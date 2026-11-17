Ethanol, also den alkoholischen Eindruck eines Whiskys zu zähmen, haben sich die neuen Whiskygläser von Josephinenhütte, kreiert von Josef Zalto, zum Ziel gesetzt – und schenkt man der Meinung von Experten wie Eugen Kasparek aus Berlin oder Emerson K. Shotwell aus den USA Glauben, so hat Zalto sein Ziel erreicht.

Wie das laut der Glashütte gelungen ist, und was Sie sich von den Gläsern erwarten dürfen, können Sie hier nachlesen:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Neue Glaskollektion von Josephinenhütte: Whisky in einer anderen Dimension

Die neuen Whiskygläser von Josephinenhütte, kreiert von Kurt Josef Zalto, definieren die Standards neu. Whisky-Experte Emerson K. Shotwell spricht von einem „Game Changer“.

München, 13. November 2026: Die Glasmanufaktur Josephinenhütte erweitert ihr Sortiment, das bislang Gläser für Wein und Edelbrände umfasst, um zwei Whiskygläser. Das mundgeblasene Stielglas Josephine N° 11 (68 Euro) und der ebenfalls von Hand gefertigte Tumbler Josephine N° 12 (58 Euro) sind ab sofort online erhältlich. Entworfen hat sie Kurt Josef Zalto, der mit seinen Gläsern den Weingenuss in den letzten Jahrzehnten revolutioniert hat. Vier Jahre hat er an den Whiskygläsern gearbeitet.

Markt

Whisky gehört zu den stabilsten Kategorien im weltweiten Spirituosenmarkt. Während der globale Spirituosenabsatz 2025 um drei Prozent zurückging, wuchs Whisky nach Daten des Marktforschungsunternehmens IWSR um zwei Prozent. Die Kategorie ist vielfältig – von Scotch und Irish Whiskey über amerikanischen Bourbon bis zu japanischem und indischem Whisky – und wird international von einer Szene aus Sammlern, spezialisierten Bars, Clubs und Tasting-Veranstaltungen getragen. Josephinenhütte sieht beim Glas in diesem Segment Entwicklungsbedarf und überträgt dafür den Ansatz seiner Weingläser auf Whisky.

Entwicklung

Die ersten Entwürfe entstanden vor drei Jahren. Für die Entwicklung reiste Kurt Josef Zalto unter anderem in die USA und nach Grossbrittanien und ließ seine Prototypen von Whisky-Experten und Barbetreibern verkosten. Ihr Feedback begleitete die Erprobung. Am Ende setzte sich Zaltos erster Entwurf des Stielglases gegen alle späteren Varianten durch. Er kommt nun als Josephine N° 11 auf den Markt.



Ziel war es, durch die Gläser die Alkoholschärfe zurückzunehmen und Aromen besser wahrnehmbar zu machen. „Der Whisky wirkt in beiden Gläsern klarer, vielschichtiger, etwas leiser – und zeigt dadurch mehr von seinem eigentlichen Charakter“, sagt der Glasdesigner.

Wie alle Gläser der Josephine-Kollektion tragen auch die beiden neuen Modelle den charakteristischen Knick der Kollektion. Die Gestaltung folgt dem Leitgedanken der Marke „The Shape of Taste“: Die Form des Glases richtet sich nach dem Getränk.

Josephine N° 11: Stielglas zum Verkosten

Das Stielglas ist für konzentriertes Verkosten ausgelegt. Der Stiel hält die Hand von der Nase fern und verhindert, dass die Hand den Whisky erwärmt. Im Kelch kann sich der Whisky entfalten. Eine verengte Aromakammer bündelt die Aromen und leitet sie durch die schmale Öffnung zur Nase. Dadurch soll die Alkoholnote in den Hintergrund treten. Der Rand ist besonders dünnwandig.

„Ich habe dieses Glas entwickelt, um das gesamte Whiskyerlebnis zu verändern. Schon beim ersten Nosing öffnet das Glas eine neue Welt: feinere Aromen, überraschende Tiefe und ein geschmacklicher Nachhall, der länger bleibt. Selbst ein vertrauter Whisky zeigt sich plötzlich neu. Ein Glas für den Moment, in dem man entdeckt, was die ganze Zeit verborgen war“, sagt Kurt Josef Zalto.

Josephine N° 12: Tumbler

Der Tumbler greift die klassische Form auf, in der Whisky im Alltag meist getrunken wird, auch mit Eis. Er ist leichter als herkömmliche Tumbler und soll durch seine Form ebenfalls die Aromen stärker zur Geltung bringen. „Ein vertrautes Ritual, aber ein völlig neues Erlebnis“, sagt Zalto.

Erste Reaktionen

Für den Master of Tasting Eugen Kasparek aus dem Berliner “Whisky & Cigars” ist die Josephine N° 11 das Glas,

„auf das ich gewartet habe. In 30 Jahren Whiskyverkostung habe ich kein anderes Glas erlebt, das komplexe Whiskys so facettenreich entfaltet und dabei den Alkohol so zurücktreten lässt.”

Auch die Josephine N° 12 hat den Whisky Experten überrascht:

„Ich habe immer wieder Tumbler getestet. Dieser ist der erste, der mich wirklich begeistert – mit seinem einzigartigen Design, genauso wie mit einem beindruckenden sensorischen Erlebnis.”

Der US-Whisky-Experte Emerson K. Shotwell (EKS Whiskey) bezeichnet die Josephine N° 11 als „Game Changer“: