.

Ein Wechselspiel aus Torfrauch und tropischer Süße

In einem hellen Blassgold schimmernd, offenbart der Whisky bereits im Duft eine faszinierende Vielschichtigkeit. Eine deutliche Torfrauch-Note verbindet sich harmonisch mit der Süße von Vanille und reifen, exotischen Früchten, flankiert von einem Hauch Karamell und würzigem Holz. Am Gaumen entfaltet sich eine weiche Textur, bei der die Süße des Rums in Form von Tropenfrüchten und Karamell den Ton angibt, während der Rauch dezent, aber bestimmt im Hintergrund bleibt. Der Nachklang ist bemerkenswert lang und balanciert die Fruchtigkeit mit einer feinen, trockenen Würze aus.

Kuratorische Empfehlung für Entdecker

Dieser Single Malt ist eine ausdrückliche Empfehlung für Genießer, die das Zusammenspiel von Rauch und Süße abseits der klassischen Pfade suchen. Bei einer Trinkstärke von 45,7 % Vol. entfaltet er seine Aromen ideal pur bei Zimmertemperatur. Das markante Labeldesign mit seinem dynamischen Motiv deutet bereits an, dass hier Tradition auf moderne Kuratierung trifft. Ein besonderes Detail für Experimentierfreudige: Die Thompson Bros. empfehlen diesen Whisky als Begleiter zu einer Tomaten-Gazpacho – eine mutige Paarung, die die würzigen Facetten des Peated Highland Single Malt auf überraschende Weise zur Geltung bringt.

Highland Single Malt Whisky 16 y.o.

Moscatel Casks Finish

Thompson Bros.

Alkoholgehalt: 45.1% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Einladende Facetten von reifer Orange verschmelzen im Bouquet elegant mit der sanften Süße von flüssigem Honig.

Geschmack: Am Gaumen präsentiert sich eine vollmundige Textur, in der cremiges Karamell und dezente Haselnussnoten auf die fruchtigen Akzente der Moscatel-Reifung treffen.

Nachklang: Das langanhaltende Finale überzeugt durch die feine Struktur von edler Eiche und einen Hauch von würzigem Zimt.

Was als klassischer Highland-Brand beginnt, erfährt durch ein außergewöhnlich langes Finish eine Wandlung, die Geduld zur wichtigsten Zutat macht. Dieser Single Malt beweist eindrucksvoll, wie die Zeit in sorgsam gewählten Holzfässern das Profil einer Spirituose nicht nur veredelt, sondern ihr eine völlig neue, tiefgründige Erzählweise verleiht.

Ein Geheimnis der Highlands unter dem Siegel von Thompson Bros.

Hinter diesem Release steht die Expertise der Thompson Bros. aus Dornoch, die für diesen Whisky ein Destillat aus einer nicht genannten Highland-Destillerie ausgewählt haben. Nach einer über 16-jährigen Reifezeit verbrachte der Single Malt seine finalen sechs Jahre in Moscatel-Fässern, die direkt von der Iberischen Halbinsel bezogen wurden. Diese ungewöhnlich lange Veredelung sorgt für eine ausgewogene Verbindung zwischen dem robusten Destillat und der fruchtigen Süße des Dessertweins. Abgefüllt im Juli 2026, präsentiert sich dieser Whisky in seiner reinsten Form: nicht kühlgefiltert und ohne die Zugabe von Farbstoffen, was den kupferfarbenen Glanz im Glas umso natürlicher wirken lässt.

Ein Zusammenspiel aus iberischer Süße und schottischer Struktur

In der Nase entfaltet sich unmittelbar ein fülliges Bouquet, das von intensiven Noten getrockneter Orangenschalen und Blutorange dominiert wird, untermalt von hellem Honig und floralen Akzenten. Am Gaumen setzt sich dieser Eindruck fort, wobei eine cremige, fast buttrige Textur das Mundgefühl bestimmt. Hier treffen Aromen von süßer Orangencreme auf geröstete Haselnuss und feines Karamell. Der Nachklang ist bemerkenswert lang und trocken, geprägt von edler Eichenwürze, Vanille und einem charakteristischen Hauch von Zimt, der die Komplexität der 16-jährigen Reife unterstreicht.

Kuratorische Empfehlung für anspruchsvolle Entdecker

Diese limitierte Abfüllung ist eine Empfehlung für Genießer, die das Spiel mit Weinfinishs schätzen und abseits bekannter Pfade suchen. Das markante Labeldesign mit dem illustrierten Sardinen-Motiv deutet bereits an, dass hier handwerkliche Tradition auf einen modernen, unangepassten Geist trifft. Wir empfehlen den Genuss pur bei Zimmertemperatur, um die volle Bandbreite der Moscatel-Einflüsse zu erfassen. Wer der Empfehlung der Thompson Bros. folgen möchte, kombiniert diesen charakterstarken Malt mutig mit einer hochwertigen Dose Tomatensardinen – ein kulinarisches Experiment, das die würzigen Facetten des Whiskys auf überraschende Weise zur Geltung bringt.

Highland Single Malt Whisky 19 y.o.

Thompson Bros.

Alkoholgehalt: 57.1% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Ein komplexes Zusammenspiel von torfigem Malz und ätherischem Salbei prägt die Nase. Maritime Akzente von Muscheln verbinden sich harmonisch mit der feinen Röstnote von Haselnüssen.

Geschmack: Lebhafte Zitrusnoten treffen am Gaumen auf die süße Fülle reifer Äpfel. Eine herzhafte Tiefe aus würzigem Schinken und salzigen Kapern gibt dem Profil eine markante Struktur.

Nachklang: Das Finale ist von einer beständigen Torfnote geprägt. Ein subtiler Akzent von Erdnüssen verleiht einen charaktervollen und langanhaltenden Abgang.

Die jahrelange Reifung und die stille Geduld in den Highlands haben aus diesem Destillat einen Charakter geformt, der die raue Eleganz seiner schottischen Heimat präzise einfängt. Fast zwei Jahrzehnte verbrachte dieser Single Malt in der Abgeschiedenheit des Lagers, um nun in seiner reinsten Form – unfiltriert und in natürlichem Blassgold – die Geschichte seiner Herkunft zu erzählen.

Traditionelle Handwerkskunst aus Sutherland

Die Brüder Phil und Simon Thompson stehen für einen kompromisslosen Qualitätsanspruch, der in ihrer Wirkungsstätte in Dornoch konsequent gelebt wird. Dieser am 21. Juni 2007 destillierte Highland Malt reifte über 19 Jahre in ausgesuchten Refill-Hogsheads, was dem Brand erlaubt, seinen ursprünglichen Brennereicharakter ohne Überlagerung durch zu aktives Holz zu bewahren. Das klassische Label-Design mit feinen Gersten-Motiven und dem markanten roten Emblem unterstreicht die Wertschätzung für das maritime Erbe und die handwerkliche Reinheit, die bei der Abfüllung im Juli 2026 im Fokus stand.

Maritime Tiefe und rauchige Komplexität

In der Nase entfaltet sich eine beeindruckende Tiefe von torfigem Malz, begleitet von verbranntem Salbei und dem Duft öliger Seile. Am Gaumen zeigt sich die Kraft der 57,1 % Vol. Fassstärke in einer harmonischen Verbindung aus Heidehonig, salzigem Schiefer und einer markanten Note von geräuchertem Schinken. Diese ölige Textur wird durch Nuancen von Kapernlake und Muscheln ergänzt, was dem Whisky ein außergewöhnlich vielschichtiges Profil verleiht.

Ein Highland-Erlebnis für anspruchsvolle Entdecker

Dieser 19-jährige Malt ist eine ausdrückliche Empfehlung für Kenner, die das Zusammenspiel von Reife und ungestümer Kraft schätzen. Aufgrund der hohen Intensität empfiehlt es sich, mit wenigen Tropfen Wasser zu experimentieren, um die feinen Nuancen von gerösteten Haselnüssen und Quittenschale vollständig freizusetzen. Er ist der ideale Begleiter für Momente, die nach einem charakterstarken, rauchig-maritimen Profil verlangen, das abseits bekannter Pfade überzeugt.

North British 34 y.o.

Single Grain

An Edinburgh DramThompson Bros.

Alkoholgehalt: 40.1% | Ohne Farbstoff

Tasting Notes

Aroma: In der Nase verbinden sich die fruchtigen Akzente reifer Aprikosen mit der tiefen Süße von braunem Zucker und feiner Vanille.

Geschmack: Am Gaumen verschmelzen Pflaumen und saftige Melone mit weichem Toffee und Vanille. Markante Eichennoten verleihen dem Körper dabei eine edle, strukturierte Tiefe.

Nachklang: Das Finale präsentiert sich anhaltend mit lebendiger Zitrone und der dezenten Schärfe von schwarzem Pfeffer. Ein Hauch von würzigem Holz bildet den eleganten Abschluss.

Wenn exzellenter Geschmack auf zeitlose Klasse trifft, entsteht ein Destillat wie dieser 34-jährige Single Grain, der die Geduld der Jahrzehnte in jedem Tropfen spürbar macht. Es ist ein stiller Moment im Glas, der die Geschichte einer traditionsreichen Destillerie und das feine Gespür eines unabhängigen Abfüllers auf harmonische Weise vereint.

Die Kunst der Reife aus den Lowlands

In den schottischen Lowlands beheimatet, steht die North British Distillery seit jeher für Kontinuität und Qualität in der Herstellung von Grain Whisky. Dieser spezielle Tropfen reifte über drei Jahrzehnte, bevor er von den Thompson Bros. aus Dornoch für die Serie „An Edinburgh Dram“ ausgewählt wurde. Die Basis bildet eine klassische Mash Bill aus Getreide, die durch die außergewöhnlich lange Lagerungszeit eine Komplexität erreicht hat, die weit über junge Standardabfüllungen hinausgeht.

Ein Mosaik aus Honig, Früchten und Eichenholz

Das Auge erblickt ein elegantes Blassgold, das vollkommen natürlich und ohne den Einsatz von Farbstoffen auskommt. In der Nase entfaltet sich ein einladendes Bouquet von cremigem Vanillepudding und reifen Aprikosen, untermalt von einer feinen, erdigen Würze. Am Gaumen präsentiert sich der Whisky mit einer dichten, fast öligen Textur, die Noten von Honigwaben, Toffee und gedünsteten Pflaumen offenbart. Der Abgang ist geprägt von einer subtilen Trockenheit, die Anklänge von Zitronenschale und schwarzem Pfeffer mit der Wärme von geröstetem Brot verbindet.

Ein Begleiter für kontemplative Stunden

Mit seinem moderaten Alkoholgehalt von 40,1 % Vol. ist dieser Single Grain ein Paradebeispiel für Eleganz und Zugänglichkeit. Das kunstvolle Etikett, das eine detailreiche, farbenfrohe Karte von Edinburgh zeigt, unterstreicht den kuratorischen Anspruch dieser seltenen Abfüllung. Wir empfehlen, diesen Dram pur bei Zimmertemperatur zu genießen, um der feingliedrigen Struktur den nötigen Raum zur Entfaltung zu geben. Er ist eine ideale Wahl für Genießer, die die unterschätzte Tiefe und Sanftheit alter Grain-Raritäten suchen.

Strathclyde 36 y.o.

Single Grain

A Glasgow Dram

Thompson Bros.

Alkoholgehalt: 41% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Die Nase offenbart eine harmonische Verbindung von reifer Banane und feiner Vanille, die von der subtilen Lebendigkeit heller Zitrusfrüchte elegant abgerundet wird.

Geschmack: Am Gaumen präsentiert sich ein vielschichtiges Ensemble aus saftigem Pfirsich und Pflaume, das durch die feine Textur von Kokos eine besondere Fülle erfährt.

Nachklang: Der Abgang gestaltet sich langanhaltend und wird von der charaktervollen, dunklen Süße feiner Melasse getragen.

Single Grain Scotch Whisky dieser Machart richtet sich an Genießer, die das stille Wirken der Zeit und die Eleganz jahrzehntelanger Fassreife zu schätzen wissen. Nach 36 Jahren in den Lagerhäusern hat dieser Tropfen eine Tiefe erreicht, die weit über das gewohnte Profil junger Grain-Destillate hinausgeht. Es ist eine Einladung, die oft unterschätzte Komplexität dieser Kategorie in ihrer vollendeten Form zu entdecken.

Ein flüssiges Denkmal der Glasgower Destillierkunst

Die im Herzen Glasgows gelegene Strathclyde-Destillerie liefert hier die Basis für eine besondere Edition der renommierten Thompson Bros. aus Dornoch. Das Label zelebriert diese urbane Herkunft mit einer detailreichen, gelben Vintage-Karte, die historische Tram- und Buslinien der Stadt nachzeichnet – ein visuelles Versprechen auf die Authentizität des Inhalts. Der Whisky wurde mit einem Alkoholgehalt von 41 % Vol. abgefüllt, ist nicht kältefiltriert und zeigt im Glas einen warmen Bernsteinton, der ganz ohne den Einsatz von Farbstoffen entstanden ist.

Ein Wechselspiel aus exotischer Frucht und Melasse

In der Nase entfaltet sich ein Bouquet, das von reifem Pfirsich und cremiger Vanille getragen wird, ergänzt durch Nuancen von gerösteter Banane und einem Hauch Zitrus. Am Gaumen zeigt sich der Single Grain vollmundig und weich, wobei Noten von Pflaume und Kokosnuss auf eine feine Kräuterwürze treffen. Besonders bemerkenswert ist das langanhaltende Finale, das durch die jahrzehntelange Reifezeit Anklänge von Melasse und einen süß-würzigen Charakter entwickelt, der an die Tiefe eines alten Rums erinnert.

Kontemplativer Genuss für besondere Momente

Dieser 36-jährige Strathclyde ist eine Empfehlung für besondere Momente, in denen man die Komplexität eines gereiften Single Grain in Gänze erleben möchte. Aufgrund seiner sanften Textur und der fein ziselierten Aromen empfiehlt sich der Genuss pur bei Zimmertemperatur, um die filigranen Fruchtnoten nicht zu überdecken. Er ist ein ideales Exponat für Kenner, die abseits der bekannten Single Malts nach charakterstarken Raritäten mit historischem Bezug suchen.

Küsten-Whisky X Küsten-Kunst:

Nc’nean Single Cask zu 50 Jahren Kirsch Import

Zum Kirsch-Geburtstag verbindet Nc’nean zwei Kunstformen von der Küste der Halbinsel Morvern in einer Abfüllung: Whiskyherstellung und Werke aus Seetang. Der acht Jahre alte Single Malt aus dem Oloroso Sherry Butt entstand gemeinsam mit der Künstlerin Flora Kinnaird. Die erste von drei geplanten Kooperationen ist auf 661 Flaschen limitiert.

Mit großzügigen Noten von Weihnachtskuchen, süßen Medjool-Datteln und Gewürzorangen wurde der Nc’nean Organic 2017/2026 im Juli fassstark abgefüllt, nachdem er vollständig in einem Oloroso Sherry Butt reifen durfte.

Das Single Cask leitet eine Mini-Serie an Abfüllungen ein, für die Nc’nean mit Flora Kinnaird von The Drum zusammenarbeitet. Die Künstlerin wandelt Seetang zu Werken, die die stille Schönheit der Natur feiern. So verbinden sich Floras Kunst und Nc’neans Whisky durch ihre gemeinsame Liebe zur Natur, zum Handwerk und zur wilden Westküste.

Nc’nean Organic 2017/2026 – 8 y.o.

Oloroso Sherry Butt #17-289

50th Anniversary Kirsch Import

Alkoholgehalt: 59.4% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Reife Medjool-Datteln und das Aroma würziger Orangen verbinden sich mit den dichten Noten eines festlichen Weihnachtskuchens. Die tiefen Oloroso-Anklänge verleihen dem Bouquet eine vielschichtige und komplexe Fruchtigkeit.

Geschmack: Am Gaumen entfaltet sich eine reiche Sherry-Süße, die von konzentrierten Gewürzorangen und weihnachtlichen Akzenten getragen wird. Eine elegante Eichenstruktur verleiht dem fruchtigen Körper eine ansprechende Tiefe und Balance.

Nachklang: Der langanhaltende Abgang überzeugt mit einer feinen Würze und einem Hauch von dunklem Kakao. Die süßen Reminiszenzen an getrocknete Datteln sorgen für ein harmonisches und ausdrucksstarkes Finale.

Nur 661 Flaschen wurden abgefüllt, und doch ist es nicht die Limitierung allein, die diesen Single Malt bemerkenswert macht. Es ist die harmonische Verbindung von dunkler Sherry-Süße und würzigen Orangennoten, die dem Nc’Nean 2017/2026 seinen unverwechselbaren Charakter verleiht.

Ein Bio-Pionier aus dem Oloroso-Butt

In der abgelegenen Destillerie Nc’nean, gelegen an der wilden Küste von Morvern, entstand dieser besondere Whisky unter streng ökologischen Vorzeichen. Destilliert im August 2017 aus biologisch angebauter Gerste, reifte der Single Malt über acht Jahre hinweg in einem einzigen Oloroso Sherry Butt. Diese exklusive Abfüllung zum 50. Jubiläum von Kirsch Import unterstreicht den nachhaltigen Ethos der Brennerei, die hier traditionelles Handwerk und moderne Naturverbundenheit in einer markanten, dunklen Glasflasche vereint.

Winterliche Würze und die Süße der Medjool-Dattel

Mit einer kräftigen Fassstärke von 59,4 % vol. präsentiert sich der Whisky in einem tiefen Bernsteinton, der gänzlich ohne den Einsatz von Farbstoffen entstanden ist. In der Nase entfalten sich sofort opulente Noten von schwerem Weihnachtskuchen und getrockneten Medjool-Datteln, die von einer feinen, ätherischen Würze begleitet werden. Am Gaumen zeigt sich eine reiche, fast cremige Textur, bei der sich die dunkle Süße des Sherrys mit dem Aroma von kandierten Orangen und einem Hauch Kakao zu einem komplexen, intensiven Erlebnis verbindet.

Ein Festmoment für Kenner und Ästheten

Dieser Single Malt ist eine ausdrückliche Empfehlung für Genießer, die das Zusammenspiel von charaktervollem Destillat und intensivem Fassmanagement schätzen. Aufgrund seiner hohen Intensität und der fehlenden Kühlfiltrierung empfiehlt es sich, ihn pur zu verkosten oder mit wenigen Tropfen Wasser zu öffnen, um die filigranen Nuancen der Flora-Kinnaird-Edition freizulegen. Er ist nicht nur ein exzellenter Begleiter für besondere Momente, sondern durch sein mit Meeresalgen-Kunst verziertes Etikett auch ein optisches Highlight für jede anspruchsvolle Bar.