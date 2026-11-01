Übersicht: Whiskyvideos und Podcasts der Woche (518)

Willkommen zur 518. Folge der Whiskyvideos und Podcasts der Woche. In ihr finden Sie wie immer eine Übersicht und Zusammenfassung der Beiträge, die uns von Vloggern und Podcastern für Sie zugeschickt wurden. Die Liste der teilnehmenden Vlogs ist nicht fix: Wenn Sie meinen, dass Ihr Video oder Podcast ebenfalls dazu gehören sollte, dann können Sie unten herausfinden, wie das möglich wäre.

In der neuen Ausgabe 518 finden Sie die folgenden Podcasts und Verkostungsvideos:

Podcasts:

From Drop To Drams – Geschichte der (The) Glenlivet Distillery

Fassfreunde Folge 39 – Der Fassfreunde Islay kommt

WhistlePig Rye Whiskey – US-Whiskey Neuerscheinungen in D und USA – Folge 62 (ab 11 Uhr online)

https://open.spotify.com/episode/3b01rB0z98iHjuRKRylHTF?si=uEQUOM01Sbm_IG_fy8La8g

GLINA Whisky mit Michael Schultz – Made in Germany : der Whisky Podcast Folge 58

Titanic Distillery in Belfast – Irish Whiskey News Deutschland Podcast Episode 61

Videos:

Whisky & Film – whic – Lost Worlds – Longmorn 2012/2024

Friendly Mr. Z – Tormore Timeless

World Wide Whisky – Laphroaig 10 Jahre Cask Strength Batch 15

The Bourbon Diaries – Glenfarclas 105 Cask Strength

Wie wir die Beiträge aussuchen: Die Videos und Podcasts werden uns zugeschickt. Wir treffen dabei keine Auswahl außer jener, dass die von uns gezeigten Blogger/Vlogs schon länger aktiv sein sollten, eine gewisse Anzahl Follower/Hörer/Leser haben. Die Redaktion behält sich vor, eingereichte Videos ohne Angabe von Gründen nicht zu veröffentlichen, hält aber gleichzeitig fest, dass ein Nichterscheinen nicht automatisch ein (sowieso immer subjektives) Statement über mangelnde Qualität ist, sondern viele verschiedene Gründe haben kann.