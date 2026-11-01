Sebastian Büssing ist nun bereits seit zehn Jahren als The Spirits Alchemist bekannt, und hier für seine mitunter ziemlich schrägen Finishing-Experimente. Nun erweitert er sein Angebot um eine weitere Facette: Whiskylikör. Und wer glaubt, dass Whiskylikör einfach nur picksüß sein muss, der wird mit The Golden Grove eines Besseren belehrt: Das Mazerat aus Datteln und Kastanienhonig verleiht dem Likör laut dem nachfolgenden PR-Text eine leicht herbe, würzige Note, die hervorragend mit der Süße aus den Datteln korrespondiert.

Ab Montag ist der The Golden Grove erhältlich – wo und wie, das lesen Sie unten:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

THE GOLDEN GROVE – eine besondere Likörkomposition für anspruchsvolle Whisky-Liebhaber zum zehnjährigen Jubiläum von THE SPIRITS ALCHEMIST

Ein Likör für Whisky-Liebhaber? Was zunächst ungewöhnlich klingt, ist bei Sebastian Büssings neuester Kreation durchaus beabsichtigt. Mit THE GOLDEN GROVE präsentiert der Bochumer Spirituosenexperte einen Likör, der auch diejenigen ansprechen dürfte, die sonst lieber zu einem charaktervollen Single Malt greifen. Statt vordergründiger Süße stehen hier malzige Wärme, feine Würze und dunkle Fruchtnoten im Mittelpunkt – und mit 46 % Vol. bewegt sich die Komposition in einer Trinkstärke, die Whiskyfreunde schätzen.

THE GOLDEN GROVE komponierte Büssing aus ausgewähltem Single Malt Whisky und eigens dafür angesetzten Mazeraten aus Datteln und Kastanienhonig. Die Wahl der Zutaten ist kein Zufall: Büssing schätzt Honig seit jeher für seine aromatische Vielfalt. Besonders der charaktervolle Kastanienhonig erwies sich als ideale Ergänzung. Seine herben, leicht würzig-bitteren Noten setzen einen spannenden Kontrapunkt zur Süße und erinnern zugleich an die Tannine und Holznoten lange im Eichenfass gereifter Whiskys.

Das Dattelmazerat bringt eine intensive, samtige Fruchtigkeit mit, die an die üppigen Trockenfruchtnoten lange gereifter Whiskies erinnert, insbesondere solcher mit kräftigem PX- oder Oloroso Sherry-Einfluss. Im Zusammen-spiel mit dem Single Malt entsteht eine eigenständige Likörkomposition, die mit vertrauten Whisky-Aromen spielt und dennoch ihren ganz eigenen Charakter entfaltet.

Und weil für den Alchemisten des guten Geschmacks nur Natürliches in die Flasche gehört, entsteht THE GOLDEN GROVE aus 100 % natürlichen Zutaten – ohne künstliche Aromen oder Zusatzstoffe.

Ein Hain voller Aromen – ein Glas voller Genuss

Schon optisch macht THE GOLDEN GROVE seinem Namen alle Ehre: Mit seinem warmen Bernsteinton wirkt es fast, als hätte jemand den goldenen Herbstsonnenschein eingefangen und ins Glas gefüllt. Am Gaumen zeigt sich der Likör cremig und vollmundig, mit Noten von Malz und Vanille, feiner Whiskywürze, dunkler Frucht und einer dezent herben Honignote. Der Charakter des Single Malt bleibt dabei klar erkennbar.

Am besten genießt man THE GOLDEN GROVE ganz unkompliziert: ein schönes Tasting Glas, ein kleiner Dram und ein bisschen Zeit. Pur bei Zimmertemperatur entfaltet der Likör sein Aromenspiel besonders schön, leicht gekühlt oder auf Eis zeigt er sich von seiner sanfteren Seite. Auch zum Mixen macht er Spaß – in Cocktails, Longdrinks oder als wärmende Zutat für einen herbstlichen Punsch.

Zehn Jahre Leidenschaft für das Außergewöhnliche

Seit zehn Jahren steht Sebastian Büssing für mutige Fassexperimente, innovative Finishes und Whisky-Abfüllungen jenseits der Norm. Seiner Experimentierfreude hat er mit dem Label THE SPIRITS ALCHEMIST ein Zuhause gegeben. THE GOLDEN GROVE markiert den Auftakt zu weiteren besonderen Abfüllungen, die im Laufe des Jahres 2027 folgen und mit denen Büssing sein persönliches Jubiläum würdigt, und den Beginn der Zusammenarbeit mit der Brennerei Heinrich Habbel aus Sprockhövel, die künftig als Vertriebspartner für THE SPIRITS ALCHEMIST fungiert.

THE GOLDEN GROVE ist ab dem 2. November 2026 in der 0,5-Liter-Flasche zum Jubiläumspreis von 24,90 Euro exklusiv über den Onlineshop der Brennerei Heinrich Habbel erhältlich: www.habbel.com/shop