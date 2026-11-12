Zum Wechsel der Loch Lomond Group zu Diversa haben wir gestern bereits eine Presseaussendung gebracht – und heute können wir Ihnen die Sicht des bisherigen Partners, der Hanseatische Weinhandelsgesellschaft Bremen, ebenfalls in einer Pressemitteilung darlegen. Es waren demnach „unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich der langfristigen strategischen Ausrichtung, der Einschätzung der Marktentwicklung sowie zukünftiger Bedürfnisse der Konsument:innen im Fachhandel und LEH des deutschen Marktes„, die HaWe Bremen zur Entscheidung gebracht haben, die Partnerschaft mit derLoch Lomond Group zu beenden. Man setze weiterhin auf eine langfristige Strategie zur Entwicklung des Whiskymarktes in Deutschland.

Hier das Statement der HaWe Bremen:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Hanseatische beendet Partnerschaft mit Loch Lomond Group und setzt weiter auf eine nachhaltige Entwicklung des Whiskymarktes

Bremen, November 2026 – Die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft Bremen teilt mit, die Partnerschaft mit der Loch Lomond Group im Jahr 2027 zu beenden. Ausschlaggebend für diese Entscheidung waren unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich der langfristigen strategischen Ausrichtung, der Einschätzung der Marktentwicklung sowie zukünftiger Bedürfnisse der Konsument:innen im Fachhandel und LEH des deutschen Marktes.

Der Whiskymarkt befindet sich in einem kontinuierlichen Wandel. Die Erwartungen und Bedürfnisse der Kunden entwickeln sich stetig weiter. Deshalb sind wir überzeugt, dass sich eine nachhaltige sowie langfristige Marktstrategie immer am Kunden und dessen Bedürfnissen orientieren muss. Gerade diese Anpassungsfähigkeit und die Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln, haben Single Malt Scotch Whisky zu dem gemacht, was er heute ist: das „Wasser des Lebens“. Transparenz, Offenheit und eine Hands-on-Mentalität sind hanseatische Werte, für die unser Unternehmen einsteht und die für uns im langfristigen Whisky-Segment essenziell sind.

Eine besondere Bedeutung kommt dabei in Deutschland dem unabhängigen Fachhandel zu, der Wachstumstreiber des Gesamtmarktes ist. Der Fachhandel ist eine zentrale wie innovative Säule des Single- Malt-Marktes, agiert als direkter Markenbotschafter, schafft Beratungskompetenz und ermöglicht Kundinnen und Kunden einen unmittelbaren Zugang zur Vielfalt der Whiskywelt.

Die gemeinsame Weiterentwicklung und Stärkung des LEH und Fachhandels haben für uns seit jeher höchste Priorität. Unser unternehmerisches Handeln und unsere strategischen Entscheidungen werden auch künftig an diesem Anspruch ausgerichtet sein. Wir bedanken uns für die Zusammenarbeit mit der Loch Lomond Group.

Für Bestellungen der Loch Lomond Group Produktrange sind wir selbstverständlich jederzeit erreichbar.