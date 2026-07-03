FrankreichVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Zwei Kornog aus der Bretagne

Martine and Jean Donnay brennen in der Trégor-Region seit 1997 Whisky - heute verkostet Serge zwei rauchige Abfüllungen

Mit einer Doppelverkostung widmet sich Serge Valentin heute dem französischen Whisky, genauer gesagt der Celtic Whisky Distillery in der Bretagne. Deren getorfte Whiskymarke ist Kornog (so wie Ledaig der getorfte Whisky von Tobermory ist) – und die beiden Whiskys heute sind der Standard aus der Brennerei, die früher unter Glann ar Mor bekannt war, sowie eine unabhängige Abfüllung.

Und beide können in der Verkostung hoch punkten, wie man an unserer Tabelle sieht:

AbfüllungPunkte

Kornog (46%, OB, France, Brittany, +/-2026)87
Kornog 8 yo 2018/2026 (58.4%, Amateur Spirits, France, Brittany, 1st fill bourbon barrel)91
Die Stills der Celtic Whisky Distillery
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