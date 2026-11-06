Bruichladdich präsentiert Islay Barley Unpeated 14 Year Old

Aus ungetorftem Whisky der seltenen Beständen des Jahrgangs 2011 (dem letzten Jahr, in dem die Brennerei noch unabhängig war und eigenständig betrieben wurde) kreierte die Islay-Brennerei Bruichladdich ihre bislang älteste Abfüllung aus der „Islay Barley“-Reihe, die sie heute vorstellt.

Bruichladdich Islay Barley Unpeated 14 Year Old ist aus Gerste hergestellt, die von sechs lokalen Farmen in einem Umkreis von acht Meilen stammt. Der Single Malt reifte 14 Jahre lang in Fässern aus amerikanischer und französischer Eiche. Darunter finden sich ehemalige Sauternes-Fässer sowie Weinfässer von Bordeaux-Weingütern. Mit einem Alkoholgehalt von 50 % vol. abgefüllt, bietet der Whisky Noten von Haferkeksen mit Honig, Vanillecreme, reifem Obst, Melone, Wabenhonig, Zitrusfrüchten und einer dezenten Würze.

Bruichladdich master blender Adam Hannett:

“This is Islay Barley at its absolute peak. For me, that’s at 14 years old…it’s the sweet spot of bright fruit, really ripe tropical fruit and stunning malt.”

Die erste Charge des Islay Barley Unpeated 14 Year Old kostet 145 australische Dollar (ca. 90 €) und ist vom 6. bis 8. November exklusiv für Mitglieder des „The Whisky Club Australia“ erhältlich. Mitglieder in Neuseeland sind Anfang nächsten Jahres an der Reihe, gefolgt von weiteren Märkten.

Craig Johnstone, The Whisky Club’s head of whisky creation: