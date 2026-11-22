Willkommen zur 521. Folge der Whiskyvideos und Podcasts der Woche. In ihr finden Sie wie immer eine Übersicht und Zusammenfassung der Beiträge, die uns von Vloggern und Podcastern für Sie zugeschickt wurden. Die Liste der teilnehmenden Vlogs ist nicht fix: Wenn Sie meinen, dass Ihr Video oder Podcast ebenfalls dazu gehören sollte, dann können Sie unten herausfinden, wie das möglich wäre.

In der neuen Ausgabe 521 finden Sie die folgenden Podcasts und Verkostungsvideos:

Podcasts:

Lost Belfast Brennereien – Irish Whiskey News Deutschland Podcast Episode 612- November 2026

Fassfreunde Folge 41 – All about Community!

Double Cask – Folge 34 – Don Pa(b)lo Cortado – Die Auferstehung des Arran 14

SingleMaltStories – Ardnamurchan | Der Whisky, den ich nicht probieren wollte. Danke Tilo …

Videos:

Friendly Mr. Z – Glen Scotia 10 Jahre Rare Peated.

Wasser und Malz – Springbank 12 Jahre Cask Strength, batch 26

Whisky Evening – Braeval 10 yo Sherry

Whisky Nerd – Chivas Regal 21 Jahre – Royal Salute Blended Scotch Whisky

World Wide Whisky – Aberfeldy 18 Jahre – Tuscan Red Wine Finish

Whisky & Film – A Dream of Scotland – South Islay – 15 Jahre – Refill Palo Cortado Finish

Malt Mariners – Ben Bracken 21 Jahre – LIDL Speyside Single Malt Whisky im Test – Whisky

The Bourbon Diaries – Einen Evan Williams Bourbon aus den 70er Jahren

Wie wir die Beiträge aussuchen: Die Videos und Podcasts werden uns zugeschickt. Wir treffen dabei keine Auswahl außer jener, dass die von uns gezeigten Blogger/Vlogs schon länger aktiv sein sollten, eine gewisse Anzahl Follower/Hörer/Leser haben. Die Redaktion behält sich vor, eingereichte Videos ohne Angabe von Gründen nicht zu veröffentlichen, hält aber gleichzeitig fest, dass ein Nichterscheinen nicht automatisch ein (sowieso immer subjektives) Statement über mangelnde Qualität ist, sondern viele verschiedene Gründe haben kann.