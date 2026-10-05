Wer gewinnt die drei Abfüllungen der brandneuen Octomore Series 17 – Whiskys mit Präzision, Tiefe und Finesse?

Mit unserem letzten Gewinnspiel haben wir wieder ganz neue und ganz besondere Whiskys für Sie in der Verlosung gehabt: die neuen Octomore Series 17. Die extrem getorften Islay-Malts sind nicht ohne Grund heiß begehrt:

Octomore steht für eine scheinbar unmögliche Gleichung: außergewöhnlich stark getorftes Malz, vergleichsweise junge Whiskys und eine Abfüllstärke nahe der Fassstärke – verbunden mit Präzision, Tiefe und bemerkenswerter Finesse. Mit der Octomore Series 17 führt die Bruichladdich Distillery diese Idee konsequent weiter. Die drei Abfüllungen Octomore 17.1, 17.2 und 17.3 zeigen, wie stark Herkunft, Torfgehalt und Fassreifung den Charakter eines Whiskys verändern können.

Und diesmal war die Verlosung, die wir gemeinsam mit unserem Gewinnspielpartner Eggers & Franke für Sie durchgeführt hatten, doppelt spannend: Drei unserer Leser konnten gewinnen, und dann kam nochmals ein wenig Zufall dazu: Welche Abfüllung im Gewinnpaket steckte, entschied das Los.

Wie immer war die Teilnahme überwältigend – wir sagen auch im Name unseres Partners herzlichen Dank!

Bevor wir aber die glücklichen Gewinner verkünden, hier noch einmal die Infos zur neuen Serie und zur Bruichladdich Distillery:

Über die Bruichladdich Distillery

Die Bruichladdich Distillery liegt auf der Hebrideninsel Islay. Unter einem Dach entstehen drei Single-Malt-Marken und ein Gin: Bruichladdich als ungetorfter Islay Single Malt, Port Charlotte als stark getorfter Islay Single Malt, Octomore als Serie extrem stark getorfter Scotch Whiskys und The Botanist als Islay Dry Gin.

Die Destillerie wurde 1881 von den Harvey-Brüdern gegründet, 2001 wiedereröffnet und hält wesentliche Produktionsschritte auf Islay. Dazu gehören unter anderem eine eigene Abfüllhalle seit 2003 sowie zusätzliche Lagerkapazitäten. 2020 wurde Bruichladdich als erstes Scotch-Whisky-Unternehmen weltweit als B Corp zertifiziert; 2023 folgte die Rezertifizierung mit 100,7 Punkten.

Octomore Series 17

Die Octomore Series 17 ist die neueste Folge eines seit 17 Jahren laufenden Experiments der Bruichladdich Distillery. Jede Jahresausgabe untersucht neu, welchen Einfluss die Herkunft der Gerste, der Phenolgehalt des Malzes und ungewöhnliche Fassreifungen auf den fertigen Whisky haben. Octomore ist damit nicht auf Gleichförmigkeit angelegt, sondern auf unverwechselbaren Geschmack.

Die Serie verbindet hoch getorftes Malz, vergleichsweise junge Altersangaben und eine hohe, nahezu fassstarke Abfüllung. Der scheinbare Widerspruch: Trotz hoher PPM-Werte erzeugen die hohen, schlanken Brennblasen der Destillerie einen Whisky, der ausgewogen und elegant bleibt. Die Rohdaten auf dem Etikett erzählen also nicht die ganze Geschichte.

„Octomore verkörpert die Daseinsberechtigung der Bruichladdich Distillery: Whiskys zu kreieren, die zum Nachdenken anregen, Branchennormen herausfordern und Verbraucherinnen und Verbrauchern etwas bieten, das sie sonst nirgendwo bekommen.“ – Adam Hannett, Master Blender der Bruichladdich Distillery

Für die Series 17 verwendet Bruichladdich rückverfolgbare, stark getorfte Gerste vom schottischen Festland und von Islay. Die Reifung kombiniert unter anderem Bourbon-, Sauternes-, Portwein-, Eiswein- und Oloroso-Fässer. Jede Ausgabe ist eine Momentaufnahme einer bestimmten Ernte und Fassauswahl – limitiert und nicht wiederholbar.

Octomore 17.4: die angekündigte vierte Abfüllung

Die Octomore Series 17 umfasst insgesamt vier Abfüllungen. Die 17.4 ist als Distillery Exclusive angekündigt und wird voraussichtlich ab November 2026 erhältlich sein. Sie wird mit 108,2 PPM getorft, reift zunächst in First-Fill-Oloroso-Fässern und erhält anschließend ein Finish in französischer neuer Eiche. Das Profil verbindet kräftigen Torfrauch und maritimen Charakter mit Eichenwürze und getrockneten Früchten. Die 17.4 ist nicht Bestandteil dieses Gewinnspiels.

Verfügbarkeit der Series 17

Die Octomore 17.1, 17.2 und 17.3 sind seit September 2026 online unter bruichladdich.com sowie im spezialisierten Whiskyfachhandel erhältlich. Die Octomore 17.4 ist voraussichtlich ab November 2026 erhältlich. Preisangaben und Verfügbarkeit sollten vor Veröffentlichung des Gewinnspiels nochmals für den deutschen Markt geprüft werden.

Octomore: Wenn Torf nicht alles überdeckt

Octomore wird auf Islay in der Bruichladdich Distillery hergestellt. Die Serie arbeitet mit hohen Phenolgehalten im Malz, vollständig auf Islay gereiften Whiskys und unterschiedlichen Fassprofilen.

Wichtig für die Einordnung: Der PPM-Wert beschreibt den Phenolgehalt des gemälzten Getreides. Er ist daher kein direkter Messwert für die Rauchintensität im fertigen Whisky. Genau darin liegt der Reiz von Octomore: Trotz extremer Torfwerte bleibt Raum für Gerste, Fass, Herkunft und Destillationscharakter.

Die drei Abfüllungen der Series 17 sind jeweils fünf Jahre gereift und mit hoher Alkoholstärke abgefüllt. Sie sind weder kühlgefiltert noch gefärbt. Die Unterschiede zwischen den Editionen entstehen vor allem durch die verwendete Gerste, die Fassauswahl und die jeweilige Reifungsstrategie.

Die drei Gewinne im Detail

Octomore 17.1 – The Reference

Der Octomore 17.1 bildet den Referenzpunkt der Series 17. Er wird aus 100 Prozent Concerto-Gerste vom schottischen Festland hergestellt. Das Malz weist einen Phenolgehalt von 81,0 PPM auf und der Whisky reift vollständig in First-Fill-Bourbonfässern.

Im Glas treffen Vanille, schottisches Sahnekaramell, warmer Puddingkuchen, Birne und Malzsirup auf trockenen, erdigen Torfrauch. Geröstete Eiche und Asche verleihen dem Profil zusätzliche Struktur. Die Bourbonfassreifung bringt Süße und Cremigkeit ein und bildet damit einen präzisen Gegenpol zum Rauch.

Octomore 17.1 auf einen Blick

100 Prozent Concerto-Gerste vom schottischen Festland

81,0 PPM

fünf Jahre gereift

vollständig in First-Fill-Bourbonfässern gereift

59,7 Prozent vol.

70 cl

nicht kühlgefiltert

ohne Farbstoff

abgefüllt mit Islay-Quellwasser

UVP: 159 Euro

Der Octomore 17.1 ist der ideale Einstieg in die Series 17 für alle, die den Einfluss von Gerste, Torf und Bourbonfass möglichst klar nachvollziehen möchten.

Mehr über die Abfüllung erfahren Sie hier: Produktinformationen Octomore 17.1

Octomore 17.2 – Cask Aced

Der Octomore 17.2 basiert auf derselben Charge schottischer Concerto-Gerste wie der 17.1 und weist ebenfalls einen Phenolgehalt von 81,0 PPM auf. Der entscheidende Unterschied liegt in der Fassführung.

Statt einer vollständigen Reifung in Bourbonfässern verbrachte der Whisky zunächst vier Jahre in französischen Eichenfässern mit Vorbelegungen aus kalifornischem Rotwein und Bourbon. Den Abschluss bildet ein Finish in First-Fill-Portwein-Barriques.

Das Ergebnis ist ein eigenständiges Fassprofil mit Pfeffer, Zitrusfrüchten und Beeren. Der Portwein bringt Frucht- und Gewürznoten ein, ohne Gerste und Torf zu überdecken. Im Vergleich zum 17.1 wirkt der Rauch weniger unmittelbar, bleibt aber tief in der Struktur des Whiskys präsent.

Octomore 17.2 auf einen Blick

dieselbe Gerstencharge wie beim Octomore 17.1

100 Prozent schottische Concerto-Gerste

81,0 PPM

fünf Jahre gereift

französische Eiche mit Vorbelegungen aus kalifornischem Rotwein und Bourbon

Finish in First-Fill-Portwein-Barriques

59,5 Prozent vol.

70 cl

nicht kühlgefiltert

ohne Farbstoff

abgefüllt mit Islay-Quellwasser

UVP: 179 Euro

Der Octomore 17.2 richtet sich an Whisky-Nerds, die den Einfluss unterschiedlicher Fassvorbelegungen auf ein vergleichbares Destillat untersuchen möchten.

Mehr über die Abfüllung erfahren Sie hier: Produktinformationen Octomore 17.2

Octomore 17.3 – Islay Barley

Der Octomore 17.3 stellt die Herkunft der Gerste in den Mittelpunkt. Für diese Abfüllung wurde ausschließlich Gerste verwendet, die auf „Irene’s Field“ der Octomore Farm auf Islay angebaut wurde. Die Farm liegt nur rund drei Kilometer von der Bruichladdich Distillery entfernt.

Damit folgt der Octomore 17.3 dem Prinzip Single Farm, Single Field und Single Vintage. Die Rückverfolgbarkeit reicht bis zum landwirtschaftlichen Betrieb und zum einzelnen Feld – ein für Whisky-Nerds besonders relevanter Herkunftsnachweis.

Der Whisky reifte fünf Jahre lang in einer Kombination aus First-Fill-Bourbonfässern und europäischen Second-Fill-Fässern, die zuvor Ribera del Duero, Sauternes, Eiswein und Syrah enthielten. Das Malz wurde auf 132,1 PPM getorft und der Whisky mit 60,9 Prozent vol. abgefüllt.

Im Ergebnis verbindet der Octomore 17.3 kraftvollen, küstennahen Torf mit Gerstenwürze, Süße, Frucht und einer ausgeprägten mineralischen Tiefe. Er ist die Herkunftsabfüllung der Series 17 – und zugleich die Edition mit dem höchsten Torfwert der drei Gewinne.

Octomore 17.3 auf einen Blick

Gerste ausschließlich von „Irene’s Field“ auf der Octomore Farm, Islay

Single Farm, Single Field, Single Vintage

132,1 PPM

fünf Jahre gereift

First-Fill-Bourbonfässer

europäische Second-Fill-Fässer mit Vorbelegungen aus Ribera del Duero, Sauternes, Eiswein und Syrah

60,9 Prozent vol.

70 cl

nicht kühlgefiltert

ohne Farbstoff

abgefüllt mit Islay-Quellwasser

UVP: 225 Euro

Der Octomore 17.3 ist die Abfüllung für alle, die Herkunft, Transparenz und den Einfluss von Islay-Gerste auf den Charakter eines stark getorften Single Malts erforschen möchten.

Mehr über die Abfüllung erfahren Sie hier:Produktinformationen Octomore 17.3

Und die drei Octomore 17.1, 17.2 und 17.3 gewonnen haben:

Octomore 17.1:

Christoph Riechers aus 30539 Hannover

Octomore 17.2:

Heribert Kramlich aus 84130 Dingolfing

Octomore 17.3:

Dieter Blohmann aus 92681 Erbendorf

Wir gratulieren allen Gewinnern recht herzlich und freuen uns mit Ihnen. Der Gewinn wird durch unseren Partner Eggers & Franke versendet. Genießen Sie die tollen Whiskys, und trinken sie auch einen kleinen Schluck auf uns!

Und gleich heute geht es mit unserem nächsten Gewinnspiel weiter – wiederum mit Neuheiten aus Schottland, und wiederum (das dürfen wir schon jetzt verraten) nicht nur mit einer Gewinnflasche. Schauen Sie gleich wieder vorbei, wir freuen uns auf Sie!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team