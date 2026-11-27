Die perstigeträchtigen Scotch Whisky Awards 2026 sind entschieden, und die Preisträger wurden in einer Zeremonie in Glasgow vergeben, übrigens bereits zum 8. Mal. Die Veranstaltung fand diesmal im DoubleTree by Hilton im Zentrum von Glasgow vor 400 geladenen Gästen statt.

Besonderen Grund zur Freude hat in diesem Jahr die Borders Distillery, die nicht nur zur schottischen Whiskydestillerie des Jahres gewählt wurde, sondern auch den Preis für den besten Blended Scotch für ihren Right as Rain entgegennehmen durfte.

The Borders Distillery

Ebenfalls Grund zur Freude hatte die Aberargie Distillery – sie erhielt die Auszeichnung für die Produkteinführung des Jahres für ihren ersten Single Malt.

Den Dr. Jim Swan Award erhielt Richard Forsyth OBE von Forsyths – dem Hersteller vieler ikonischer Stills in Schottland und der ganzen Welt.

Hier eine Liste aller Preisträger, auch jener aus den Verkostungen des Awards:

Schottische Whisky-Destillerie des Jahres

Gewinner: The Borders Distillery

Finalisten: Ardnahoe Distillery, Cabrach Distillery, Dornoch Distillery, Glenmorangie Distillery, Loch Lomond Distillery

Dr Jim Swan Award

Gewinner: Richard Forsyth OBE, Forsyths

Scotch-Whisky-Händler des Jahres

Gewinner: Royal Mile Whiskies, Edinburgh

Finalisten: The Good Spirits Co., Glasgow, Robertsons of Pitlochry

Exzellenz im Branding

Gewinner: Dornoch Distillery

Finalisten: The Cabrach Distillery, Local Heros Whisky Collection von The Distillery at Coleburn, DRAM5, Ferguson Whisky, National Trust for Scotland, Saltire Rare Malt

Unabhängiger Abfüller des Jahres

Gewinner: Saltire Rare Malt

Finalisten: Brave New Spirits, Douglas Laing & Co, Ferguson Whisky, One Cask at a Time

Newcomer des Jahres

Gewinner: Aberargie Distillery

Finalist: D&M Winchester

Produkteinführung des Jahres

Gewinner: Aberargie Distillery – Aberargie Inaugural Single Malt Scotch Whisky

Ehrenvolle Erwähnung: Little Brown Dog Spirits – Aberdeenshire Single Malt Scotch Whisky

Finalisten: Local Heros Whisky Collection von The Distillery at Coleburn – Local Heros Collection, Ferguson Whisky – Lochindaal 18 Year Old

Tourismusziel des Jahres

Gewinner: Ardnahoe Distillery

Finalisten: Eden Mill St Andrews Distillery, Falkirk Distillery, Jackton Distillery

Verkostungskategorien

Blended Scotch

Gold: The Borders Distillery – Right as Rain

Blended Malt Scotch

Gold: Old Perth – Old Perth Pedro Ximenez

Single Malt Scotch ohne Altersangabe, ungetorft

Gold: Falkirk Whisky Distillery Company – Kelpies Whisky

Single Malt Scotch ohne Altersangabe, getorft

Gold: Ardnahoe Bholsa

Single Cask Scotch bis 12 Jahre

Gold: Old Particular Glengoyne 12 Years Old – Monbazillac Wine Cask

Single Cask Scotch ab 13 Jahren

Gold: Saltire Rare Malt Tamnavulin #1008 – 2nd Fill European Oak HHD – Ex Oloroso, 17 years old

Single Grain & Blended Grain Scotch

Gold: Fruitful Spirits 50 Year Old Cambus

Single Malt Scotch bis 12 Jahre

Gold: Loch Lomond Inchmurrin 12 year old single malt Scotch Whisky

Single Malt Scotch, 13 bis 16 Jahre

Gold: Bunnahabhain Bagh Garbh 13 Year Old

Single Malt Scotch, 17 bis 20 Jahre

Gold: Deanston 17 Year Old Orange Wine Cask Finish

Single Malt Scotch ab 21 Jahren

Gold: Ardbeg Y2k 25 Year Old