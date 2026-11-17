Zwei neue Abfüllungen von Alambic Classique sind ab 18.11. 2026 im Fachhandel erhältlich. Aus der „Rare & Old Selection“ gibt es einen 20jährigen Caol Ila von 2006 aus einem Rioja Barrique Red Wine Barrel, mit 52,9 %, und einen 30jährigen Mortlach von 1996 aus einem Refill Sherry Hogshead, mit 46,8%.

Mehr zu den beiden neuen Whiskys können Sie hier nachlesen – sie finden die Flaschen unter anderem auch auf der Homepage von Alambic Classique.

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Neuheiten Alambic Classique November 2026

Mortlach „Refill Sherry Cask Hogshead“

Jahrgang 1996, 30 years old, Speyside Single Malt Whisky

Aroma: Der Geruch ist zunächst weich mit einer tiefen Sherrynote. Er erinnert anfangs an ein altes Dunnage Warehouse mit whiskygetränktem Lehmboden und lange gereiften Fässern, wird dann nach kurzer Zeit jedoch etwas mineralisch. Eingelegte Aprikosen im Wechsel mit dem Duft von roten Früchten. Auf eine feine Zimtnote folgen Leder, poliertes Holz und eine deutliche Rauchnote, die bei einem alten Mortlach durchaus überrascht. Nach einer Weile werden die Aromen sahnig cremig und etwas buttrig. Es entwickeln sich Noten von gerösteten Nüssen, eine leichte Getreidenote und etwas Weihrauch.

Geschmack: Der Whisky präsentiert sich zunächst sehr frisch, jedoch setzen sich schnell schwere und erdigere Aromen durch. Neben dunkler Schokolade und einer markanten Eichenwürze tritt auch im Geschmack die Rauchnote deutlich hervor. Das Mundgefühl wird trockener und eine leichte feine Schärfe ist am Gaumen spürbar. Man schmeckt etwas gegerbtes Leder, Nüsse und Zitronat. Der alterstypische, leicht ölige Charakter mischt sich mit Ananas, Vanille und Apfelschalen. Nach einer Weile schmeckt man würzigen Honig und geröstete Haferflocken.

Im Abgang: Der Mortlach klingt lang, nussig und mit einer wunderbar süßen Rauchnote aus.

Caol Ila „Spanish Rioja Barrique”

Jahrgang 2006, 20 years old, Islay Single Malt Whisky

Aroma: Eine durchdringende Süße und feine Schärfe umfängt die Nase. Neben einem Hauch von Marzipan riecht man eingelegte Mirabellen, eine dezente Holznote und etwas Wachs. Mit der Zeit nimmt man den Duft von unreifer Bananenschale und dunklem Kandiszucker wahr. Der Islay Charakter ist durch die maritimen Noten und sowie einem leichten Raucharoma präsent. Nach einer Weile werden die Noten süßer. Crème brûlée und Shortbread mischen sich mit Zitrusfrüchten.

Geschmack: Der erste Schluck hinterlässt ein warmes Mundgefühl, der Eindruck ist weich und rund. Dann schmeckt man eine deutliche Holzwürze, Karamell und eine feine Rauchnote. Mit jedem Schluck wird der Whisky trockener, die Holznote nimmt zu. Man schmeckt deutliche Röstaromen, Walnüsse und dunklen Kakao. Maritime Noten wechseln sich mit Espresso und herber Grapefruit ab. Die Rauchnote bleibt präsent und fügt sich perfekt in den kräftigen Körper des Caol Ila ein.

Im Abgang: Der Whisky klingt lang und intensiv mit süßer Holzwürze und Torfrauch aus.