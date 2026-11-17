Zwei Neuheiten sind in der us-amerikanischen TTB-Datenbank aufgetaucht, die uns berichtenswert erscheinen, denn wir können mit Sicherheit annehmen, dass sie in einiger Zeit auch in unseren Landen erhältlich sein werden.

Neuheit Nummer 1 wird ein neuer Whisky der Skye-Brennerei Torabhaig sein, der fünfte in der Legacy Serie: Torabhaig Garden of Skye „Lios an Eilein“ reifte in Bourbonfässern, kalifornischen Rotweinfässern und First Fill European Oak Casks. Er soll laut Etikett sehr fruchtig und etwas beerenlastig sein – abgefüllt wird er mit 46 % vol. werden. So sehen die Label aus:

Auch von Loch Lomond wird es eine neue Abfüllung geben, eine Loch Lomond Open Special Edition anlässlich der Golf Open 2027. Sie wird in Sauvignon Blanc Casks gefinisht sein und ebenfalls mit 46 % vol. abgefüllt werden. Zitrus, weißer Pfirsich und Honig sowie zarte florale Noten, cremige Vanille und sanftes Eichengewürz sollen den Geschmack bestimmen. Hier die Etiketten: