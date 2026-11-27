Ein neuer SLYRS Single Cask Whisky ist ab sofort im Webshop der Brennerei am Schliersee und online zu haben: Der SLYRS Single CaskZwetschgenwein Cask Finish verspricht Kraft, Frucht, Süße und würzige Eiche. Gerade einmal 275 Flaschen hat das Fass ergeben, und was es über den Whisky (inkl. Tasting Notes) zu sagen gibt, können Sie hier nachlesen:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Neu und streng limitiert: Single Cask Zwetschgenwein

Unser SLYRS Single Cask Zwetschgenwein Cask Finish verbindet kraftvolle Frucht, feine Süße und würzige Eiche zu einem außergewöhnlichen Single Malt Whisky.

Im August 2020 destilliert, reifte er zunächst rund dreieinhalb Jahre in Amerikanischer Weißeiche. Von Februar 2024 bis Oktober 2026 erhielt er sein Finish in einem ausgewählten Zwetschgenweinfass. Dort entwickelte er seine unverwechselbare fruchtige Handschrift.

In der Nase treffen vollreife Zwetschgen auf Butterscotch und feine Vanille. Der Duft erinnert an frisch gebackenen Zwetschgenkuchen. Am Gaumen verbinden sich saftige Frucht und dezente Süße mit Zimt und charaktervoller Eichenwürze. Der lange, angenehm wärmende Nachklang rundet das intensive Geschmackserlebnis ab.

Mit 53,6 % vol., nicht kühlfiltriert und ohne Farbstoff abgefüllt, bewahrt diese auf nur 275 Flaschen limitierte Einzelfassabfüllung ihren natürlichen Charakter.

Tasting Notes

Geruch: Kräftige, vollreife Zwetschge trifft auf Butterscotch und feine Vanille. Der fruchtig-süße Charakter erinnert an frisch gebackenen Zwetschgenkuchen

Geschmack: Saftige Zwetschge verbindet sich mit würzigem Zimt, feiner Eichenwürze und einem Hauch Vanille. Eine dezente Süße rundet das kraftvolle und harmonische Geschmacksbild ab

Nachklang: Angenehm wärmend, kräftig und den gesamten Mundraum ausfüllend. Eiche und dezente Süße bleiben lange präsent und klingen harmonisch nach

Der SLYRS Single CaskZwetschgenwein Cask Finish 53,6% vol. ist hier zum Preis von 109,90 € bestellbar – solange der Vorrat reicht.