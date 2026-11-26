In der deutschen Whiskyszene gibt es kaum jemanden, der mehr über die Chemie des Whiskys weiß als „Whiskyprofessor“ Dr. Heinz Weinberger. Viele kennen ihn noch aus seiner Zeit bei St. Kilian, wo er unter anderem im Rahmen der Live-Tastings chemische Vorgänge bei der Reifung und im Zusammenhang mit Whiskyaromen einfach und unterhaltsam erklärte.

Und weil Whisky seine Leidenschaft ist, tut er das nach dem Abgang bei St. Kilian weiter: ab dieser Folge nun exklusiv bei uns auf Whiskyexperts. In Folge 18 der Serie spricht Dr. Heinz Weinberger über die Kühlfiltration – was sie am Aussehen von Whisky verändert, und ob das auch für den Geschmack gilt. Eine spannende Fragestellung…

Auf dieser Übersichtsseite sind die Links zu den bisherigen Artikeln zu finden, falls Sie diese versäumt haben. Jetzt aber zu Folge 18:

Gastartikel Autor: Dr. Heinz Weinberger

Whisky & Chemie – Ein Blick hinter die Aromen (18): Warum wird Whisky trüb? Wenn die Chemie im Glas sichtbar wird.

Ein Whisky wird mit Wasser verdünnt oder kräftig gekühlt. Plötzlich legt sich ein milchiger Schleier über das bernsteinfarbene Destillat. Ein Fehler? Schlechte Qualität? Oder ist der Whisky gar verdorben?

Keine Sorge. In der Regel ist es völlig harmlos. Denn hier zeigt sich Chemie, die normalerweise unsichtbar bleibt.

Whisky besteht zwar hauptsächlich aus Wasser und Ethanol, enthält aber Hunderte weitere Verbindungen, die Aroma, Geschmack und Mundgefühl prägen. In der Fachwelt bezeichnet man diese als Kongenere.

Einige davon sind wasserscheu: Sie lösen sich gut in Alkohol, aber nur schlecht in Wasser. Sinkt die Temperatur oder der Alkoholgehalt, nimmt ihre Löslichkeit ab. Die Folge: Die Stoffe lagern sich zu winzigen Tröpfchen oder Partikeln zusammen, die das Licht streuen. Der Whisky wird trüb.

Besonders beteiligt sind langkettige Fettsäureethylester wie Ethyllaurat und Ethylpalmitat. Sie entstehen unter anderem während der Gärung und Reifung aus Fettsäuren und Ethanol. Ihre langen, fettartigen Kohlenstoffketten machen sie wasserabweisend. Die kurzkettigen Verwandten, die für fruchtige Noten sorgen (z. B. Ethylbutyrat oder Ethylacetat), trüben dagegen nicht. Aromatisch sind die langkettigen Vertreter keine großen Lautsprecher, doch sie können zu einem volleren, öligeren Mundgefühl beitragen.

Und jetzt wird es interessant: Erwärmt sich der abgekühlte Whisky wieder oder steigt der Alkoholgehalt, kann diese Trübung verschwinden. Diese sogenannte Kältetrübung (Chill Haze) ist in diesem Fall reversibel.

Doch warum sind dann so viele Whiskys glasklar? Auch, wenn sie kalt sind?

Die Antwort heißt Kühlfiltration. Dabei wird der Whisky vor der Abfüllung auf Temperaturen um den Gefrierpunkt heruntergekühlt und anschließend filtriert. Die schlecht löslichen Bestandteile bilden dabei Partikel, die im Filter zurückgehalten werden. Das Ergebnis: ein Whisky, der auch bei niedrigen Temperaturen oder nach Zugabe von Wasser klar bleibt.

Als Faustregel für den Alkoholgehalt gilt: Unterhalb von etwa 46 % steigt das Trübungsrisiko. Deshalb werden viele Whiskys mit 40 % oder 43 % kühlfiltriert, während nicht kühlfiltrierte meist mit mindestens 46 % abgefüllt werden. Ein Schuss Wasser kann sie trotzdem eintrüben.

Der optische Vorteil ist offensichtlich. Was das für den Geschmack bedeutet, ist weniger eindeutig. Wie stark die Kühlfiltration das Aroma tatsächlich verändert, ist wissenschaftlich nicht abschließend geklärt. Sicher ist, dass bestimmte ölartige Bestandteile entfernt werden, die vor allem das Mundgefühl, möglicherweise auch das Aroma beeinflussen. Verkoster berichten mitunter, der Whisky wirke weniger ölig oder weniger voll.

Klarheit im Glas kann also bedeuten, dass zuvor etwas herausgefiltert wurde, das im Produktionsprozess auf natürliche Weise entstanden ist.

Das heißt nicht, dass jeder nicht kühlfiltrierte Whisky besser schmeckt. Aber es erklärt, warum manche Abfüller bewusst auf die Kühlfiltration verzichten und eine mögliche Trübung als natürlichen Teil des Produkts akzeptieren. Denn warum sollte man etwas kurz vor der Vollendung entfernen, was im Laufe der Herstellung ganz natürlich entstanden ist?

Manchmal ist ein Schleier im Glas kein Schönheitsfehler, sondern ein kleiner Einblick in die Chemie des Whiskys.