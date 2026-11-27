35 Jahre liegen zwischen den beiden Whiskys der Destillerie Aultmore, und in 35 Jahren kann sich viel verändern: Das Equipment, die Menschen der Destillerie, die Besitzer, die Aufgaben – auch die zugelieferten Rohstoffe. Dass dabei Brennereien so etwas wie einen Hausstil behalten, ist vor allem dem Bemühen darum geschuldet.

Auf jeden Fall ist es immer wieder interessant, zwei Whiskys aus einer Brennerei zu verkosten, deren Entstehung durch viele Jahre getrennt ist. Bei den beiden Abfüllungen aus der Speyside-Destillerie Aultmore sind es 36 Jahre, und 30 Jahre liegen zwischen den Veröffentlichungen. Und diesmal ist der jüngere und in diesem Jahr erst erschienene Whisky der Punktesieger der Verkostung, wie Sie an unserer kleinen Tabelle sehen können:

Abfüllung Punkte