Im Rahmen der InterWhisky in Wiesbaden wurden am letzten Freitag die Germany’s Best Whisky Awards 2027 vergeben – in zahlreichen Kategorien warteten jeweils fünf Nominierte voller Spannung auf das Ergebnis – das übrigens zu 50% durch die Redaktion und zu 50% durch die Leser des Whiskybotschafters bestimmt wurde.

Hier die offizielle Aussendung zu den Awards; die Preisträger werden sich wohl in eigenen Artikeln noch einmal in ihren eigenen Worten über den Gewinn freuen. Und wir freuen uns jetzt mit allen mit!

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

The Dalmore Distillery und Penninger bei den Germany’s Best Whisky Awards 2027 ausgezeichnet

Wiesbaden, 24. November 2026 – Im feierlichen Rahmen wurden am Freitag, den 20. November, im Rahmen der Messe InterWhisky im Kurhaus von Wiesbaden die Germany’s Best Whisky Awards 2027 verliehen. Die Auszeichnungen werden alljährlich durch das führende Whisky-Fachmagazin „Der Whisky-Botschafter“ vergeben und würdigen herausragende Leistungen in der internationalen und nationalen Whiskybranche. Insgesamt haben über 11.000 Leserinnen und Leser in einer Umfrage mitabgestimmt.

Als beste internationale Whiskydestillerie wurde The Dalmore ausgezeichnet. Die schottische Destillerie überzeugte insbesondere durch die im Jahr 2026 nach aufwendiger Restaurierung wiedereröffnete Produktionsstätte. Mit der umfassenden Neugestaltung verbindet The Dalmore historische Authentizität mit moderner Destillationskunst und einem außergewöhnlichen architektonischen Anspruch. Herzstück ist die moderne Produktionsstätte mit glänzenden Kupferbrennblasen, die sich unter hohen Gewölbedecken eindrucksvoll in Szene setzen. Dabei wurde das bestehende viktorianische Gebäude behutsam restauriert und harmonisch in die neue Gesamtarchitektur integriert. Eine markante Buntglas-Installation verleiht den Räumlichkeiten eine nahezu kathedralenartige Atmosphäre. Christian H. Rosenberg, Herausgeber des Magazins „Der Whisky-Botschafter“ betonte in seiner Laudatio: „Das einfallende Licht unterstreicht den luxuriösen Charakter der Marke und schafft eine eindrucksvolle Verbindung zwischen Tradition, Handwerkskunst und zeitgemäßem Design.“ Mit Silber wurde die Tormore Distillery von Sukhinder Singh, Inhaber des unabhängigen Abfüllers und Blenders Elixir Distillers ausgezeichnet und mit Bronze wurde die Old Pulteney Distillery aus der schottischen Hafenstadt Wick ausgezeichnet.

„Beste nationale Whiskydestillerie“ an Penninger aus Waldkirchen

Das traditionsreiche Familienunternehmen Penninger bietet ein eigenes Sortiment bayerischer Whiskys an, das sich zunehmender nationaler und internationaler Aufmerksamkeit erfreut. Mit dem neuen Hauptsitz in Waldkirchen verfügt Penninger über eine der modernsten Whiskydestillerien Deutschlands. Die Anlage versteht sich zugleich als umfassendes Ausflugsziel und bietet Besucherinnen und Besuchern Einblicke in die Herstellung sowie die Möglichkeit, die regional verwurzelte Genusskultur zu erleben. Der moderne, lichtdurchflutete Neubau verbindet funktionale Architektur mit einer einladenden Atmosphäre. Die Auszeichnung würdigt damit nicht nur die Qualität der Whiskys, sondern auch die konsequente Weiterentwicklung des Unternehmens und seine enge Verbindung zur Region.

Silber geht an den Bodensee zu Brigantia – die 1. Bodensee Whisky Destillerie by Steinhauser und Bronze an die Hardenberg Distillery, die über 300 Jahre deutsche Brenntradition bietet.

Persönlichkeiten: Enges Rennen um die Spitzenplätze

In der Kategorie „Brand Ambassador of the Year“ lieferten sich die Markenbotschafter ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Den ersten Platz sicherte sich Silvia Engelhard von Kavalan. Mit großem Engagement macht sie den Whisky aus Taiwan in ganz Deutschland bekannt und begeistert damit Fachpublikum wie Genießer. Knapp dahinter folgte Marcus Wolff, der für die amerikanischen Bourbon-Marken Evan Williams und Heaven Hill steht. Den dritten Platz belegte Daniel Schöll von House of Suntory, der die japanischen Whisky-Ikonen Yamazaki und Hibiki eindrucksvoll repräsentiert.

Deutschlands beste Whiskybars befindet sich in München

Die Bar „Zum Wolf“ im Münchner Glockenbachviertel ist als beste Whiskybar Deutschlands ausgezeichnet worden. In der Pestalozzistraße begeistert die „Home of Whiskey C Blues“-Bar von Wolfgang Götz mit amerikanischer Juke-Joint-Atmosphäre und erlesenen Whiskys. Platz zwei geht an die Bar Beim Almosmüller in Nürnberg. Neben internationalen Whiskys, Rums und Gins erwarten Gäste fränkische Biere vom Fass. Den dritten Platz belegt die Embury Bar in Frankfurt. Nach Umzug und Pause feierte die hochgelobte Cocktail- und Whiskybar von Dominik M. Falger im Herbst 2026 am Thurn- und-Taxis-Platz 10 ihre glanzvolle Wiedereröffnung.

Die besten Whisky-Shops in Frankfurt am Main und bei Nürnberg

Die Germany’s Best Whisky Awards 2027 würdigen zudem drei herausragende Fachgeschäfte der deutschen Whisky-Szene. Platz 1 belegt Whisky Spirits aus Frankfurt am Main, gegründet von Gregor Hasslinger. Der Shop begeistert mit rund 1.500 internationalen Whiskys, Raritäten und Einzelfassabfüllungen. Ebenfalls ausgezeichnet mit Silber wurde The Whisky Lounge in Heroldsberg geführt unter Jürgen Stark mit exklusiven Single-Cask-Abfüllungen und erstklassigen Verkostungen. Mit Bronze glänzt Soul of Whisky aus Oberursel, geführt von Claudia Huhndorf und Norbert Ohneck. Der Shop überzeugt mit etwa 2.500 Whisk(e)ys, unabhängigen Abfüllungen, Tastings und Whisky-Wanderungen.

Die Germany’s Best Whisky Awards 2027 unterstreichen einmal mehr die Bedeutung von Innovation, handwerklicher Qualität und gelebter Tradition in der Whiskybranche. The Dalmore und Penninger stehen beispielhaft für zwei unterschiedliche, gleichermaßen überzeugende Wege: internationale Spitzenklasse mit historischer Tiefe und moderne deutsche Brennkunst mit starker regionaler Identität.

Die Ergebnisse der Germany’s Best Whisky Awards im Überblick:

Best Whisky Distillery International:

The Dalmore Distillery (Whyte C Mackay / Imported by Mack C Schühle) Tormore Distillery (Imported by Kirsch Import) Old Pulteney Distillery (Imported by Sierra Madre)

Best Whisky Distillery National:

Alte Hausbrennerei Penninger (Waldkirchen) BRIGANTIA – die 1. Bodensee Whisky Destillerie by Steinhauser (Kressbronn) Hardenberg Distillery (Nörten-Hardenberg)

Best Whisky of the Year International:

The Glendronach 200th Anniversary Limited Boynsmill House Edition (Brown- Forman) The Balvenie 12YO Home Malted, 1931 Collection (William Grant C Sons) Bruichladdich Yellow Submarine III 14 YO (Imported by Reidemeister C Ulrichs)

Best Whisky of the Year National:

SLYRS Single Malt Whisky Rum Cask Finish (by SLYRS Bavarian Mountain Whisky) Emill Spielwerk Jahrgangs-Edition 2026 Finish in Pflaumenfässern (by Scheibel Brennerei) Fading Hill Single Malt Whisky Warehouse Selection Bourbon Cask 271 9YO (by Birkenhof Brennerei)

Brand Ambassador of the Year

Silvia Engelhardt, Kavalan Whisky Taiwan (King Car Germany) Marcus Wolff, Elijah Craig C Heaven Hill Bourbon Portfolio (Stock Spirits) Daniel Schöll, House of Suntory (The Yamazaki C Hibiki)

Germany´s Best Whisky Bar:

Zum Wolf, München (by Wolfgang Götz) Beim Almosmüller, Nürnberg (by Monika Götz) Embury Bar, Frankfurt am Main (by Dominik M. Falger)

Germany´s Best Whisky Shop