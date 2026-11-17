Jede Menge Neuheiten hat Kirsch Import auch diese Woche im Talon: Von einem 18 Jahre alten Speysider mit dem magischen Kürzel M über vier neue Abfüllungen von Best Drams zu drei neuen Small Batch Bottlings der Glasgow 1770 Distillery bis hin zum ersten Nc’nean Mini-Set – hier ist für jeden Geschmack und wohl jeden Geldbeutel ein passender Whisky dabei.

Mehr Infos und die Tasting Notes finden Sie hier:

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Wunscherfüller: Speyside (M) 18 y.o. mit 100 Proof

Mehr Sherry-Aromen, mehr Preis-Leistung, mehr Prozente und mehr Jahre: Signatory Vintage versammelt in seiner 100 Proof Exceptional Cask Edition Eigenschaften, die auf dem Wunschzettel von Whisky-Fans ganz oben stehen. Ein Aushängeschild der von Kirsch Import für den deutschen Markt ins Leben gerufenen Reihe? Der Speyside (M).

Kenner wissen längst, welche tonangebende Kult-Brennerei der Region sich hinter dem „mmmysteriösen“ Kürzel verbirgt. Mit dem Speyside (M) 2008/2026 kommen sie in den Genuss der Prestigemarke abseits ihrer offiziellen Produkt- und Preisstrategie. Mit seinen 18 Jahren zählt der elegante Single Malt zu einem der ältesten der Exceptional Cask Edition. In First Fill Oloroso Sherry Butts gereift, bietet er bei 57,1% vol. nicht nur die Gelegenheit, die Brennerei aus einer anderen Perspektive zu entdecken, sondern auch zu einem Preis-Leistungs-Verhältnis, das bei den offiziellen Abfüllungen dieser Herkunft selten zu finden ist

Speyside (M) 2008/2026 – 18 y.o. – Sig 100 PROOF Exceptional Cask Edition #18

Alkoholgehalt: 57.1% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Ein Bouquet aus konzentrierten Rosinen und Datteln verbindet sich mit der dichten Würze aus erstbelegten Oloroso-Sherryfässern.:

Geschmack: Kraftvolle Nuancen dunkler Schokolade verbinden sich mit der natürlichen Süße getrockneter Früchte und der markanten Tiefe des Sherrys.

Nachklang: Ein bleibender Eindruck von strukturierter Eiche, begleitet von dezent nachklingenden Schokoladennoten.

Porridge, Pflaume & Phenole – Best Dram News von Laphroaig & Co

Von Schottlands höchstem Berg über die Laphroaig Distillery bis zur Hauptstadt des Wintersports in Finnland: Michel Reick hat aus seinem breiten Whisky-Netzwerk vier neue Best Drams generiert. In Bourbon- oder Likörweinfässern gereift, zaubern die Single Casks Noten von Porridge, Pflaumenkompott oder phenolischem Torfrauch ins Glas.

Kräftiger, öliger Brennereicharakter trifft im Ben Nevis 2016/2026 auf ein First Fill Woodford Reserve Barrel. Das Ergebnis verbindet Haferflocken mit hellen Früchten und Honig – in nur 160 Flaschen.

Entdecker werden mit dem Glenglassaugh 2014/2026 fündig. Der eher selten unabhängig abgefüllte Highlander durfte im vergleichsweise ebenso seltenen Malaga-Fass reifen und bringt voluminöse dunkle Fruchtnoten ins Glas.

Als einer der wenigen „Indies“ mit Namensrechten entwickelte der Laphroaig 2014/2026 im First Fill Pedro Ximénez Sherry Hogshead Noten von süßem Waldhonig, eingelegten Rosinen und zarten Kräutern, die mit dem phenolischen Torfrauch verschmelzen.

Neue Geschmacksrichtungen eröffnet der Teerenpeli 2015/2026 aus Finnlands erster Whiskybrennerei. Eine Dekade im PX-Fass stattet den vom extremen Klima seiner Heimat geformten Single Malt mit Pflaumen, einer feinen Schinkennote und Kräutern aus.

Ben Nevis 2016/2026 – 10 y.o. – 1st Fill Woodford Reserve Barrel #317 (Best Dram)

Alkoholgehalt: 55.3% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Malzige Süße und cremige Vanille treffen auf Karamell und reifes Steinobst, während wachsartige Nuancen und helle Zitrusnoten für Komplexität sorgen.

Geschmack: Prägnantes Malz und Toffee verbinden sich mit reifen Früchten und einer würzigen Note von Ingwer und Pfeffer. Die Struktur wird durch trockene Eiche und feine Zitrusnoten abgerundet.

Nachklang: Das Finale präsentiert sich elegant mit Vanille und Toffee, die langsam in eine herbe Eichennote übergehen.

Glenglassaugh 2014/2026 – 11 y.o. – 1st Fill Malaga Hogshead Finish #277 (Best Dram)

Alkoholgehalt: 56.3% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: In der Nase entfalten sich dichte Aromen von getrockneten Feigen und Rosinen, die elegant von cremigem Honig und Vanille umspielt werden. Eine feine Zitrusnote und ein dezenter Hauch von Rauch verleihen dem Bouquet eine ansprechende Tiefe.

Geschmack: Am Gaumen beeindruckt eine harmonische Verbindung aus dunklen Fruchtnoten und süßem Honig, begleitet von edler Vanille. Die kräftige Eichenwürze sorgt zusammen mit einer subtilen Torfnote für ein komplexes, volles Mundgefühl.

Nachklang: Der Nachhall gestaltet sich langanhaltend und vielschichtig, geprägt von verbleibenden Rosinenakzenten und feiner Eiche. Ein sanftes Zusammenspiel aus Honig und einer leichten Rauchigkeit rundet das Erlebnis charaktervoll ab.

Laphroaig 2014/2026 – 12 y.o. – 1st Fill PX Sherry Hogshead #254 (Best Dram)

Alkoholgehalt: 58.9% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Prägnanter Torfrauch verschmilzt mit maritimen Akzenten, die von viskosem Sirup und reifen Trockenfrüchten elegant unterlegt werden. Ein tiefgründiges Bouquet, das die raue Küste Islays mit süßer Fülle vereint.

Geschmack: Intensiv und vollmundig balancieren Noten von Trockenfrüchten die torfige Kraft aus, während strukturgebende Eiche für Komplexität sorgt. Eine feine Tanninstruktur verleiht dem dichten Körper Tiefe und Charakter.

Nachklang: Das langanhaltende Finale wird von trockenem Torfrauch und maritimer Salzigkeit getragen. Herbe Eichennoten und ein dezentes Tanninspiel setzen einen würzigen Schlusspunkt.

Teerenpeli 2015/2026 – 10 y.o. – 1st Fill PX Sherry Hogshead #06112015A (Best Dram)

Alkoholgehalt: 58.5% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Einladende Noten reifer Pflaumen und Rosinen verbinden sich mit dem Duft von Butterkeksen und feiner Vanille. Dezente Holznuancen verleihen der Nase eine noble Struktur.

Geschmack: Dunkle Schokolade und die intensive Frucht von Rosinen prägen das vollmundige Erlebnis. Die Reifung im Pedro-Ximénez-Fass zeigt sich in einer dichten und ausgewogenen Tiefe am Gaumen.

Nachklang: Das Finale präsentiert sich langanhaltend mit prägnanten Noten von Kaffee und Holz. Ein würziger Abgang beschließt das vielschichtige Geschmacksprofil.

Divers destilliert: Glasgow-News aus Port, Bourbon & Sherry Casks

Ungetorften dreifach destillierten, ungetorften doppelt destillierten und getorften doppelt destillierten Single Malt – die Glasgow Distillery hat sie alle. Fassreifungen wie Ruby Port, Bourbon oder PX Sherry, die besonders gut mit diesen Herstellungsstilen harmonieren, präsentiert die urbane Brennerei in ihrer jährlichen Small-Batch-Serie. Jetzt gibt’s Nachschub.

Der Bestseller Glasgow 1770 7 y.o. – Ruby Port Cask Finish ist im zweiten Batch ein Jahr älter zurück. Er unterstreicht den fruchtbetonten Stil des ungetorften, zweifach gebrannten Destillats durch ein fast vierjähriges Finish in Ruby Port Hogsheads. Das Ergebnis ist vollgepackt mit Sommerfrüchten, lebhafter Vanille und etwas rosa Pfeffer.

m Glasgow 1770 8 y.o. – Bourbon Cask treffen je 50 Prozent getorfter und ungetorfter Glasgow-Malt aus doppelter Destillation zusammen. Batch 2 kombiniert acht First Fill Bourbon Barrels zu einem Erlebnis voll kräftiger Vanille, blumigem Honig, süßem Rauch, Zitrusfrüchten und Shortbread, durchzogen von tropischen Aromen.

Auch der neue Glasgow 1770 6 y.o. – Sherry Cask vereint zwei Glasgow-Stile – und zwar mit zwei der berühmten Sherrys von Ximénez-Spínola. Ungetorfter Single Malt reifte in Pedro Ximénez Sherry Casks nach, Torfwhisky in Medium-Sherry-Fässern. So entstand ein Whisky, der üppige Süße, eleganten Rauch, Orangen und Kaffee in Einklang bringt.

Glasgow 1770 – 2018/2026 – 7 y.o. – Ruby Port Cask Finish – Batch 2

Alkoholgehalt: 54% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Eine Liaison aus reifen Sommerbeeren und dunklen Kirschen trifft auf die weiche Süße von Mandeln und reichhaltiger Vanille. Ein feiner Akzent von rosa Pfeffer verleiht dem Bouquet eine elegante, würzige Struktur.

Geschmack: Am Gaumen entfaltet sich eine fruchtbetonte Tiefe mit Noten von Kirschen, die von edlem Marzipan und cremiger Vanille umspielt werden. Eine subtile Schärfe von rosa Pfefferkörnern setzt einen lebhaften Kontrast zur beerigen Süße.

Nachklang: Der langanhaltende Abgang wird von den charakteristischen Noten des Ruby Portweins und sanfter Vanille getragen. Eine delikate, würzige Note verbleibt als präzises Echo.

Glasgow 1770 – 2017/2026 – 8 y.o. – Bourbon Cask – Lightly Peated – Batch 2

Alkoholgehalt: 54% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Ein Bouquet aus opulenter Vanille und blumigem Honig trifft auf die lebendige Süße süßer Clementinen und tropischer Akzente. Dezente Noten von Eichenholz verleihen dem Duft eine feine Struktur.

Geschmack: Die samtige Textur von Haferbrot verbindet sich mit intensiver Vanillesüße und der Saftigkeit reifer Früchte. Eine elegante Eichenwürze sorgt am Gaumen für Tiefe und harmonische Ausgewogenheit.

Nachklang: Das Finale präsentiert sich langanhaltend mit einem feinen, honigsüßen Rauchfaden. Ein Nachhall von würzigem Eichenholz rundet das Erlebnis gekonnt ab.

Glasgow 1770 – 2019/2026 – 6 y.o. – Sherry Cask – Lightly Peated – Batch 1

Alkoholgehalt: 55% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Tasting Notes

Aroma: Subtiler Rauch und aromatisches Zedernholz verschmelzen mit der Süße von Clementinen und Rosinen. Eine feine Note von Toffee und gemahlenem Kaffee verleiht dem Duft eine elegante Tiefe.

Geschmack: Süßer Torfrauch verbindet sich harmonisch mit saftigen Feigen, Rosinen und Toffee-Apfel. Die Nuance von Orangenschale bringt eine lebhafte Würze in das vollmundige Profil.

Nachklang: Der Abschied ist geprägt von trockener Eiche und röstigen Kaffeearomen. Ein zarter Rauchschleier und dunkle Fruchtnoten verweilen langanhaltend am Gaumen.

Bio-Trio: Nc’neans erstes Mini-Geschenkset

Pünktlich zur Geschenkesaison macht die Nc’nean Distillery mit ihrem ersten Miniaturen-Set die fruchtig-elegante Welt ihrer Bio-Single-Malts im Kleinformat erlebbar. Neben dem beliebten Flaggschiff laden zwei limitierte Abfüllungen aus den experimentierfreudigen Serien Quiet Rebels und Huntress neugierige Genießer zur Entdeckungsreise ein.

Das Trio aus je 5 cl zeigt, wie vielseitig Nc’nean mit Fässern und Fermentation arbeitet. Der Nc’nean Organic vertritt mit Zitrusfrüchten, Pfirsich und Aprikose den fruchtigen Hausstil. Seine weichen, marmeladigen Noten von Zwetschgen, Zitronencreme und Brown Butter Muffins verdankt der Quiet Rebels Amy seltenen Fässern, die mit dem Likörwein Bio-Maury vorbelegt waren. Der Huntress 2024 Orchard Cobbler entstand während einer Umstellung der Destillationsparameter und bringt üppige Fruchtnoten von Kirsch-Marzipan-Kuchen, Aprikosenmarmelade und Vanillepudding ins Glas.

Nc’nean Organic Single Malt Whisky – Miniatur-Geschenkset 3×0,05l

Alkoholgehalt: 47.67% | Ohne Farbstoff | Nicht kühlgefiltert

Zwischen lebendiger Zitrusfrische und der wohligen Wärme eines frisch gebackenen Obstkuchens spannt sich ein aromatischer Bogen, der die Philosophie von Nc’nean unmittelbar greifbar macht. Dieses Set lädt Sie ein, die Vielfalt einer jungen Brennerei zu entdecken, die den schottischen Whisky-Traditionen mit einem konsequent nachhaltigen Geist begegnet. Es ist eine Einladung, die Nuancen handwerklicher Präzision in drei unterschiedlichen Etappen zu verkosten.