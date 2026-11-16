In der deutschen Whiskyszene gibt es kaum jemanden, der mehr über die Chemie des Whiskys weiß als „Whiskyprofessor“ Dr. Heinz Weinberger. Viele kennen ihn noch aus seiner Zeit bei St. Kilian, wo er unter anderem im Rahmen der Live-Tastings chemische Vorgänge bei der Reifung und im Zusammenhang mit Whiskyaromen einfach und unterhaltsam erklärte.

Und weil Whisky seine Leidenschaft ist, tut er das nach dem Abgang bei St. Kilian weiter: Bei Facebook – und ab der nächsten Folge dann exklusiv bei uns auf Whiskyexperts.

Dr. Heinz Weinberger spricht in Folge 17 über das, was wir als „Pfeffer in der Nase“ erleben. Natürlich hat das nichts mit Pfeffer im Whisky zu tun, aber – wie meistens – etwas mit dem Fass. Was, das erklärt er in seinem neuesten Artikel.

Auf dieser Übersichtsseite sind die Links zu den bisherigen Artikeln zu finden, falls Sie diese versäumt haben…

Gastartikel Autor: Dr. Heinz Weinberger

Whisky & Chemie – Ein Blick hinter die Aromen (17): Rotundon – Der schwarze Pfeffer aus dem Eichenholz

„Ein bisschen Pfeffer in der Nase.“ Diese Notiz taucht in Verkostungsnotizen immer wieder auf. Lange war nicht eindeutig geklärt, welches Molekül dahintersteckt.

Die Antwort kam zunächst aus der Weinwelt. Im Jahr 2008 identifizierten australische Forscher ein komplexes Molekül namens Rotundon als wichtigen Baustein der Pfeffernote im Shiraz. Die Verbindung ist außergewöhnlich potent: Die Geruchsschwelle liegt bei nur 8 Nanogramm pro Liter in Wasser und 16 Nanogramm pro Liter in Rotwein. Ein Nanogramm pro Liter entspricht einem ppt (parts per trillion), ist also ein Billionstelteil. Eine unvorstellbar geringe Konzentration!

Interessant dabei: Rund ein Fünftel aller Menschen besitzt eine genetisch bedingte Anosmie (Geruchsblindheit) für Rotundon. Sie können Rotundon selbst in hohen Konzentrationen gar nicht wahrnehmen. Zwei Verkoster am selben Glas, zwei völlig unterschiedliche Eindrücke.

Rotundon kommt in Pfefferkörnern sowie in Kräutern wie Rosmarin und Oregano natürlich vor. Doch was hat das mit Whisky zu tun?

2021 untersuchten Elizabeth Genthner-Kreger und Keith Cadwallader von der University of Illinois einen bislang nicht eindeutig identifizierten, würzig-holzigen Aromastoff in fassgereiften Spirituosen. Mit aufwendiger Analytik (multidimensionale Gaschromatographie-Massenspektrometrie-Olfaktometrie) identifizierten sie ihn als Rotundon, nachgewiesen in Bourbon, Rye, Tennessee Whiskey, Scotch, Rum und Tequila. Entscheidend ist, dass die Forscher Rotundon auch direkt aus Eichenholz extrahieren konnten. Damit war erstmals überzeugend belegt, dass Eichenholz eine Quelle des Rotundons in gereiften Spirituosen ist.

Ein Beleg aus dem Bourbon macht das greifbar: Bei 4-, 8- und 12-jährigen Bourbon Whiskeys desselben Herstellers stieg der Rotundon-Gehalt mit der Reifedauer. Seine Konzentration lag in allen drei Proben dabei deutlich über der Geruchsschwelle.

Ist das gleichbedeutend mit: neues Fass gleich mehr Pfeffer? So einfach ist es nicht. Die Studie zeigt auch, dass bereits gebrauchte Fässer die niedrigsten Rotundon-Werte lieferten. Ein Teil der extrahierbaren Verbindungen ist nach der ersten Befüllung eben schon entzogen. Wie genau Rotundon während Trocknung und Toasting des Fassholzes entsteht oder sich verändert, ist dagegen noch nicht so gut belegt wie etwa die Bildung von Vanillin aus Lignin.

Auch eine wichtige Fußnote: Die oft zitierten 8 beziehungsweise 16 Nanogramm pro Liter sind keine Whisky-Schwellenwerte, sondern wurden in Wasser und Rotwein bestimmt. Für Spirituosen fehlt bislang eine eigene belastbare Messung.

Rotundon steht zudem nicht allein. Würziges Eugenol und Vanillin, Guajakol für rauchige Töne und die bekannten Whisky-Lactone prägen gemeinsam das komplexe Holzaroma. Wenn wir „Pfeffer“ riechen, riechen wir also nie nur Rotundon.

Rotundon: Ein Molekül aus der Weinwelt, gefunden im Eichenfass.

Was im Glas nach schwarzem Pfeffer schmeckt, ist also keine Einbildung, sondern messbare Holzchemie. Und auch ein faszinierendes Beispiel dafür, wie wenig wir manchmal von der Chemie hinter einem scheinbar einfachen Aroma wissen.

(Bild: KI-generierte Illustration)