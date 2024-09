Simple Sample und The Spirit Alchemist aka Sebastian Büssing – eine bewährte und beliebte Kombo, die auch am 30. Oktober um 20 Uhr wieder in Aktion tritt – diesmal mit einem Live-Tasting zu den Abfüllungen der Familie Wemyss – aus der Destillerie Kingsbarns und unter ihrem eigenen unabhängigen Label, das den Familiennamen trägt.

Was Sie bei dem Live Tasting erwartet und wie Sie zum Sample-Set kommen, lesen Sie hier:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Kingsbarns & Wemyss Live Tasting – Simple Sample meets the Spirit Alchemist

Heute haben wir euch unser nächstes Live Tasting mit The Spirit Alchemist mitgebracht.

Am 30.10.2024 um 20:00 Uhr geht es los, und wir freuen uns riesig auf diesen Abend.

Das Set beinhaltet 7x2cl Whisky und kommt für 26,90€ zu euch

Was welche Abfüllungen sind im 7x2cl Set enthalten?

Kingsbarns

Die unabhängige Kingsbarns Destille liegt an der Ostküste Schottlands und produziert elegante Lowland Single Malts. Kingsbarns ist der Handwerkskunst verpflichtet und verwendet lokal angebaute Gerste und reines Wasser aus der eigenen Quelle. Der Ansatz der Brennerei verbindet ihren New Make mit ausgewählten Fässern und spiegelt so ihr Engagement für Qualität und Ausgewogenheit wieder.

Kingsbarns Coaltown – Ex Peated Cask – 46,0%

Dieser Whisky wurde aus Gerste destilliert, die nicht unweit der Brennerei angebaut wurde. Kingsbarns Coaltown ist vollständig in ehmaligen Peated Casks gereift, wobei der klassische, leichte und fruchtige Stil von Kingsbarns erhalten bleibt, während sich zusätzlich eine sanfte Rauchnoten entwickelt. Mit der klassischen Süße und dem fruchtigen Charakter bringt Kingsbarns Coaltown eine einige weiche und süße Rauchnoten hervor mit dem typisch fruchtigen und leicht blumigen Charakter von Kingsbarns.

Kingsbarns Doocot – Ex Bourbon & Wein Casks – 46,0%

Dadurch dass der Kingsbarns Doocot eine längere Reifung im Fass hinter sich hat, entwickelt sich eine ausgewogene Komplexität. Für diesen Whisky wurde eine Kombination aus Ex Bourbon und ehmalige portugiesische Rotweinfässer für die Reifung gewählt. Doocot hat einen süßen, fruchtigen Charakter und ist leicht und intensive fruchtig, blumig und zeigt eine satte Farbe aus den hochwertigen Fässern, in denen er gereift ist.

Kingsbarns Balcomie – American Oak & Oloroso – 46,0%

Der Balcomie wurde in Amerikanischen Eichenfässern gereift, die zuvor für die Reifung von Oloroso in der USA verwendet wurden. Kingsbarns Balcomie ist süßlich komplex und elegant reichhaltig mit Backgewürzen, Trockenfrüchten und tropischem Charakter.

Kingsbarns Bell Rock Cask Strength – Oloroso & Bourbon – 61,1%

Dieser Single Malt wird aus Fife Gerste destilliert und anschließend fachmännisch aus Destillaten von zwei verschiedenen Fassreifungen geblendet. Dabei handelt es sich um ehmalige Oloroso Sherry Butts und ehmalige Bourbonfässer. Er hat intensive Toffeearomen und einen fruchtigen Charakter mit köstlichen Pekannusskuchnoten und leicht gebackenen Früchten.

Wemyss

Wemyss Malts wurde 2005 von William Wemyss gegründet und ist ein unabhängiges Familienunternehmen, das für seine sorgfältige Auswahl an Single Malts und Blends bekannt ist.

Wemyss – The Hive – Blended Malt – 46,0%

Hier handelt es sich um eine kleine Charge von handgefertigtem schottischem Whisky, der die Süße der Speyside in einem sanften, honigartigen Ausdruck bringt.

In der Nase haben wir Aromen eines blumigen und spßen Blütenhonigs. Am Gaumen spritzige Orange und Kribbeln von Ingwer auf der Zunge. Der Abschluss ist warm, mit Nelken gespickte Grapefruit.

Wemyss – Peat Chimney – Blended Malt – 46,0%

Aromen von Heidekrautrauch kommen neben Noten von Steinfrüchten und Orangenschale auf. Am Gaumen warme Torfanklänge über kräftigem Espresso und Muscovado Zucker. Als Finish erklingen Noten von steiniger Mineralität in einem sanften, süßen Finale.

Wemyss – Spice King – Blended Malt – 46,0%

Sein Ausdruck ist faszinierend und wunderbar komplex mit Würze und dezentem Rauch. In der Nase reichhaltig mit würziger Orange und lebendigen Blüten. Am Gaumen Ingwersirup mit einem Schuss salziger Meeresgischt, Pfeffer und Gewürzen. Der Abgang bleibt mit warmem Rauch und prickelnden schwarzen Pfeffer.

Nicht vergessen – Unbedingt den 30.10.2024 – 20.00 Uhr vormerken

Wir freuen uns jetzt schon riesig auf dieses Tasting und einen schönen Abend mit euch.

Das Tasting findet Live auf YouTube/Facebook statt – kann aber natürlich auch im Nachhinein jederzeit angeschaut werden.

Das Set gibt es exklusiv im Onlineshop von Simple Sample zu erwerben!