Neu bei HaWe Bremen: Glenfarclas Matusalem Edition Vintage 2015

Eine spannende Premiere stellt heute die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft vor: Erstmals wird eine Glenfarclas Matusalem Cask Edition außerhalb der Brennerei veröffentlicht. Für diese Limited Edition wurden zwei Matusalem-Fässer mit einem Fassungsvermögen von 650 Litern miteinander vermählt. Glenfarclas Matusalem Edition Vintage 2015 – Limited Edition 2026, abgefüllt mit 54,1 % Vol., erscheint exklusiv für Deutschland und ist ab sofort im Handel mit einer UVP von 109,90 € erhältlich.

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PREMIERE: Glenfarclas Matusalem Edition Vintage 2015 – Limited Edition 2026 – German Exclusive

„The first Glenfarclas Matusalem Cask Edition ever released outside of the distillery itself“

Diese streng limitierte Abfüllung markiert eine Premiere: Glenfarclas Matusalem Cask Matured · Vintage 2015. Erstmals überhaupt wird eine Glenfarclas Matusalem Cask Edition außerhalb der Brennerei veröffentlicht, exklusiv für Deutschland. Matusalem steht für die süße, üppige Seite des Oloroso Sherry und wird als Cream Sherry klassifiziert. Destilliert im Jahr 2015 vereint Distillery Manager Callum A. Fraser zwei großzügige 650-liter Matusalem-Fässer, die dem ikonischen Glenfarclas Sherry Profil eine neue Dimension verschaffen und mit einem neuen Aromen Profil eine cremige Sherry-Facette darstellt. Die Edition ist ab sofort im Handel mit einer UVP von 109,90 € verfügbar.

Exkurs Matusalem-Fässer: Matusalem steht für die süße, üppige Seite des Oloroso Sherry und wird als Cream Sherry klassifiziert. Das charakteristische Profil macht die Fässer spannend für eine lange Reifezeit: intensive, weiche und tiefgründige Sherry-Aromen mit einer kremigen Süße. Mit einem Fassungsvermögen von 650 Litern und mehr und zählen Matusalem Sherry-Fässer zu den größten Sherry-Fässern. Auf Grund ihres Alters und der außergewöhnlich dicken Fassdauben sind diese besonders langlebig, was ideale Voraussetzungen für eine langfristige Reifezeit bietet.

Glenfarclas Matusalem Edition Vintage 2015 – 100 % Matusalem Casks – Limited Edition

Die Besonderheit dieser Edition ist die Seltenheit der sehr raren Matusalem-Fässer. Bislang wurden entsprechende Fässer nur vereinzelnd als Single Cask Abfüllungen präsentiert. Die Zusammenführung von zwei Matusalem-Fässern zu einem gemeinsamen Vatting stellt daher eine ausgesprochene Seltenheit dar. Das Ergebnis ist ein opulentes Cream-Sherry-Aroma, kombiniert mit der Tiefe und aromatischen Komplexität von Trockenfrüchten, feinen Gewürzen und dunkler Schokolade – geprägt durch die 100 % Reifung in außergewöhnlich großen und seltenen Matusalem-Fässern. Abgefüllt wird die Limited Edition mit einem Alkoholvolumen von 54,1 % Vol., in seiner natürlichen Farbe und ohne Kühlfiltrierung.

Glenfarclas‘ Matusalem Rarität – Die Besonderheiten auf einem Blick:

Reifung: besonders große & rare Matusalem-Fässer mit einem Fassungsvermögen von 650 Litern

Cream-Sherry-Charakter: einzigartiges Cream Sherry Profil – intensive süße Sherry Aromen

Seltenheit: 100 % Matusalem Cask Matured

Limited Edition 2026

Glenfarclas first ever Release: seltene Edition aus zwei 650 Liter Matusalem Fässer

Original Tasting Notes

Aromas of toffee, chocolate, and ripe fruits intertwine with hints of hazelnut and coffee. The palate is robust and full-bodied, marrying deep oak and dark chocolate with ripened fruit. A long, warming finish lingers, carrying seductive sweetness and a soft whisper of cream sherry.