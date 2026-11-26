Die Edrington Group, unter anderem auch Besitzer von Macallan, hat nun für ihre Brennerei Glenrothes das erste Programm für Provatabfüllungen gestartet. Damit will man sich an Privat- und Geschäftskunden wenden, die „über die Tasting Notes hinausblicken wollen“. Edrington beschreibt es als eine maßgeschneiderte sensorische Konsultation, um mit Master Whisky Maker Laura Rampling aus den Archivfässern der Brennerei eine eigene Abfüllung zu erstellen. Die Kunden können nach der Konsultation nach einiger Zeit aus einer Shortlist von Samples ihren bevorzugten Whisky herausfinden.

Das Angebot geht aber darüber hinaus: Man kann mit dem Design-Team der Brennerei die eigene Flasche entwerfen – ein Prozess, der laut Glenrothes sechs Monate dauert. Dann hält man eine wirklich individuelle Abfüllung in seinen Händen.

Laura Rampling sagt dazu:

“Every whisky in our archive holds its own story, but aligning that heritage with a client’s personal journey is where the magic happens. Translating the insights gathered during the sensory discovery session into a bespoke expression that resonates far beyond taste is incredibly fulfilling. Our approach looks beyond surface flavour notes to uncover what genuinely speaks to each palate and person. Much like a piece of art, the result is entirely one of a kind and bespoke to each individual.”

Um am Private Bottling Programme teilnehmen zu können, wendet man sich an die Brennerei über deren Webseite. Preise werden vorab nicht genannt, aber man kann davon ausgehen, dass so viel Auwand auch einen entsprechenden Preis haben wird.