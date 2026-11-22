Willkommen zur 521. Folge der Whiskyvideos und Podcasts der Woche. In ihr finden Sie wie immer eine Übersicht und Zusammenfassung der Beiträge, die uns von Vloggern und Podcastern für Sie zugeschickt wurden. Die Liste der teilnehmenden Vlogs ist nicht fix: Wenn Sie meinen, dass Ihr Video oder Podcast ebenfalls dazu gehören sollte, dann können Sie unten herausfinden, wie das möglich wäre.
In der neuen Ausgabe 521 finden Sie die folgenden Podcasts und Verkostungsvideos:
Podcasts:
Lost Belfast Brennereien – Irish Whiskey News Deutschland Podcast Episode 612- November 2026
Fassfreunde Folge 41 – All about Community!
Double Cask – Folge 34 – Don Pa(b)lo Cortado – Die Auferstehung des Arran 14
SingleMaltStories – Ardnamurchan | Der Whisky, den ich nicht probieren wollte. Danke Tilo …
Videos:
Friendly Mr. Z – Glen Scotia 10 Jahre Rare Peated.
Wasser und Malz – Springbank 12 Jahre Cask Strength, batch 26
Whisky Evening – Braeval 10 yo Sherry
Whisky Nerd – Chivas Regal 21 Jahre – Royal Salute Blended Scotch Whisky
World Wide Whisky – Aberfeldy 18 Jahre – Tuscan Red Wine Finish
Whisky & Film – A Dream of Scotland – South Islay – 15 Jahre – Refill Palo Cortado Finish
Malt Mariners – Ben Bracken 21 Jahre – LIDL Speyside Single Malt Whisky im Test – Whisky
The Bourbon Diaries – Einen Evan Williams Bourbon aus den 70er Jahren
Wollen Sie mit Ihrem Beitrag dabei sein? Wenn Sie selbst Videos oder Podcasts zum Thema Whisky Wollen Sie mit Ihrem Beitrag dabei sein? Wenn Sie selbst Videos oder Podcasts zum Thema Whisky machen, dann schicken Sie uns doch eine kurze Mail mit einem Link auf das wochenaktuelle Video oder den Podcast und einer Inhaltsangabe dazu jeweils bis Freitag, 12 Uhr an press @ whiskyexperts.net. Vorgaben unsererseits gibt es natürlich keine, hilfreich ist aber, wenn Ihr Videokanal in aller Regel etabliert, regelmäßig publizierend und mit einer gewissen Anzahl Abonnenten ausgestattet ist, sowie mit hohem Qualitätsanspruch gemacht wird. Thema sind ausschließlich Verkostungsvideos (diese Vorgabe gilt nicht für Podcasts). Bitte halten Sie die eingereichten Videos auch werbefrei, sprich keine Links und Kaufaufforderungen im Video. Wir freuen uns auf Ihre Videos und Podcasts!
Wie wir die Beiträge aussuchen: Die Videos und Podcasts werden uns zugeschickt. Wir treffen dabei keine Auswahl außer jener, dass die von uns gezeigten Blogger/Vlogs schon länger aktiv sein sollten, eine gewisse Anzahl Follower/Hörer/Leser haben. Die Redaktion behält sich vor, eingereichte Videos ohne Angabe von Gründen nicht zu veröffentlichen, hält aber gleichzeitig fest, dass ein Nichterscheinen nicht automatisch ein (sowieso immer subjektives) Statement über mangelnde Qualität ist, sondern viele verschiedene Gründe haben kann.