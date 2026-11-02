Wer gewinnt je eine von sechs Flaschen des brandneuen Ardnamurchan Heritage Barley 2026, 3 x sherry + 3 x bourbon – Geschmack pur? Lesen Sie es hier!

In unserem um Mitternacht zu Ende gegangenen Gewinnspiel ging es erneut um einen schottischen Sixpack – und zu einer Brennerei, die mit ihren Abfüllungen seit den Erstveröffentlichungen für Aufsehen und Freude unter den Whiskyfreunden sorgt und jetzt schon ein moderner Klassiker ist: Ardnamurchan. Gemeinsam mit unserem Gewinnspielpartner, der Rolf Kaspar GmbH, verlosten wir insgesamt sechs Flaschen des Flaschen Ardnamurchan Heritage Barley 2026 – 3x sherry matured und 3x bourbon matured, der bei der AquaVitae in Mühlheim am vorletzten Wochenende Premiere hatte.

Was beiden Abfüllungen eigen ist: sie sind aus Golden Promise Barley gebrannt, der für seinen intensiven Geschmack bekannt ist, und sie sind mit hoher Alkoholstärke abgefüllt.

Um die jeweils auf 6.500 Flaschen limitierten Abfüllungen des Ardnamurchan Heritage Barley 2026 gab es riesiges Interesse – wir danken auch im Namen unseres Gewinnspielpartners für die zahlreichen Einsendungen! Bevor wir Ihnen aber die sechs Gewinner verraten, wollen wir Sie nochmals über die Preise und die Destillerie näher informieren:

Die Destillerie Ardnamurchan

Die Destillerie des unabhängigen Abfüllers Adelphi liegt auf der westlichsten Halbinsel des britischen Festlandes – eine der spektakulärsten Umgebungen für Destillerien in Schottland. In den Atlantischen Ozean hinausragend und mit Blick von allen Ufern auf Inseln, Burgen, Lochs und Wildnis bietet sie Ihnen einen wirklich sehenswerten Teil der Westküste Schottlands. Ardnamurchan ist wahrlich eine Reise wert: Kommen Sie vorbei und teilen diese wunderschöne Landschaft mit uns.

Mit weiten weißen Sandstränden und kristallklarem Meer, alten Wäldern und Bergen, ganz zu schweigen von der Tierwelt, der atemberaubenden Landschaft und den keltischen Legenden, wird ein Besuch in diesem malerischsten Land Schottlands unvergesslich sein.

Grüne & nachhaltige Prinzipien

Whisky ist ein „natürliches“ Produkt, was sich in der Arbeitsweise der Destillerie widerspiegelt. Einzigartig in der Whiskyindustrie, stammt der gesamte Strom- und Wärmebedarf für die Ardnamurchan Distillery aus lokalen erneuerbaren Energien – der Fluss Glenmore, der das Kühlwasser der Destillerie liefert, speist einen Wasserkraftgenerator, und der Biomassekessel wird mit Holzhackschnitzeln aus lokaler Forstwirtschaft befeuert, was zu einer sehr guten und nachhaltigen Gesamtbilanz der Brennerei führt.

Darüber hinaus werden die Nebenprodukte der Whiskyherstellung auf der Halbinsel recycelt – der noch energiereiche Treber (das sind die Überreste aus dem Maischbottich) wird mit dem Pot Ale kombiniert, um Tierfutter für die Verwendung auf der Halbinsel herzustellen.

Blockchain Technology

Jede einzelne fertige Flasche Whisky liefert Whiskyfreunden durch die Verwendung von QR-Barcodes und anderen smartphone-fähigen Scan-Technologien individuelle Daten zu jeder Abfüllung. Auf diese Weise kann die Geschichte jeder Whiskyflasche direkt erzählt werden, da jeder Schritt des Herstellungsprozesses dank der Blockchain Technology bis zum Ursprung nachvollziehbar ist.

Diese Technology ermöglicht nicht nur, Echtheit und Herkunft nachzuweisen, sondern auch ein vollständig transparentes und allumfassendes Herstellungs- und Lagersystem vom Feld bis zur Flasche zu dokumentieren. Nie war ein Whisky transparenter, was seine Erzeugung betrifft.

Der Whisky

Die Ardnamurchan Distillery produziert zwei charakteristische Spirituosenstile, einen getorften und einen ungetorften. Ardnamurchan wurde entwickelt, um einen vollmundigen Single Malt herzustellen, der geschmacklich seiner Herkunft (West Highland) treu bleibt – ein Gesamtgeschmacksprofil, das von dieser Region erwartet wird: sanfter Torfrauch, reichhaltige ölige und dunkler Honignoten und Fruchtaromatik, Chilipfeffer, Meersalz und etwas mehr Rauch im Abgang.

Der erste Ardnamurchan Single Malt wurde im September 2020 weltweit erfolgreich veröffentlicht. Und mit unseren beiden Gewinn-Abfüllungen zeigt Ardnamurchan, wie exzellent ihre Whiskys sind:

Ihre Gewinne: Ardnamurchan Heritage Barley Release 2026

Für die Abfüllung AD/Heritage Barley Release 2026 wurde wieder ausschließlich die traditionelle schottische Gerstensorten Golden Promise verwendet. Die einst dort im Anbau dominierende Sorte wurde durch ertragreichere Sorten verdrängt. Aktuell wird sie in geringem Umfang wiederbelebt, bietet sie doch eine hervorragende Qualität mit ausgezeichneten sensorischen Eigenschaften – fruchtiger, cremiger, süßer und komplexer als andere, modernere Getreidesorten. Aber: Weil sie weniger Ertrag bringt als die modernen Sorten, muss die Destillerie schon hohen Wert auf den Geschmack legen, um sie zu verwenden. So wie Ardnamurchan.

Ardnamurchan Heritage Barley Release 2026 BOURBON MATURED

WHISKY SPECS:

100% Ex-Bourbon Barrels

100% Unpeated Spirit

100% Golden Promise Barley

Unchill Filtered

Natural Colour

58,2 % Vol.

Tasting Notes:

Colour: Chardonnay.

Nose: White wine, soy glaze, gooseberry, jam tart, white chocolate, raspberry, marzipan / sliced almond.

Flavour: Lemon sherbet, Sprite, icing sugar, apricot jam, hardboiled sweets, dulce de leche, hazelnut, tablet.

Palate/finish: Creamy, voluptuous, long but assertive finish.

Ardnamurchan Heritage Barley Release 2026 SHERRY MATURED

WHISKY SPECS:

Fully matured in ex-Oloroso and ex-Pedro Ximenez casks.

100% Unpeated Spirit

100% Golden Promise Barley

Unchill Filtered

Natural Colour

58,4 % Vol.

Tasting Notes:

Colour: Walnut.

Nose: Bra ndy-soaked cherry, blackberry schnapps, spearmint, gingerbread, blueberry pie.

Flavour: Dried ginger, fresh leather, cardamom, toffee, pancakes doused in maple syrup, Pumpernickel.

Palate/finish: Jammy, spicy, bold, lengthy.

Und je eine der sechs Flaschen des neuen Ardnamurchan Heritage Barley Release 2026, 3x Bourbon Matured, 3x Sherry Matured gewonnen haben:

Bourbon Matured

Agnes Keppler aus 49774 Lähden/Vinnen

Karl Heinz lampert aus 06122 Halle

Sebastian Streitberger aus 07318 Saalfeld

Sherry Matured

Wolfgang Lüdersdorf aus 94209 Regen

Jürgen Pöhler aus 69168 Wiesloch

Sandra Grasmüller aus 82223 Eichenau

Wir gratulieren allen Gewinnern ganz herzlich. Schon in Bälde werden Sie sich über die ausgezeichneten Whiskys freuen können – der Gewinn wird durch unseren Partner Rolf Kaspar versendet.

Und von den Highlands gehen wir mit unserem nächsten Gewinnspiel gleich heute in die Speyside – mit drei ausgesprochen wertvollen Gewinnen. Seien Sie auf jeden Fall gleich wieder dabei, wenn heute das neue Gewinnspiel startet – wir freuen uns auf Sie!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team