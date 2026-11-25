Wie schon in unserer ersten Meldung von heute geschrieben, sind am Freitag bei der InterWhisky die Germany’s Best WhiskyAwards 2027 vergeben worden – und einer der großen Gewinner war die Destillerie Penninger, die als Best Whisky Distillery National 2027 ausgezeichnet wurde.

Natürlich freut man sich dort sehr über die Ehrung, und hat uns eine Presseaussendung zukommen lassen, in der man dieser Freude Ausdruck verleiht und mehr über sich erzählt. Das alles können Sie hier nachlesen:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Penninger gewinnt „Best Whisky Distillery National 2027“

Deutschlands beste Whisky-Destillerie steht im Bayerischen WaldAlte Hausbrennerei Penninger aus Waldkirchen gewinnt bei den Germany’s Best Whisky Awards 2027 den Titel „Best Whisky Distillery National“

Die Alte Hausbrennerei Penninger aus Waldkirchen ist zur besten Whisky-Destillerie Deutschlands gekürt worden. Bei den Germany’s Best Whisky Awards 2027 des Fachmagazins „Der Whisky-Botschafter“ gewann das Familienunternehmen in der Kategorie „Best Whisky Distillery National“. Verliehen wurde die Auszeichnung am vergangenen Freitag, 20. November, im Kurhaus Wiesbaden zum Auftakt der Whiskymesse InterWhisky. Über den Sieg entschieden zu gleichen Teilen eine Fachjury und ein Publikums-Voting, an dem sich mehr als 11.000 Leserinnen und Leser beteiligten.

Penninger setzte sich in einem starken Teilnehmerfeld durch: Auf Platz 2 landete BRIGANTIA – die 1. Bodensee Whisky Destillerie by Steinhauser aus Kressbronn, auf Platz 3 die Hardenberg Distillery aus Nörten-Hardenberg. Den internationalen Titel holte The Dalmore Distillery aus Schottland.

Der Whisky-Botschafter würdigt nicht nur die Qualität der Penninger-Whiskys, sondern auch die Entwicklung des Unternehmens und seine enge Verbindung zur Region. Für Penninger ist die Auszeichnung deshalb mehr als eine Anerkennung für einzelne Produkte: Sie bestätigt den Weg, den das Familienunternehmen in den vergangenen Jahren eingeschlagen hat – von der traditionsreichen Hausbrennerei hin zu einer modernen Destillerie mit eigener Whiskyproduktion. Am Hauptsitz in Waldkirchen können Besucher diese Verbindung selbst erleben: Bei Führungen und Tastings geht es direkt zu den Destillen und ins Fasslager, wo sie erfahren, wie aus regionaler Brenntradition und moderner Whiskyherstellung eigenständige Destillate entstehen.

„Dass uns die Fachjury und so viele Whiskyfreunde gleichermaßen ganz vorne sehen, freut mich riesig“,

sagt Inhaber und Destillateurmeister Stefan Penninger, der die Trophäe in Wiesbaden entgegengenommen hat.

„Diesen Preis hat unser ganzes Team gewonnen – jeder Einzelne, von der Brennblase bis zum Verkaufstresen. Er zeigt, dass sich unser Weg auszahlt: Wir verbinden die Erfahrung aus mehr als 120 Jahren Brennerei mit neuen Ideen und einem klaren eigenen Anspruch an bayerischen Whisky. Und er zeigt: Richtig guter Whisky muss nicht aus Schottland stammen. Er kann auch aus dem Bayerischen Wald kommen.“

Die Auszeichnung krönt ein erfolgreiches Whisky-Jahr. Bei den World Whiskies Awards 2026 in London gewann Penninger zweimal Gold: für den Penninger 16 States Celtic Style als besten deutschen Single Cask Single Grain und für den Kirchham Cask 46 % als besten deutschen Grain Whiskey. Silber gab es für den Penninger Bavarian Single Malt und den TROAD Whiskey – bayerisch für „Getreide“. Beide Whiskys wurden außerdem bei der Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles 2026 auf Madeira mit Silber ausgezeichnet. Das Genussmagazin Falstaff bewertete den TROAD mit 92 und den Bavarian Single Malt mit 91 Punkten.

Die Germany’s Best Whisky Awards werden von „Der Whisky-Botschafter“ jährlich im Rahmen der InterWhisky, einer der Leitmessen der Branche, verliehen. Initiator der Awards ist Herausgeber Christian H. Rosenberg. Das Magazin erscheint seit 1997 und zählt zu den traditionsreichsten Whisky-Fachmagazinen.

Über die Alte Hausbrennerei Penninger

Die Alte Hausbrennerei Penninger GmbH ist ein Familienunternehmen aus Waldkirchen im Bayerischen Wald und wurde 1905 gegründet. Ihre Wurzeln hat die Brennerei in den traditionellen Bayerwald-Spezialitäten Bärwurz und Blutwurz. Auf dieser Grundlage hat sich Penninger zu einem vielseitigen Spirituosenhersteller mit eigener Whisky-Destillerie entwickelt. Heute umfasst das Sortiment neben den regionalen Klassikern auch GRANIT Gin, GRAPHIT Rum und TROAD Whiskey sowie zahlreiche Essig- und Balsam-Spezialitäten. Zum Unternehmen gehören das Besucherzentrum mit Restaurant in Waldkirchen, mehrere Filialen und ein Onlineshop. Inhaber und Geschäftsführer ist Stefan Penninger, Destillateurmeister und Edelbrandsommelier sowie Vorsitzender des Verbands der Bayerischen Spirituosenindustrie e. V.