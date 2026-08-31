Neu bei HaWe Bremen: The Old Malt Cask Glenrothes Distillery Aged 16 Years

Eine neue Hunter Laing Abfüllung stellte uns heute die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft als Importeur und Distributor vor: In seiner Serie Old Malt Cask veröffentlicht der Scotch Produzent einen Malt der Glenrothes Distillery, der 16 Jahre in einem Oloroso Sherry Butt reifen durfte.

Mehr über diese Abfüllung in der Info der Hanseatischen Weinhandelsgesellschaft:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Hunter Laing Old Malt Cask – Glenrothes Distillery 16 Jahre – Sherry Butt (Dark Sherry)

Die Laing Familie mit der Einzelfass-Serie Old Malt Cask ist bekannt für die gefragtesten und seltensten schottischen Brennereien und zählt zu den angesehensten Single Cask Independent Bottler Schottlands mit einer langen Historie wie Expertise. Dies wird mit der Oloroso Sherry-Reifung Glenrothes 16 Jahre weiter unterstrichen. Die Old Malt Cask Edition wurde mit 50,0 % Vol. abgefüllt und präsentiert sich stehts ohne Kühlfiltration & künstlichen Farbstoffen. Die Speyside Brennerei steht für ihre fruchtigen und eleganten Single Malts. Durch die Reifung im Sherry Butt erhält das Single Cask Aromen von Rosinen und Schokolade, sowie würzige warme Noten. Die lange Reifung im Sherry-Fass verleiht dem Single Malt die außerordentlich dunkle Farbe. Ein langer und vollmundiger Abgang rundet das Single Cask ab.

Original Tasting Notes:

Nose: Coffee, chocolate, and raisins

Palate: Apples, sultanas, and spices

Finish: Long, with lingering dark fruits

Hunter Laing Distillery:

Das Familienunternehmen Hunter Laing hat sich aktuell neben der Ardnahoe Distillery auf der Insel Islay vor allem im Segment der Einzelfassabfüllungen einen Namen gemacht. Mit den Serien „Old Malt Cask“ sowie „Old & Rare“ zählt Hunter Laing zu den bekanntesten und renommiertesten Single Cask Abfüllern Schottlands. Dafür kaufen Stewart H. Laing und seine Söhne Scott und Andrew nur die qualitativ besten Fässer der gefragtesten Brennereien Schottlands und lassen diese nach eigenen Vorstellungen reifen und abfüllen: Denn jedes Fass hat seinen ureigenen Charakter, gibt den abgefüllten Scotch Whiskys damit einen einzigartigen Geschmack und dem Connaisseur ein besonderes Geschmackserlebnis.