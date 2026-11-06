Tastillery veröffentlicht Legendary Casks #6 – Galahad

Mit einer weiteren neuen Abfüllung aus ihrer Legendary Casks Serie unter dem Namen Galahad meldet sich Tastillery kurz vor dem Wochenende. Der Single Cask Whisky aus einer nicht konkret benannten Orkney Distillery reift zunächst 14 Jahre in einem 1st Fill Palo-Cortado-Fass, und wurde anschließend 7 Monate in Ex-Islay-Casks gefinished. 294 Flaschen sind erhältlich, mehr über Legendary Casks #6 – Galahad in der Aussendung von Tastillery:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

LEGENDARY CASKS #6 – Galahad

Eine mystische Reise zwischen Orkneys und Hebriden

Secret Orkney Distillery (HP)

14 Jahre in 1st Fill Palo-Cortado-Fass: Edle Sherry-Fruchtigkeit trifft auf maritime Meersalznoten

7 Monate in Ex-Islay-Casks (after LA) gefinished

Mit 55,2% Vol. abgefüllter Single Cask Whisky

Intensives Islay-Finish: Kraftvolle Fassstärke vereint mit dezentem Lagerfeuerrauch

Streng limitiert: Nur 294 Flaschen weltweit verfügbar – jetzt zugreifen!

Seine Bestimmung ist purer Genuss – Legendary Cask 6 : Galahad

Schon von Geburt an war Galahad zu wahrer Größe bestimmt. Als unehelicher Sohn von Sir Lancelot wuchs er fern von seinem berühmten Vater in einem Kloster auf. Der Zauberer Merlin erkannte früh die tugendhafte, reine Seele des Knaben und prophezeite ihm eine glanzvolle Zukunft, die die seines Vaters noch übertreffen werde. Denn nur er sollte dazu fähig sein, den Heiligen Gral zu finden.

Tiefgründigkeit, Reinheit und eine geheimnisvolle Aura – die edelsten Attribute eines Ritters der Tafelrunde. Ein Whisky mit diesen Eigenschaften ist ebenfalls zu etwas Großartigem bestimmt: In eurer Homebar den zentralen Platz einzunehmen. Also macht schonmal Platz für die Nummer 6 unserer „Legendary Casks“ Reihe, denn Galahad ist kein x-beliebiger Single Malt! Ganze 14 Jahre verbrachte der Secret Orkney Malt in einem 1st Fill Palo Cortado Fass. Diese Stilrichtung des Sherrys bringt die edelsten Vertreter dieser Spirituose hervor, angeblich durch einen Zufall entwickelt sich diese Variante zu einem Zwischenprodukt aus Amontillado und Oloroso. Aber wer glaubt bei einer Abfüllung namens Galahad an Zufall? Alles ist vorherbestimmt! Genauso wie die beiden Fässer, die zuvor einen besonders rauchigen Islay-Malt beherbergt hatten und frisch entleert zu uns nach Burgthann geliefert wurden. Nach vier Monaten probierten wir das Ergebnis und waren sehr angetan, doch ließen ihm noch etwas Ruhe. Nach drei Monaten wollten wir ihn erneut verkosten und stellten dabei fest, dass beide Fässer an der jeweils gleichen Stelle leicht anfingen zu lecken. Galahad wollte hinaus in die Welt! Also probieren wir ihn ein zweites Mal und gaben seinem Drängen mehr als zufrieden nach. Seine Zeit war gekommen! Nur 294 Flaschen konnten wir seinen Dauben entlocken, aber wahrhaft edle Dinge sind eben auch rar. Greift schnell zu und sichert euch eine Flasche dieser edlen Abfüllung, deren vielschichtige Aromatik nicht ganz von dieser Welt zu sein scheint.

Taste

Die stürmische, schottischen Küste und ihre salzige Gischt – diese Assoziationen kommen uns als Erstes in den Sinn, wenn wir den eingeschenkten Galahad verriechen. Frisch geerntetes Heidekraut, Meersalz, dunkel geröstetes Malz – aber da ist noch mehr. Die rote Süße des edlen Sherrys, die 14 Jahre lang diesen ungestümen Island-Malt zähmte und mit Fruchtigkeit bereicherte, kommt in den Vordergrund. Rote Trauben, eingelegte Pflaumen und ein ferner Hauch von Torffeuer…wie eine Reise von den Orkneys bis zu den Hebriden. Wappnen wir uns für 55,2 Volumenprozente auf der Zunge! Doch statt der feurigen Aromen der Fassstärke startet er mit einer intensiven Fruchtigkeit, die an sehr trockenen Sherry erinnert. Die Salzigkeit in der Nase wandelt sich zu einer mineralischen Grundnote, die eine sirupartige Süße und dezente Torfigkeit in sich vereint und astringierend lange am Gaumen verbleibt. Der Nachklang ist der wahre Star dieser Abfüllung. Eine unglaublich harmonische Eichenwürze leitet weiter zu staubtrockenen Noten von Leder, der Schärfe von feurigem Chili, weißem Pfeffer und einer staubtrockenen Rotweinfruchtigkeit, die bei jedem Atemzug mit dem Duft eines fernen Lagerfeuers ausklingt.

Behandelt ihn nicht wie ein Gralsritter seinen größten Schatz. Seine Bestimmung ist euer Genuss. Genießt ihn pur oder mit ein paar wenigen Tropfen Wasser, so wie es sein Schicksal ist!

Die streng limitierte Sammleredition kann ab sofort in unserem Onlineshop bestellt werden unter:



https://tastillery.com/products/legendary-casks-6-galahad

Weitere Abfüllungen der Legendary Casks sind bereits in Vorbereitung.