Fünf Jahre lang war er nicht mehr zu haben, jetzt kommt er dank HaWe Bremen als German Exclusive Abfüllung wieder zurück: der Glen Scotia 10 Jahre Rare Peated stammt aus der kurzen, nur vier Wochen pro Jahr dauernden Periode, in der die Campbeltown-Brennerei getorften Single Malt brennt.

Mehr über den Glen Scotia 10 Jahre Rare Peated und die Tasting Notes zu ihm lesen Sie hier:

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Das Peated Comeback! Glen Scotia 10 Jahre Rare Peated – German Exclusive – Old Peated Style

Wir freuen uns auf das große Comeback des Glen Scotia 10 Jahre Peated. Jim Murray schreibt in seiner Whisky-Bible 2019: „One of the greatest Glen Scotia’s of all time. This entire whisky style is a throwback to the very first peated whiskies I tasted 40 years ago.“ Nach nun mehr als 5 Jahren bringen wir exklusiv für Deutschland den historischen Campbeltown-Stil wieder zurück. Lediglich vier Wochen im Jahr produziert die Glen Scotia Destillerie den seltenen Peated Malt, weshalb diese Edition eine seltene Gelegenheit stellt, die rauchige Seite des Brennereicharakters zu verkosten. Mit einem neuen historischen Design erinnert die Edition an die viktorianische Whiskyhauptstadt Campbeltowns und an die Machrihanish Kohlefelder, die essenziell für die Befeuerung der Brennblasen und Malzöfen der viktorianischen Ära waren. Zunächst über Kanäle, später über die Eisenbahn in die Stadt transportiert, trug diese heimische Kohle maßgeblich dazu bei, dass Campbeltown in jener Zeit zu einer der Whiskyhauptstädte der Welt aufstieg. Mit dem Comeback des Glen Scotia 10 Jahre Peated erwartet Sie ein charaktervoller Peated Campbeltown Malt. Vollständig in 1st Fill Bourbon Barrels gereift, vereint diese maritimen Aromen mit gegrillter Ananas, gepaart mit der typisch öligen Textur und einem robusten Torfrauch.

Original Tasting Notes:

Matured exclusively in first-fill bourbon barrels for ten years, this robust single malt opens with gentle peat smoke and fresh sea spray, followed by grilled tropical pineapple and sweet clove. On the palate, indulgent vanilla and swirling peat smoke unfold over Glen Scotia’s signature oily texture and maritime salinity, before a long warming finish of cinnamon spice and lingering coastal smoke.