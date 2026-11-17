Peter Ostendorf bringt zur Weihnachtszeit wieder zwei besondere Abfüllungen unter dem Label East Village Whisky Company auf den Markt: Beide stammen von Islay, beide sind getreu seiner Linie Vollreifungen ohne Finish – und man erhält sie exklusiv bei Whisky-Maniac.

Alles Wissenswerte über den Laphroaig 2013/2026 – 12 Jahre – PX Sherry Hogshead und den Bowmore 2014/2026 – 11 Jahre – Refill Hogshead hat man hier in der nachfolgenden Presseaussendung zusammengefasst:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

2 neue East Village Whisky Company Abfüllungen ab sofort erhältlich

Hinter dem unabhängigen Abfüller East Village Whisky Company steckt Peter Ostendorf. Peter füllt seit 2017 hauptsächlich Single Malt aus Schottland ab. Die Single Malts sind immer Vollreifungen (also keine Finishes) und es wird nur nach Geschmack abgefüllt.

Pünktlich zur Vorweihnachtszeit hat Peter 2 neue Abfüllungen gefunden und diese gibt es ab sofort exklusiv bei Whisky-Maniac zu kaufen. Es werden zu allen Abfüllungen auch 10cl Samples angeboten.

Laphroaig 2013/2026 – 12 Jahre – PX Sherry Hogshead – East Village Whisky Company

Eine Kombination, die man bei Laphroaig nicht alle Tage findet: Dieser 12-jährige Islay Single Malt durfte seine gesamte Reifezeit in einem Pedro-Ximénez-Sherry-Hogshead verbringen. Die PX-Vollreifung verbindet die typisch maritime, jodhaltige und intensiv torfige Laphroaig-Charakteristik mit einer ausgeprägten Süße und dunkler Sherry-Fruchtigkeit. Am Gaumen treffen Rumtopf, Rosinen und dunkle Trockenfrüchte auf hellere Fruchtnoten und einen Hauch Vanille. Eine spannende Verbindung aus der rauen, unverkennbaren Islay-Seite und der opulenten Süße eines PX-Sherryfasses. Abgefüllt mit 50,7 % Vol. und auf lediglich 242 Flaschen limitiert.

Bowmore 2014/2026 – 11 Jahre – Refill Hogshead – East Village Whisky Company

Zugegeben: Bowmore-Abfüllungen gibt es mittlerweile gefühlt wie Sand am Meer. Doch dieser 11-jährige Single Malt hat durchaus das Potenzial, aus der Masse herauszustechen. Der Grund dafür ist eine besonders sorgfältige Fassauswahl: Aus mehr als zehn verschiedenen Fassproben wurde gezielt dieses eine Hogshead ausgewählt, das mit seinem eigenständigen Charakter überzeugen konnte. Statt auf opulente Sherry-Aromen oder dominanten Rauch setzt dieser Bowmore auf eine wunderbar ausgewogene Kombination aus maritimer Frische, feiner Fruchtigkeit und dezenter Rauchigkeit. Zitronensorbet, grüne Äpfel, Quitte und Ananas treffen auf Jod, Strandhafer und eine leichte Ingwerwürze. Ein angenehm zugänglicher, sommerlich-frischer Bowmore, der zeigt, dass es bei dieser Brennerei durchaus noch spannende Entdeckungen zu machen gibt. Abgefüllt mit 51,7 % Vol. und auf 107 Flaschen limitiert.