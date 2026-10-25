Übersicht: Whiskyvideos und Podcasts der Woche (517)

Willkommen zur 517. Folge der Whiskyvideos und Podcasts der Woche. In ihr finden Sie wie immer eine Übersicht und Zusammenfassung der Beiträge, die uns von Vloggern und Podcastern für Sie zugeschickt wurden. Die Liste der teilnehmenden Vlogs ist nicht fix: Wenn Sie meinen, dass Ihr Video oder Podcast ebenfalls dazu gehören sollte, dann können Sie unten herausfinden, wie das möglich wäre.

In der neuen Ausgabe 517 finden Sie die folgenden Podcasts und Verkostungsvideos:

Podcasts:

From Drop To Drams – Midleton Distillery

Videos:

The Bourbon Diaries – Wild Turkey Gold Foil 16 Years

Whisky & Film – Kujira 10 Jahre aus Japan

Friendly Mr. Z – Caol Ila 10 Jahre von Claxton’s

Whisky Evening – Die neuen von Aberargie

Whisky Nerd – Jura Red Wine Cask Finish / Isle of Jura 18 Jahre Travel Exclusive

World Wide Whisky – Glenfarclas 1975

Wie wir die Beiträge aussuchen: Die Videos und Podcasts werden uns zugeschickt. Wir treffen dabei keine Auswahl außer jener, dass die von uns gezeigten Blogger/Vlogs schon länger aktiv sein sollten, eine gewisse Anzahl Follower/Hörer/Leser haben. Die Redaktion behält sich vor, eingereichte Videos ohne Angabe von Gründen nicht zu veröffentlichen, hält aber gleichzeitig fest, dass ein Nichterscheinen nicht automatisch ein (sowieso immer subjektives) Statement über mangelnde Qualität ist, sondern viele verschiedene Gründe haben kann.