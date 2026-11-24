Seit 2001 betreibt der Wahlberliner und Diplom-Brauingenieur Martin Eschenbrenner im Wedding mit Eschenbräu eine Hausbrauerei, und seit 2011 auch seine eigene Brennerei. Hier destilliert er zusammen mit seinem kleinen Team neben Obst- und Bierbrände auch seinen Eschenbrenner Whisky. Am kommenden Freitag, dem 27. November 2026, stellt die Berliner Hausbrauerei & Brennerei Eschenbräu ihre älteste Abfüllung vor: Einen 15jährigen Single Malt, gebrannt in Berlin, dessen Informationen und Details sie in der nun folgenden Presse-Info erfahren können:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Neue Single-Cask Abfüllung AGED15 YEARS

Am 27. November 2026 stellt die Berliner Hausbrauerei & Brennerei Eschenbräu ihre älteste Abfüllung vor – einen 15jähriger Whisky gebrannt in Berlin.

Gebraut und gebrannt im Mai 2011, steht er für den ersten und einzige Whisky, der im Stadgebiet hergestellt wird. Dementsprechend stolz ist man auf diese Abfüllung. Mit AGED 15 YEARS beweist Gründer und Diplom-Brauingenieur Martin Eschenbrenner einmal mehr kreatives Gespür und handwerkliches Können. Von Anbeginn setzt er auf Transparenz und solides Handwerk aus dem Berliner Wedding.

Whisky aus dem Wedding

Der studierte Diplom-Brauingenieur Martin Eschenbrenner kennt sich mit Malz, Hefe und dem Brennhandwerk bestens aus. Seit 2001 betreibt der Wahlberliner eine Hausbrauerei und seit 2011 seine eigene Brennerei, in der er zusammen mit seinem kleinen Team Obst- und Bierbrände sowie Single-Malt-Whiskys destilliert – truely handcrafted mit viel Leidenschaft. Die Kombination aus Berliner Wasser, ausgewählten Malzen und einer kreativen Fassauswahl sorgt für charaktervolle Destillate mit unverwechselbarer Persönlichkeit. Martin Eschenbrenner sagt:

„Die geschmackliche Bandbreite unserer Single Malt Whiskys ist groß. Welche Aromen das Destillat durch Interaktion in den ehemaligen Calvados-, Sherry-, Rum- oder Weinfässern über die Jahre bildet, bleibt, bei aller geplanten Steuerbarkeit, immer eine spannende Überraschung.“

15jährig, würzig-fruchtig mit unvergleichlich langem Nachklang

Für Eschenbrenners neue Single Cask Abfüllung AGED 15 YEARS wurde für das Bierdestillats wurde viel Karamellmalz verwendet, um einen süßen, vollmundig-röstigen Grundcharakter vorzugeben. Anschließend wurde für den New Make ein neues 225 Liter Barriquefass, amerikanischer Weißeiche der Firma World Cooperage ausgewählt. Ziel war, das schon beim Brauen angelegte körperbetonten Fundament zu stabilisieren und mit intensiver Süße, Röst- und Rauchnoten des medium getoasteten Fasses abzurunden. In den nun folgenden 11 Jahre konnte das Destillat völlig ungestört reifen und die Aromen aus dem Holz aufnehmen.

Sein intensives Finish erhielt der Whisky während einer jeweils zweijähriger Reifezeit in zwei CreamSherry Fässern. Getränkt mit Süße, Fruchtnoten und den nussig-herben Noten der Fässer klingt AGED 15 YEARS in allen Sinnen überraschend mild, dennoch sehr lange nach – die Farbe zeigt ein sattes Bernstein-Rubinrote.

AGED 15 YEARS vermählt dezente Frucht mit milder Würze. Seine feinen Rauch- und Schokoladennoten machen ihn zu einem reifen, vollmundigen und attraktiven Whisky. Die mächtigen 62,4 % vol. Alkohol der fassstarken Edition geben sich überraschend mild und sind elegant eingebunden.

AGED 15 YEARS kommt in zwei Editionen heraus:

mit den original fasstarken 62,4 % vol. Alkohol in einer limitierten Auflage von 100 Flaschen

in einer leichteren Variante, auf Trinkstärke reduziert mit 48,1 % vol. Alkohol, in einer Auflage von 200 Flaschen.

„Jeder unserer Whiskys ist ein handwerkliches Unikat. Wir arbeiten mit kleinen Chargen und viel Geduld und genau das schmeckt man. Das richtige Faß mit dem reifen Single Malt für die neue Abfüllungen auszuwählen, ist jedes Jahr eine große Freude. Schon lange haben wir unser ältestes Faß Nr. 5 im Auge. Unsere Geduld hat sich gelohnt. AGED 15 YEARS bringt seine vollen Frucht-, Schoko- und Röstaromen in diesem Jahr auf den Punkt – diesen Whisky zu veröffentlichen ist ein besonderer Moment für uns.

Präsentation und Verkauf

Die neue Single-Cask-Abfüllung wird am 27. November 2026 in der Brauerei Eschenbräu präsentiert. Der Verkauf erfolgt über die Hausbrauerei & Brennerei in der Triftstraße 67, 13353 Berlin-Wedding, über ausgewählte Händler, sowie über den Online-Shop www.eschenbrenner-whisky.de.

Eschenbrenner AGED 15 YEARS

Single Malt Whisky

Fass: neue amerikanische Eiche

Treatment: doppeltes Finish mit zwei CreamSherry Fässern

Destilliert: 05/2011

Abgefüllt: 11/2026

Alter: 15 Jahre

Limitierte Auflage von 100 Flaschen

Alkoholgehalt: Fassstärke 62,4 % vol

UVP: 77,00 Euro

Limitierte Auflage von 200 Flaschen

Alkoholgehalt: 48,1 % vol

UVP: 66,00 Euro

Flaschengröße: 0,5 Liter

Sonstiges: nicht kühlfiltriert, nicht nachgefärbt

Verkostungsnotizen

Nase: fruchtig, saurer Apfel, Sherry

Geschmack: rote Früchte, Kakao, Weinbrand, kräuterig herb

Nachklang: Rosinen, malzig würzig, dezente Frucht

Über Eschenbräu & Eschenbrenner Whisky

Im Berliner Wedding gelegen, vereint das Eschenbräu Brauerei, Brennerei, Gaststätte und Biergarten zu einem lebendigen und bodenständigen Ort handwerklicher Genusskultur. Gegründet und geleitet von Diplom-Brauingenieur Martin Eschenbrenner werden hier seit über 25 Jahren vielfältige Biere gebraut und charaktervolle Obstbrände destilliert. Seit 2011 bereichern zudem die Eschenbrenner Whisky das Angebot – alles mit Leidenschaft hergestellt und in gemütlicher Atmosphäre in Gaststätte und Innenhof-Biergarten von einem freundlichen Serviceteam ausgeschenkt.