alleswhisky.de (GLOCK SPIRITS) mit exklusivem Single Cask: Kilchoman 9 Jahre Marsala Finish

Mit einem nicht alltäglichen Einzelfass aus der Islay-Brennerei Kilchoman eröffnet alleswhisky.de unter der Eigenmarke Glock Spirits und in Zusammenarbeit mit dem Importeur, HaWe Bremen, seine neue Abfüllungsserie „EBUDAE-Kollektion“: Der Kilchoman 9 Jahre Marsala Finish: Ebudae I – Whisky at the Edge of Empire – Barbaricum Ultima Caledonia erhielt nach der Erstreifung in einem Bourbonfass ein 30 Monate langes Finish in einem Marsala-Fass – und damit zum Torfrauch Würznoten und eine reichhaltige Süße. Der Kilchoman ist ab sofort im Shop bei alleswhisky.de erhältlich (Link in der Presseaussendung).

Hier die Infos, die uns dazu erreicht haben:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Kilchoman 9 Jahre Marsala Finish: Ebudae I – Whisky at the Edge of Empire – Edition No. 1 – Barbaricum Ultima Caledonia

Gemeinsam mit Kilchoman präsentiert HaWe Bremen exklusiv für alleswhisky.de unter der Eigenmarke GLOCK SPIRITS ein außergewöhnliches Single Cask, veredelt mit einem besonderen Marsala Finish – Kilchoman 9 Jahre Marsala Finish Single Cask: Ebudae – Whisky at the Edge of Empire.

Das Single Cask ist der erste Release der „EBUDAE-Kollektion“ von GLOCK SPIRITS. Die Kollektion ist eine Hommage an das Römische-Zeitalter und der Name Ebudae die antike Bezeichnung für die Hebriden, jenseits der Grenzen des Römischen Reiches.

Heute gehören die Hebriden zu den bedeutendsten Herkunftsgebieten schottischen Whiskys, geprägt von Torf und Wind.

Mit der ersten Edition Barbaricum Ultima Caledonia erwartet Sie ein 9-jähriger Kilchoman, der in einem selektierten Bourbon-Fass reifte und anschließend 30 Monate in Marsala-Fässern nachgereift wurde. Das Finish verleiht dem Single Cask eine reichhaltige Süße und warme Würznoten, die mit Kilchomans charakteristischen Torfrauch und der Zitrusnote harmonieren. Abgefüllt wurde die Limited Edition in Fassstärke mit einem Alkoholvolumen von 54,1 % Vol. – ungefärbt und ohne Kühlfiltration.

Offizielle Tasting Notes von Kilchoman:

Rich peat smoke, vanilla, salted caramel, and stoned fruits like dates and plums. Subtle hints of toasted nuts and mixed spices. The signature Kilchoman citrus and coastal freshness remains, and pairs beautifully with this warming spice, rich sweetness, and dried fruit character of the Marsala finish.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Homepage: https://alleswhisky.de/kilchoman-9-jahre-ebudea-i-single-cask-whisky-54-1-glock-spirits/wh-schokilcho-09eb01-070541-gs

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Inhaber Martin Glock aus Rainau hat seine Leidenschaft für Whisky über viele Jahre hinweg – unter anderem durch Reisen nach Schottland & Irland – vertieft und sich zum Kenner entwickelt.