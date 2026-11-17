Schon Tradition bei uns hat der Hinweis auf den Kalender des Fotojournalisten Michael Schmidt, der Jahr für Jahr Motive aus Schottland sammelt und diese dann zum Bildkalender „Scotland – Land of Whisky“ zusammenstellt. Auch in diesem Jahr erscheint wieder ein neuer Kalender.

Zu seiner Entstehungsgeschichte und den Geschichten hinter ausgewählten Motiven hat uns Schmidt wieder eine Presseaussendung übermittelt – in ihr finden Sie auch die Bezugsmöglichkeiten für den Kalender, der je nach Größe zwischen 16,50 Euro und 25,95 Euro kostet.

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„Leuchtturm-Brennerei“ und Whisky-Kleinod im Eisenbahnschuppen – Bildkalender „Scotland – Land of Whisky“ des Langener Fotojournalisten Michael Schmidt

In einem historischen Eisenbahnschuppen schlummert ein wahres Kleinod für Whiskykenner. Dort hat die Holyrood Distillery im Jahr 2019 ihre Produktion aufgenommen. Sie ist die erste neu gegründete Whiskybrennerei in Edinburgh seit mehr als 100 Jahren. Im September fielen die kupfernen Brennblasen jedoch wegen eines Produktionsstopps in einen Dornröschenschlaf. Der Langener Fotograf Michael Schmidt hat die Brennerei zuvor besucht und von oben fotografiert.

Für seinen neuen Bildkalender „Scotland – Land of Whisky 2027“ war Michael Schmidt nicht nur in der schottischen Hauptstadt unterwegs, sondern er bereiste das ganze Land und brachte zwölf eindrucksvolle Motive mit nach Hause.

„In Schottland auf Fotoreise zu gehen, ist immer eine Überraschung, besonders, wenn es auf die Inseln geht“,

berichtet Schmidt. So zeigt eines der Kalendermotive die Fähre von Corran.

„Ich musste diese Autofähre nehmen, weil eine andere ausgefallen war und ich von Oban zur Insel Iona wollte. Die Reise durch die verschneiten Highlands und über das aufgewühlte Meer hat mich einen halben Tag und viele Nerven gekostet. Das dabei entstandene Bild versöhnt mich mit dieser Erinnerung.“

Auf Iona entstand auch das Foto der berühmten Iona Abbey. Das passt, denn schottische Mönche kannten schon vor Jahrhunderten die Destillationskunst. Schmidt führt außerdem zu den Whiskymachern der Nc’nean Distillery, zur innovativen Leuchtturm-Architektur der Benbecula-Brennerei und zu den reichen Fasslagern von Springbank. Doch nicht alles dreht sich in diesem Kalender um Whisky: Urige Schiffswracks, Strände, Schafe und ein einsamer Hirsch lassen Schottland-Liebhaberinnen und -Liebhaber ein Jahr lang von den Highlands und den Hebriden träumen. Den Hirsch hat Schmidts Sohn Tim, der gelegentlich ebenfalls zur Kamera greift, auf der Hebrideninsel Mull fotografiert.

Michael Schmidt ist ein Kenner der schottischen Landschaft und Kultur. Er hat zwei Jahre in Glasgow gelebt und kommt immer wieder zurück. Unter anderem war er als Korrespondent und Reiseleiter tätig. Im Rhein-Main-Gebiet veranstaltet er regelmäßig Whiskyseminare und befasst sich auch journalistisch mit Schottland und Whisky.

Das Kalenderdesign mit englischsprachigem Kalendarium entstand in Zusammenarbeit mit dem Wiesbadener Grafiker Ulrich Klein, der das Atelier K.Design leitet. Der Kalender im Format DIN A4 (978-3-00-088812-0) kostet 16,50 Euro, die große DIN-A3-Version (ISBN 978-3-00-088811-3) 25,95 Euro. Erhältlich ist er im Buchhandel (in Langen: Buchhandlung Litera; der Buchladen) oder direkt bei Michael Schmidt unter der Homepageadresse www.macschmidt.de.

Über Michael Schmidt

Michael Schmidt, Jahrgang 1974, arbeitet in der Kommunikationsabteilung des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain. Darüber hinaus ist er als Reporter und medienpädagogischer Dozent tätig. Schmidt beschäftigt sich journalistisch und fotografisch mit Schottland. Er hat zwei Jahre im schottischen Glasgow gelebt und war dort als Korrespondent für deutsche Medien und als Reiseleiter tätig. Seine Themen sind neben der Whiskyproduktion und –vermarktung erneuerbare Energien, Medien, Kirche sowie Politik und Geschichte Schottlands. Im Rhein-Main-Gebiet veranstaltet er regelmäßig Whiskyverkostungen und hält Multimedia-Vorträge über seine zweite Heimat Schottland.