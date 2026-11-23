Über ein besonderes Whiskytasting zu Beginn des kommenden Jahres hat uns Thilo Marquaß von der Rolf Kaspar GmbH informiert: Am 15. Januar 2027 gibt es im Hotel Essener Hof in Essen wieder ein Tasting mit Adelphi-Raritäten. Auch die 2026er Ausgabe dieser Veranstltung präsentiert Jürgen Deibel, und wird erneut begleitet von einem besonderen Essen des Essener Hof Teams.

Hier alle Details dazu, und ein Link zur Bestellung der Karten:

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Adelphi-Raritäten-Whiskytasting mit Jürgen Deibel am 15.1.27 in Essen

Am Freitag, den 15.01.2027 um 20.00 Uhr, findet wieder ein offizielles Adelphi-Raritäten-Whiskytasting mit Jürgen Deibel in Essen statt! Jürgen Deibel ist „Keeper of the Quaich“ und somit einer der angesehensten Whisky-Experten überhaupt.

Wir werden je 6 verschiedene Einzelfass-Whiskys vom renommierten unabhängigen Abfüller Adelphi verkosten! Diese Whiskys sind ausnahmslos Einzelstücke mit Sammlerwert aus unserem Archiv, das wir vor über 15 Jahren angelegt haben. Es wird also in jeder Hinsicht ein einmaliges Erlebnis für Sie !!!!

Hier die Sorten :

Adelphi Inchgower, 13 y., 2007, Cask 800651, 525 bottles, 58,7 %

Cask 800651, 525 bottles, 58,7 % Adelphi „Breath of Speyside“, 18 y., 1991, Cask 5142,612 bottles, 54,3 %

Cask 5142,612 bottles, 54,3 % Adelphi Glenrothes – exclusive for AQUAVITAE 2013, 6 y., 2007, Cask 3517, 67,2 %

2007, Cask 3517, 67,2 % Adelphi Glen Moray, 27 y., 1986, Cask 1931, 243 bottles, 56,8 %

Cask 1931, 243 bottles, 56,8 % Adelphi Springbank, 16 y., 1996, Cask 72, 220 bottles, 53,9 %

Cask 72, 220 bottles, 53,9 % Adelphi Caol Ila, 11 y., 2001, Cask 303802, 280 bottles, 60,6 %

Der Veranstaltungsort ist das Hotel Essener Hof, Am Handelshof 5, 45127 Essen. In der Pause wird vom Service des Essener Hofs ein äußerst leckeres, dem Thema würdiges, Essen gereicht.

Eintrittspreis: 99,- € inkl. Essen!

Karten sind hier erhältlich :

https://www.kaspar-spirituosen.de/shop/produkt/adelphi-raritaeten-whisky-tasting-mit-juergen-deibel-e-15-01-2027/