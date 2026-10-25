Whisky im Bild: Tag Eins der Aquavitae 2026 in 42 Bildern

Wie schon seit vielen Jahren trafen sich am Samstag in der Stadthalle Mülheim Whiskybegeisterte aus nah und fern, um am ersten Veranstaltungstag der Spirituosen-Messe Aquavitae, eine der dienstältesten Whiskymessen in Deutschland dabei zu sein.

Die Stände auf zwei Ebenen boten den Whiskybegeisterten jede Menge Möglichkeit, das Wasser des Lebens in all seinen Facetten zu verkosten und erwerben. Aber auch andere Spirituosen fanden wieder ihren Platz in der Halle, und für ein breites kulinarisches Angebot sorgte wieder der separierte Bereich in der unteren Ebene.

Wie immer waren wir am gestrigen Eröffnungstag mitunserer Kamera auf einem Rundgang durch und über die Messe, und wie immer wollen wir mit unseren Eindrücken Appetit auf eine Besuch machen. Sie können heute die Aquavitae in Mülheim noch besuchnn besuchen: Die Aquavitae öffnet um 11 Uhr nochmals ihre Türen. Die Aussteller und Veranstalter freuen sich auf Sie!