Unser aktuelles Gewinnspiel entfürht sie erneut nach Schottland, genauer gesagt auf die wohl bekannteste Whiskyinsel der Herbriden: Islay. Unter den mehr als einem Dutzend Destillerien dort sticht eine heraus: Bruichladdich. Einerseits ist sie unter den Brennereien der größte lokale Arbeitgeber, andererseits eine der ganz wenigen Brennereien der Insel, die auch auf ungetorften Single Malt setzt.

Ein schönes Bottling, das beide Apekte der vor 25 Jahren wiedereröffneten Brennerei setzt, ist der Bruichladdich Islay Barley 2014. Er wurde ausschließlich mit lokalen Rohstoffen gebrannt – und fängt deshalb den Charakter der Insel so besonders eindrucksvoll ein. Gemeinsam mit unserem Gewinnspiel-Partner Eggers & Franke und der Destillerie Bruichladdich verlosen wir diesmal gleich 3x eine Flasche Bruichladdich Islay Barley 2014 – damit Sie mit etwas Glück noch vor Weihnachten zumindest geschmacklich nach Islay reisen können.

Was Sie tun müssen, um den so typischen Islay-Whisky bei Whiskyexperts gewinnen zu können? Wie immer: Unseren Gewinnspiel-Text ausführlich lesen, die Gewinnfrage beantworten und an uns einsenden. Dann brauchen Sie noch die Gunst der Glücksfee, und der Bruichladdich Islay Barley 2014 gehört Ihnen. Wir wünschen Ihnen viel Glück beim Mitmachen!

Hier also alle Informationen zum Preis und der Brennerei:

Die Destillerie Bruichladdich – ein Pionier seit 25 Jahren

Es ist eine beispiellose Erfolgsgeschichte: Die progressive Bruichladdich Distillery feiert im Jahr 2026 das 25-jährige Jubiläum ihrer feierlichen Wiederauferstehung. Nachdem die im Jahr 1881 von den Harvey-Brüdern erbaute viktorianische Brennerei Ende der 1990er-Jahre eingemottet worden war, kauften die Weinhändler Mark Reynier und Simon Coughlin gemeinsam mit der Branchen-Ikone Jim McEwan im Dezember 2000 die Destillerie und erweckten sie im Mai 2001 zu neuem Leben.

Von Anfang an setzte das Team dort auf ein neues Konzept gegen die industrielle Vereinheitlichung: Kompromisslose Handarbeit, maximale Transparenz und ein unerschütterlicher Glaube an das Terroir des Whiskys. Ob Gerstensorten, exakte Herkunft oder Fassauswahl – Bruichladdich legte Details offen, die in der Branche lange als Geheimnis galten. Heute ist die Brennerei, die seit 2012 zum Familienunternehmen Rémy Cointreau gehört und 2020 als erste schottische Whisky-Brennerei B-Corp-zertifiziert wurde, eine feste Größe für innovativen Geist. Und: Sie ist der größte Arbeitgeber unter den Whisky-Destillerien auf Islay, denn hier zählt Handarbeit und der Gedanke an die Community auf Islay.

Bei Bruichladdich gab es über die 25 Jahre immer wieder neue Firsts: 2003 wurde der erste Bio-Whisky destilliert, 2006 wurde die Marke Port Charlotte wiederbelebt, 2008 gab es den legendären ersten Octomore, 2017 wurde der erste auf Islay gewachsene Roggen für die Brennerei geerntet, 2023 hat man die Verpackung so umgestellt, dass die Emissionen daraus um 65% gesenkt wurden – und das sind nur einige der Highlights aus den 25 Jahren.

Nicht nur für Bruichladdich-Genießer: Die Shops der Laddie-Crew

Deutschland spielt in der Historie der Brennerei eine ganz besondere Rolle, denn hier entstand einst das „Certified Retailer Programm“, aus dem sich die weltweite „Laddie Crew“ entwickelte – ein enges Netzwerk aus engagierten Fachhändlern und Markenbotschaftern, die den innovativen Pioniergeist von Bruichladdich hochhalten. Ob Beratung oder Events zum Bruichladdich-Jubiläum, die Fachgeschäfte der Laddie-Crew sind der erste Anlaufpunkt für Fans der Islay-Brennerei:

Shop Ort Website Whiskyhort Oberhausen www.shop.whiskyhort.com Gradl’s Whiskyfässla Nürnberg www.whiskyfaessla.de Whisky Riegger Villingen-Schwenningen www.wein-riegger.de Schlüter’s Genießertreff Wülfrath www.schlueters-geniessertreff.de Tara Spirits München www.store.tara-spirits.de Whisky for Life Frankfurt www.whiskyforlife.de Delias Whiskyshop Kaiserslautern www.deliawhisky.de Whisky & Genuss Dresden www.whisky-genuss-dresden.de Flickenschild Whisky & Cigars Flickenschild Whisky & Cigars www.whizita.de

Ihr Preis: 3x 1 Flasche Bruichladdich Islay Barley 2014 – Islay at its best!

Feiern Sie mit Bruichladdich den reinsten Ausdruck des Terroirs mit Bruichladdich Islay Barley 2014. Vollständig rückverfolgbar und mit hoher Herkunftssicherheit, ergänzt ein Medley aus Aprikose und Pfirsich den getreidebetonten Single Malt mit einer subtilen maritimen Note, die auf die Ernte, Destillation und Reifung des Whiskys auf Islay hinweist.

Ein lokal angebauter Islay Single Malt – von den Farmen Coull, Rockside, Island, Mulindry, Cruach, Dunlossit, Craigens und Sunderland.

Seit fast zwei Jahrzehnten beweisen wir die Beständigkeit unseres Engagements für die Herkunft der Gerste. Unterstützt durch die Entschlossenheit und Widerstandsfähigkeit unserer lokalen landwirtschaftlichen Partner, ist Bruichladdich Islay Barley 2014 der neueste Jahrgang des ungetorften, lokal angebauten Single Malts.

Destilliert aus Gerste, die ausschließlich auf Islay angebaut wird, zelebriert der Single Malt wahrhaftig Ort und Herkunft. Der neueste Islay Barley-Jahrgang wird aus Gerste destilliert, die auf acht lokalen Farmen angebaut wird, die alle in einem Radius von 11 Meilen um die Bruichladdich Distillery liegen.

Der Bruichladdich Islay Barley 2014, der vom Bauernhof bis zum Glas vollständig rückverfolgbar ist, reifte in einer Kombination aus First-Fill-Bourbon-Fässern, Sherry-Butts und Second-Fill-Weinfässern, um den Einfluss der Eiche mit der lokal angebauten Gerste auszugleichen.

Das Ergebnis ist ein getreidebetonter Single Malt mit Noten von Aprikose und Pfirsich, malzigem Haferkeksen und einem Hauch von frischem Gras. Eine subtile maritime Note verweilt ebenfalls und verweist auf die Ernte, Destillation und Reifung des Whiskys auf Islay.

Farbe: Blasses Gold

Nase: In der Nase zeigen sich zarte Blumennoten zusammen mit süßem Malz und reifem Getreide. Ein Hauch von Pfeffer und sanften Gewürzen folgt, bevor der Abgang weiche Steinfrüchte und cremige Vanille enthüllt. Cremige Vanille, ein Hauch von Kokosnuss, Karamell und braunem Zucker kommen aus dem Eichenholz, zusammen mit zarten Noten von Muskatnuss und Haselnuss. Fruchtige Noten öffnen sich weiter, mit duftendem Pfirsich, Honigmelone, Birnendrops und warmem Bananenbrot

Gaumen: Cremige Vanille und Zitrone sind sofort am Gaumen zu schmecken, wobei eine pfeffrige Muskatnusswürze süßem Malz, warmem Haferbrei und Popcorn Platz macht. Die Tiefe des Geschmacks und die cremige, zähflüssige Textur sind typisch für unseren Islay-Gerstenstil, wobei die natürlichen Öle der Gerste durch Schichten von süßen Zitrusfrüchten, tropischen Früchten und duftendem Pfirsich verstärkt werden. Die Kombination aus amerikanischer und französischer Eiche sorgt für einen wunderbar ausgewogenen Ausdruck, wobei ein Tropfen Wasser subtile Meeresnoten hervorbringt

Finish: Am Gaumen setzen sich süße Steinfrüchte mit cremigem Vanillepudding und einem Hauch von Kokosnuss ab, während eine zarte Blumennote nachklingt

Charakter: Der Inbegriff unserer Inselheimat, der Geist von Islay, durchzieht diesen Single Malt. Die einzigartige Lage, das gemäßigte Klima und die Böden der Insel haben die Gerste, die für diese Abfüllung angebaut und geerntet wird, geprägt. Die Tiefe, die Komplexität und die Ausgewogenheit der Aromen sorgen für ein einzigartiges Trinkerlebnis, das ein echtes Gefühl für den Ort hervorruft

Und so gewinnen Sie einen der drei Bruichladdich Islay Barley 2014:

Auf welcher Hebrideninsel wächst die Gerste, die für den Bruichladdich Islay Barley 2014 verwendet wird?

a) auf der Isle of Muck

b) auf Islay

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net – und zwar mit dem Betreff „Bruichladdich“!

Unter allen Einsendungen aus Deutschland mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 29. November 2026, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinner des Preises und geben sie am 30. November 2026 bekannt. Der Gewinn wird durch unseren Partner Eggers & Franke versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage richtig beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Bruichladdich“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 29. November 2026, 23:59 Uhr. Pro Person beziehungsweise Haushalt ist nur eine Teilnahme zulässig. Mehrfachteilnahmen können ausgeschlossen werden. Die Gewinner/die Gewinnerinnen werden am 30. November 2026 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Erfolgt innerhalb einer angemessenen Frist keine Rückmeldung, kann ein neuer Gewinn ausgelost werden. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeitende des Veranstalters sowie an der Durchführung des Gewinnspiels beteiligte Unternehmen und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Eggers & Franke versendet. Eine Barauszahlung, ein Umtausch oder eine Übertragung des Gewinns ist ausgeschlossen. Der Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel bei wichtigen Gründen anzupassen, zu unterbrechen oder vorzeitig zu beenden. Diese Daten der Gewinner werden bei uns wie alle Adressdaten nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht, soferne dem keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren vollen Namen und Wohnort samt PLZ im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team

Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich. Genieße verantwortungsvoll.