Tastillery bringt Cosmic Casks 06 „Ring of Embers“ – ein rauchiger Single Malt von der Isle of Mull

Ein neuer Single Malt in Einzelfassabfüllung von Tastillery ist da – und diesmal ist es ein rauchiger Whisky, der eine Vollreifung in einem 1st Fill Ex-Rioja-Fass aus Spanien erfuhr: Der Tastillery Cosmic Casks 06 „Ring of Embers“ darf die Destillerie auf dem Etikett nicht nenne, aber wir können wegen der Eindeutigkeit sagen, dass es sich hier bei um einen Ledaig aus der Tobermory Distillery handeln muss.

Alle Details und die Bezugsquelle für den Cosmic Casks 06 „Ring of Embers“ von Tastillery finden Sie untenstehend:

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EIN TOR ZWISCHEN DEN WELTEN: DER COSMIC CASKS 06 „RING OF EMBERS“

Die Tastillery setzt mit dem „Ring of Embers“ als Batch 6 die limitierte Cosmic Casks Reihe fort, die für hochwertige Single Cask Abfüllungen in Fassstärke und mit außergewöhnlichen Aromen steht.

Die Nachfrage nach hochwertigen Sammlerabfüllungen ist nach wie vor ungebrochen – von Batch 05 „Liquid Sunshine“ sind nur noch wenige Restexemplare vorhanden. Nun steht Batch 6 ab sofort in limitierter Stückzahl von 398 Flaschen im Onlineshop bereit unter

Der bernsteinfarbene Intergalactic Single Malt wurde auf der Isle of Mull destilliert. Für den „Ring of Embers“ (glühender Ring) reifte dieser kraftvoll-rauchige Highlander in einem 1st Fill Ex-Rioja-Fass aus Spanien.

Das Anbaugebiet Rioja gilt in Spanien als die Heimat der feurigsten und aromatischsten Rotweine überhaupt. Auf Basis der tiefwürzigen, frühreifen Traubensorte „Tempranillo“ versorgte dieser Wein die Dauben mit dem Feuer und der Tiefgründigkeit, die den „Ring of Embers“ zu einem echten Geschmackserlebnis aus delikatem Torfaroma und fruchtiger Komplexität werden lassen, eingerahmt in ein luxuriöses, öliges Mundgefühl. Mit 54,2% Vol. abgefüllt erschuf die Vollreifung über 10 Jahre hinweg eine glühende, intergalaktische Brücke zwischen der köstlichen Rauchigkeit der Isle of Mull und dem fruchtigen Temperament der iberischen Halbinsel.

Jedes Exemplar ist von Hand signiert und wird so dank der einmaligen Nummer zu einem begehrten Sammlerstück.

Die Gestaltung des Artworks bleibt dem Weltraumthema treu und bringt die natürliche Farbe des ungefärbten, nicht kühlgefilterten Whiskys perfekt zur Geltung. Die Flasche ist mit einem hochwertigen Glaskorken verschlossen und wurde zweifach versiegelt.

„Ring of Embers“ Single Cask Scotch Whisky mit 54,2% Vol.

Tasting Notes:

Nase: Mineralischer Rotwein, dampfender Waldboden, intensives Umami, Landluft, kräftiger Torfrauch

Gaumen: Süßer Torfrauch, Lagerfeuer, Erdbeergelee, eingelegte Rosinen, in Honig karamellisierter Speck, Salzzitrone, weißer Pfeffer, Leder,

dampfend heiße Steine.

Nachklang: Glimmende Asche, Holzkohle, Wildhonig, Barbecuesoße

Cask-Details: 1st Fill Ex-Rioja Fass (Spanien) Vollreifung (10 Jahre)

Der „Ring of Embers“ ist Batch 06 und damit die vierte Abfüllung der Cosmic Casks Reihe, die von der Tastillery Online GmbH unter der Leitung von Christian Braun veröffentlicht wird. Weitere Batches in der gleichen, hochwertigen Sammleraufmachung werden folgen.