Vor drei Wochen durften wir Ihnen die neuen Ardnamurchan Heritage Barley Abfüllungen bereits vor dem Marktstart in einem Gewinnspiel präsentieren – jetzt sind sie endlich auch im Handel verfügbar: Den Ardnamurchan Heritage Barley Release 2026 BOURBON MATURED und der Ardnamurchan Heritage Barley Release 2026 SHERRY MATURED finden Sie ab sofort dank des Importeurs Kaspar Spirituosen im gut sortierten Fachhandel – iie unverbindliche Preisempfehlung (UVP) liegt bei 64,95 €

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Handwerk trifft Tradition: Neue Ardnamurchan Heritage Barley Abfüllungen ab sofort im deutschen Fachhandel

Die schottische Highland-Brennerei Ardnamurchan präsentiert mit ihren neuen Heritage-Barley-Abfüllungen – darunter Varianten aus Bourbon- und Sherryfässern auf Basis der traditionsreichen Gerstensorte Golden Promise – Nachschub für Whiskyliebhaber. Die streng limitierten, ungetorften Single Malts werden in natürlicher Farbe, ohne Kühlfiltration und in kräftiger Fassstärke abgefüllt.

Für die Abfüllung AD/Heritage Barley Release 2026 wurde wieder ausschließlich die traditionelle schottische Gerstensorten Golden Promise verwendet. Die einst dort im Anbau dominierende Sorte wurde durch ertragreichere Sorten verdrängt. Aktuell wird sie in geringem Umfang wiederbelebt, bietet sie doch eine hervorragende Qualität mit ausgezeichneten sensorischen Eigenschaften – fruchtiger, cremiger, süßer und komplexer als andere, modernere Getreidesorten. Aber: Weil sie weniger Ertrag bringt als die modernen Sorten, muss die Destillerie schon hohen Wert auf den Geschmack legen, um sie zu verwenden. So wie Ardnamurchan.

Ardnamurchan Heritage Barley Release 2026 BOURBON MATURED

WHISKY SPECS:

100% Ex-Bourbon Barrels

100% Unpeated Spirit

100% Golden Promise Barley

Unchill Filtered

Natural Colour

58,2 % Vol.

Tasting Notes:

Colour: Chardonnay.

Nose: White wine, soy glaze, gooseberry, jam tart, white chocolate, raspberry, marzipan / sliced almond.

Flavour: Lemon sherbet, Sprite, icing sugar, apricot jam, hardboiled sweets, dulce de leche, hazelnut, tablet.

Palate/finish: Creamy, voluptuous, long but assertive finish.

Ardnamurchan Heritage Barley Release 2026 SHERRY MATURED

WHISKY SPECS:

Fully matured in ex-Oloroso and ex-Pedro Ximenez casks.

100% Unpeated Spirit

100% Golden Promise Barley

Unchill Filtered

Natural Colour

58,4 % Vol.

Tasting Notes:

Colour: Walnut.

Nose: Brandy-soaked cherry, blackberry schnapps, spearmint, gingerbread, blueberry pie.

Flavour: Dried ginger, fresh leather, cardamom, toffee, pancakes doused in maple syrup, Pumpernickel.

Palate/finish: Jammy, spicy, bold, lengthy.

Ab sofort sind die neuen Editionen im gut sortierten deutschen Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) liegt bei 64,95 € für die 0,7-Liter-Flasche inkl. MwSt.



Importeur für Deutschland:

Rolf Kaspar GmbH, Ruhrallee 59, 45138 Essen, www.kaspar-spirituosen.de