Aus Hamburg erreicht uns die Nachricht über eine neue Abfüllung von PILZ Whisky: Der PILZ Whisky Banyuls Cask wurde nach vier Jahren in amerikanischer Weißeiche nochmals 10 Monate in einem Banyuls-Fass aus Südfrankreich gefinisht. Insgesamt 88 Flaschen den fassstark in einer 0,5l Flasche abgefüllten Whiskys kommen zum Verkauf – alle Details finden Sie untenstehend:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

PILZ Whisky Banyuls Cask: Mediterrane Verführung trifft norddeutsche Handwerkskunst

PILZ Whiskys neuer German Single Malt mit seltenem Banyuls-Finish.

Mit großer Freude präsentiert Pilz Whisky aus Hamburg diese streng limitierte Einzelfassabfüllung. Gerade einmal 82 handnummerierte Flaschen haben den Weg aus dem Fass gefunden – direkt, ungefiltert und unverfälscht. Ein Whisky für Genießer, Sammler und alle, die lieber Charakter als Mainstream ins Glas bekommen. Unser neuester German Single Malt durfte nach vier Jahren im American White Oak Cask noch für ganze zehn Monate in einem seltenen Banyuls-Fass aus Südfrankreich Urlaub machen – und ist mit jeder Menge mediterranem Charme, viel Frucht- sowie Weinaromen und leicht oxidativen Noten zurückgekehrt.

Charakter & Aromenprofil

Direkt aus dem Fass in die Flasche – in kraftvoller Fassstärke, ohne Kühlfiltration und selbstverständlich ohne Farbstoffe.

Schon in der Nase entfalten sich dunkle, süße Fruchtaromen von getrockneten Feigen, saftigen Kirschen und reifen Pflaumen. Am Gaumen folgen feine Noten von Bitterschokolade, kandierten Gewürzen und frisch geröstetem Kaffee. Vanille, dezente Nussdüfte und ein Hauch eleganter Oxidation runden das Geschmackserlebnis harmonisch ab. Das Banyuls-Fass schenkt diesem Single Malt eine außergewöhnliche Tiefe, eine elegante Süße und ein unverwechselbares mediterranes Flair.

Produktdetails

German Single Malt Whisky

Reifung: 4 Jahre American White Oak Cask + 10 Monate Banyuls Cask Finish

Limitierung: 82 Flaschen (handnummeriert)

Alkoholgehalt: 57,4 % vol. – Fassstärke

Inhalt: 500 ml

UVP: 75,00 € (150,00 €/l, zzgl. Versandkosten – ab 95,00 € versenden wir versandkostenfrei!)

Besonderheiten: Non-Chill-Filtered | Natural Color | Handcrafted

Ein Whisky für Entdecker und Genießer

Pilz Whisky entsteht in unserer kleinen Brennerei in echter Handarbeit. Statt industrieller Massenproduktion setzen wir auf ausgewählte Fässer, regionale Rohstoffe und viel Geduld. Unsere kleinen 60-Liter-Fässer sorgen dabei für eine besonders intensive Reifung und machen jede Abfüllung zu einem echten Einzelstück.

Mit seinem außergewöhnlichen Banyuls-Finish verbindet dieser Single Malt norddeutsche Destillierkunst mit der sonnenverwöhnten Aromatik Südfrankreichs. Kraftvoll, komplex und überraschend elegant – ein Whisky, der nicht laut werden muss, um Eindruck zu hinterlassen.

Erhältlich ab sofort über unseren Online Shop und ausgewählte Fachhändler. Aber wie immer gilt: Sind die 82 Flaschen weg, hilft auch der charmanteste Blick nicht mehr.

Über PILZ Whisky

PILZ Whisky entsteht in einer kleinen norddeutschen Brennerei, in der jede Abfüllung mit viel Zeit, Handarbeit und Leidenschaft hergestellt wird. Die Produktion erfolgt ausschließlich in kleinen Mengen – mit dem Ziel, charakterstarke Whiskys zu schaffen, die sich deutlich von industriellen Standardprodukten abheben. Hier steht echte Handarbeit im Vordergrund.