Es geht in die letzte Runde der Verkostungen von Abfüllungen aus der Brennerei Caol Ila auf Islay, und diesmal sind es sechs Bottlings, die sich der Nase und dem Gaumen von Serge Valentin stellen müssen.

Dabei gibt es diesmal auch die niedrigste Bewertung der Serie, und ausgerechnet eine Samaroli-Abfüllung trifft es (allerdings eine nach dem Verkauf der Marke durch Silvano Samaroli im Jahr 2008): sie bekommt nur 75 Punkte. Ob „Flaschenschaden“ oder schwache Abfüllung per se, Serge lässt das offen.

Hier jedenfalls die Tabelle zur Verkostung:

Abfüllung Punkte

Caol Ila 11 yo 2014/2026 (58.8%, Single Cask Nation, refill bourbon hogshead, cask #302261, 269 bottles) 90 Caol Ila 12 yo 2012/2024 (53.2%, Spirits Beast, 1st fill bourbon, cask #CL1224, 150 bottles) 87 Port Askaig 15 yo (50.5%, Elixir Distillers, Limited Edition 2024) 89 Caol Ila 35 yo 1990/20256 (44.5%, WhiskyLand, Decadent Drinks, refill hogshead, 226 bottles) 90 Port Askaig ‘Cask Strength’ (59.4%, Elixir Distillers, 2023 86 Caol Ila 1980/2014 (55.8%, Samaroli, Coilltean, cask #4933, 190 bottles) 75