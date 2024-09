Und über noch ein Online-Tasting dürfen wir heute berichten, das auch aber nicht nur Heavy Metal Fans begeistern wird: Die St. Kilian Distillers stellen am 2. Oktober um 19 Uhr live aus der Brennerei in Rüdenau unter anderem drei streng limitierte Single Malt Whisky Sonderabfüllungen, die in enger Zusammenarbeit mit den Heavy Metal Ikonen Judas Priest und Grave Digger entstanden sind, vor.

Noch bis zum 29. September kann man die Tasting Sets auf der Homepage der Destillerie bestellen – für Ihre Bequemlichkeit finden Sie hier die direkte Verlinkung.

Mehr über das Tasting und die Abfüllungen unten:

Heavy Metal Online Whisky Tasting am 2. Oktober 2024 – Das ultimative Erlebnis für Whisky- und Metal-Fans

St. Kilian Distillers präsentiert neue Judas Priest und Grave Digger Single Malt Whiskys sowie weitere Heavy Metal Abfüllungen

Rüdenau, im September 2024

Am Mittwoch, den 2. Oktober 2024, um 19:00 Uhr feiert St. Kilian Distillers die kraftvolle Verbindung von edlen Single Malt Whiskys und mitreißenden Heavy Metal-Klängen mit einem Heavy Metal Online Whisky Tasting. Live aus der Destillerie in Rüdenau führen die St. Kilian Master Distiller Mario Rudolf und Lars Baethcke, begleitet von weiteren Gästen aus der Heavy Metal-Szene, durch das Tasting. Das Line-up umfasst acht hochkarätige Verkostungsproben und verspricht ein wahres Fest für Whisky-Kenner und Metal-Fans gleichermaßen.

Im Rahmen des besonderen Abends werden drei streng limitierte Single Malt Whisky Sonderabfüllungen, die in enger Zusammenarbeit mit den Heavy-Metal-Ikonen Judas Priest und Grave Digger entstanden sind, erstmalig vorgestellt.

Darunter der neue Judas Priest Single Malt Whisky „Turbo“ – eine Einzelfassabfüllung inspiriert vom legendären 10. Judas Priest Studioalbum, welche in einem ehemaligen Pacherenc Barrique Fass, einem französischen Süßwein, reifen durfte und ebenso vielseitig und energiegeladen ist wie die Musik, der sie gewidmet ist.

Weiterhin entführt die zweite Grave Digger Erdfassreifung „Exhumation – Chapter II“ in die dunklen Tiefen des Metals. Hergestellt aus schottischem Torfrauchmalz mit 80 ppm, durfte dieser Single Malt Whisky zunächst in frischen Pfälzer Eichenfässern und anschließend in kleinen 30 Liter Fässern unter der Erde reifen und überzeugt mit erdig-würzigen Noten sowie dunklem Rauch.

Die neue St. Kilian Heavy Metal Abfüllung „Birmingham – Home of Metal“, eine Hommage an die Geburtsstadt des Heavy Metal und Heimat legendärer Bands wie Black Sabbath und Judas Priest, komplettiert diese spannende Reihe der Neuvorstellungen.

Das Tasting-Line-up wird durch den St. Kilian CLASSIC – Mild & Fruity, zwei weitere Judas Priest Single Malt Whiskys sowie eine Grave Digger-Abfüllungabgerundet. Den krönenden Abschluss bildet der beliebte Waldfruchtlikör „Berry Metal“, mit seiner einzigartigen Mischung aus fruchtiger Süße und rauchigem Torf-Charakter.

Teilnahme und Bestellung der Tasting-Sets

Wer dieses einzigartige Erlebnis nicht verpassen möchte, sollte sich schnell einen Platz sichern. Die Tasting-Sets, die alle drei neuen Whiskys sowie fünf weitere Samples enthalten, können noch bis zum 29. September 2024 bequem online bestellt oder direkt im Shop der Besucher-Destillerie in Rüdenau erworben werden.

Die St. Kilian Neuheiten zum Heavy Metal Online Whisky Tasting im Einzelnen:

Judas Priest „Turbo“ – Unpeated (limitiert auf 320 Flaschen):

Inspiriert vom legendären 10. Studioalbum Turbo von Judas Priest, ist diese vierjährige Einzelfassabfüllung so facettenreich wie die Musik, die sie ehrt. Gereift in einem ex Pacherenc Süßwein Barrique Fass aus französischer Eiche, entfaltet der milde, ungetorfte Single Malt Whisky eine aufregende Kombination aus honigartigen Früchten, grünen Walnussnoten und Eichenholz, abgerundet von einem sanft-würzigen Finish. In perfekter Trinkstärke abgefüllt, fängt er die elektrisierende Energie des Albums ein.

Aussehen: Leuchtendes Gold

Aroma: Verführerische Aromen von hellen Trauben, reifen Pfirsichen und gebackenen Äpfeln verschmelzen harmonisch mit intensiven Honignoten, einem Hauch Vanille, zarten floralen Akzenten und sanften Eichentönen.

Geschmack: Die fruchtige Süße von reifen Pfirsichen und hellen Trauben, ergänzt durch cremigen Honig, wird von feinen, leicht bitteren Traubenkern- und grünen Walnussnoten begleitet, die sich perfekt mit einer wärmenden, sanften Eichenwürze verbinden.

Nachklang: Die cremigen Fruchtnoten verweilen mit einem langanhaltenden Finale, das sich elegant in trockene Nuancen von grünen Walnüssen, fein-würzigem Honig und wärmendem Eichenholz entfaltet.

Alkoholgehalt: 48 % vol

UVP: € 69,90 (0,7 Liter)

St. Kilian Heavy Metal Edition „Birmingham – Home of Metal“ – Unpeated (limitiert auf 400 Flaschen):

Birmingham, die Wiege des Heavy Metal und Heimat legendärer Bands wie Black Sabbath und Judas Priest, steht Pate für diese kraftvolle Whisky-Kreation. Der in Fassstärke abgefüllte, dreijährige Single Malt reifte überwiegend in stark ausgekohlten Fässern aus frischer amerikanischer Weißeiche (Virgin Oak) und enthält Destillate, die in hochwertigem Elsbeerholz gelagert wurden. Diese verleihen dem Whisky zusätzliche florale und kräuterige Nuancen. Ein wahres Meisterwerk, das den pulsierenden Herzschlag des Metal in flüssiger Form verkörpert.

Aussehen: Bernstein

Aroma: Intensive Fruchtnoten reifer Pfirsiche und gebackener Äpfel harmonieren mit Vanillecreme und Toffee, ergänzt durch würzige Eichentöne und subtile florale Anklänge, die von einem Hauch frischer Minze abgerundet werden.

Geschmack: Die opulente Süße von cremiger Vanille verschmilzt mit Toffee sowie komplexen Fruchtnoten von Aprikosen, Pfirsichen und gebackenen Äpfeln, während wärmende Eichenwürze und eine Prise schwarzen Pfeffers durch dezente Anklänge von Minze harmonisch ergänzt werden.

Nachklang: Das langanhaltende Finish entfaltet sich mit cremiger Fruchtmarmelade, umhüllt von Vanille und dunklem Toffee, und wird durch trockene Eichenholztöne sowie zarte Kräuternuancen verfeinert.

Alkoholgehalt: 60,6 % vol

UVP: € 69,90 (0,7 Liter)

Grave Digger Erdfassreifung Exhumation – Chapter II – Peated (limitiert auf 696 Flaschen):

Exhumation – Chapter II ist eine Hommage an die düstere, mystische Seite des Metal. Nach zwei Jahren Reifung in frischen Pfälzer Eichenfässern reifte diese rauchig-torfige Kreation für weitere zwei Jahre in kleinen 30 Liter Fässern, darunter ex Rum-, ex Bourbon- und frische Pfälzer Eichenfässer, unter der Erde im Odenwald. Das Ergebnis ist ein Single Malt Whisky von unvergleichlicher Tiefe, geprägt von fruchtigen, würzigen und erdigen Aromen sowie dunklem Torfrauch, der die Essenz des Odenwalds direkt ins Glas bringt.

Aussehen: Bernstein

Aroma: Süßer Torfrauch vereint sich mit den Fruchtaromen von reifen Pfirsichen und Ananas, begleitet von Vanille, BBQ-Noten und erdigen Akzenten, während würzige Eiche, malzige Nuancen und ein Hauch Menthol das Aroma harmonisch abrunden.

Geschmack: Eine fruchtige Komposition aus reifen Pfirsichen, Ananas, Karamell und Vanillecreme vereint sich mit einer wärmenden Melange aus würziger Eiche und frisch gestoßenem Pfeffer, begleitet von einer malzigen Süße und sanft umhüllt von erdigem Torfrauch.

Nachklang: Cremige Fruchtaromen und malzige Süße verbinden sich mit trockenen Eichenholztönen, BBQ-Noten sowie dezenten erdigen und aschigen Nuancen, die langanhaltend mit Vanille und einem Hauch Honig nachklingen.

Alkoholgehalt: 50,8 % vol

UVP: € 99,90 (0,7 Liter)

In limitierter Zahl erhältlich

Alle am 02. Oktober ab 19:00 Uhr neu vorgestellten Abfüllungen werden zum Abschluss des Online Tastings zum Verkauf im Onlineshop freigeschaltet. Bei ausreichender Verfügbarkeit sind die limitierten Editionen voraussichtlich ab Montag, den 07. Oktober 2024 vor Ort in der Besucher-Destillerie in Rüdenau erhältlich.

