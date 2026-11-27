Die perstigeträchtigen Scotch Whisky Awards 2026 sind entschieden, und die Preisträger wurden in einer Zeremonie in Glasgow vergeben, übrigens bereits zum 8. Mal. Die Veranstaltung fand diesmal im DoubleTree by Hilton im Zentrum von Glasgow vor 400 geladenen Gästen statt.
Besonderen Grund zur Freude hat in diesem Jahr die Borders Distillery, die nicht nur zur schottischen Whiskydestillerie des Jahres gewählt wurde, sondern auch den Preis für den besten Blended Scotch für ihren Right as Rain entgegennehmen durfte.
Ebenfalls Grund zur Freude hatte die Aberargie Distillery – sie erhielt die Auszeichnung für die Produkteinführung des Jahres für ihren ersten Single Malt.
Den Dr. Jim Swan Award erhielt Richard Forsyth OBE von Forsyths – dem Hersteller vieler ikonischer Stills in Schottland und der ganzen Welt.
Hier eine Liste aller Preisträger, auch jener aus den Verkostungen des Awards:
Schottische Whisky-Destillerie des Jahres
Gewinner: The Borders Distillery
Finalisten: Ardnahoe Distillery, Cabrach Distillery, Dornoch Distillery, Glenmorangie Distillery, Loch Lomond Distillery
Dr Jim Swan Award
Gewinner: Richard Forsyth OBE, Forsyths
Scotch-Whisky-Händler des Jahres
Gewinner: Royal Mile Whiskies, Edinburgh
Finalisten: The Good Spirits Co., Glasgow, Robertsons of Pitlochry
Exzellenz im Branding
Gewinner: Dornoch Distillery
Finalisten: The Cabrach Distillery, Local Heros Whisky Collection von The Distillery at Coleburn, DRAM5, Ferguson Whisky, National Trust for Scotland, Saltire Rare Malt
Unabhängiger Abfüller des Jahres
Gewinner: Saltire Rare Malt
Finalisten: Brave New Spirits, Douglas Laing & Co, Ferguson Whisky, One Cask at a Time
Newcomer des Jahres
Gewinner: Aberargie Distillery
Finalist: D&M Winchester
Produkteinführung des Jahres
Gewinner: Aberargie Distillery – Aberargie Inaugural Single Malt Scotch Whisky
Ehrenvolle Erwähnung: Little Brown Dog Spirits – Aberdeenshire Single Malt Scotch Whisky
Finalisten: Local Heros Whisky Collection von The Distillery at Coleburn – Local Heros Collection, Ferguson Whisky – Lochindaal 18 Year Old
Tourismusziel des Jahres
Gewinner: Ardnahoe Distillery
Finalisten: Eden Mill St Andrews Distillery, Falkirk Distillery, Jackton Distillery
Verkostungskategorien
Blended Scotch
Gold: The Borders Distillery – Right as Rain
Blended Malt Scotch
Gold: Old Perth – Old Perth Pedro Ximenez
Single Malt Scotch ohne Altersangabe, ungetorft
Gold: Falkirk Whisky Distillery Company – Kelpies Whisky
Single Malt Scotch ohne Altersangabe, getorft
Gold: Ardnahoe Bholsa
Single Cask Scotch bis 12 Jahre
Gold: Old Particular Glengoyne 12 Years Old – Monbazillac Wine Cask
Single Cask Scotch ab 13 Jahren
Gold: Saltire Rare Malt Tamnavulin #1008 – 2nd Fill European Oak HHD – Ex Oloroso, 17 years old
Single Grain & Blended Grain Scotch
Gold: Fruitful Spirits 50 Year Old Cambus
Single Malt Scotch bis 12 Jahre
Gold: Loch Lomond Inchmurrin 12 year old single malt Scotch Whisky
Single Malt Scotch, 13 bis 16 Jahre
Gold: Bunnahabhain Bagh Garbh 13 Year Old
Single Malt Scotch, 17 bis 20 Jahre
Gold: Deanston 17 Year Old Orange Wine Cask Finish
Single Malt Scotch ab 21 Jahren
Gold: Ardbeg Y2k 25 Year Old