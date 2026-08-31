Jack Daniel’s führt ihren Single Malt US-weit ein

Zum Ende des Jahres 2022 stellte die in Tennessee ansässige Jack Daniel’s Distillery ihren ersten American Single Malt Whiskey vor. Der aus 100 % gemälzter Gerste hergestellte Whiskey reifte er zunächst fünf Jahre lang in frisch ausgekohlten amerikanischen Eichenfässern, abschließend genoss er für zwei Jahre und acht Monate ein Finish in Oloroso-Sherryfässern. Erhältlich war diese Bottling ab dem Juni 2023 ausschließlich im Reise-Einzelhandel, und dies mit eine UVP von 100 US-Dollar.

Nun führt Jack Daniel’s ihren Single Malt auch in den Einzelhandel in den USA ein. Jack Daniel’s American Single Malt ist ab sofort bei ausgewählten Einzelhändlern in den USA zu einer unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) von 74,99 US-Dollar erhältlich. Und damit 25 US-Dollar günstiger als beider Einführung in den Travel Retail.