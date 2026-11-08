Übersicht: Whiskyvideos und Podcasts der Woche (519)

Willkommen zur 519. Folge der Whiskyvideos und Podcasts der Woche. In ihr finden Sie wie immer eine Übersicht und Zusammenfassung der Beiträge, die uns von Vloggern und Podcastern für Sie zugeschickt wurden. Die Liste der teilnehmenden Vlogs ist nicht fix: Wenn Sie meinen, dass Ihr Video oder Podcast ebenfalls dazu gehören sollte, dann können Sie unten herausfinden, wie das möglich wäre.

In der neuen Ausgabe 519 finden Sie die folgenden Podcasts und Verkostungsvideos:

Podcasts:

Fassfreunde Folge 39.1 – Wir ändern was!

From Drops to Drams – Lost Distilleries of Inverness

Videos:

World Wide Whisky – Drei neue Glenfarclas Single Cask im Vergleich

Whisky & Film – Linkwood 12 – Flora und Fauna

Friendly Mr. Z – Pride of Islay Bunnahabhain 12 Jahre – Thompson Brothers

Malt Mariners – Cirka Whisky aus Montreal

Whisky Nerd – Destillerie Hirtner 1. Lorenzer Whisky

Wie wir die Beiträge aussuchen: Die Videos und Podcasts werden uns zugeschickt. Wir treffen dabei keine Auswahl außer jener, dass die von uns gezeigten Blogger/Vlogs schon länger aktiv sein sollten, eine gewisse Anzahl Follower/Hörer/Leser haben. Die Redaktion behält sich vor, eingereichte Videos ohne Angabe von Gründen nicht zu veröffentlichen, hält aber gleichzeitig fest, dass ein Nichterscheinen nicht automatisch ein (sowieso immer subjektives) Statement über mangelnde Qualität ist, sondern viele verschiedene Gründe haben kann.