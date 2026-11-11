Diversa übernimmt Vertrieb von Loch Lomond und Glen Scotia

Wechsel im Vertrieb für Loch Lomond und Glen Scotia: Die beiden Marken der Loch Lomond Group, die bislang in Deutschland von HaWe Bremen betreut wurden, sind ab 1. Januat 2027 bei der Diversa Spezialitäten GmbH, die Vertriebstochter der Underberg Gruppe, beheimatet. Dazu ist heute auf der Webseite der Semper Idem Underberg AG folgende Presseinfo gepostet worden:

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Ausbau des Third-Party-Geschäfts: Diversa übernimmt Vertrieb von Loch Lomond

Rheinberg/Alexandria, 11.11.2026 Die Semper idem Underberg AG erweitert ihr Portfolio an Distributionsmarken um die Scotch Whisky Brands der Loch Lomond Group. Ab dem 1. Januar 2027 übernimmt die Diversa Spezialitäten GmbH, die Vertriebstochter der Underberg Gruppe, den Vertrieb des Spirituosenportfolios der Loch Lomond Group in Deutschland, einschließlich der Flaggschiffmarken Loch Lomond und Glen Scotia Single Malt Whiskys. Die Marken der unabhängigen Loch Lomond Group mit Sitz im schottischen Alexandria werden von den Rheinbergern im Lebensmitteleinzelhandel und Fachhandel sowie in der Gastronomie vermarktet.

Mit der neuen Partnerschaft setzt die Underberg Gruppe den Ausbau ihres Third-Party-Geschäfts fort. 2024 wurde die Zusammenarbeit mit der ANORA Group durch die Übernahme des Vertriebs von LINIE Aquavit, Malteserkreuz und Aalborg erweitert. 2025 kamen die österreichische Marke STROH sowie Produkte des italienischen Hauses Gancia hinzu. Dazu zählen die Marke The Standard 1894 und drei Schaumweine.

Verbindung von Whisky-Tradition mit Innovation

„Mit Loch Lomond gewinnen wir einen international renommierten Partner, dessen vielfältiges Spirituosen-Portfolio unser Distributionsgeschäft sinnvoll ergänzt“,

sagt Thomas Mempel, CCO der Underberg Gruppe und Geschäftsführer der Diversa.

„Die Loch Lomond Group vereint eine traditionsreiche schottische Whisky-Handwerkskunst mit innovativen Produktionsverfahren und einem wachsenden Portfolio an Premium-Spirituosen.“

Neben ihren etablierten Scotch-Whisky-Marken hat die Gruppe in eine neue Gin-Destillerie mit Blick auf den Ben Lomond investiert und ihre internationale Präsenz durch die New York Distilling Company erweitert, zu deren Marken unter anderem Jaywalk Rye Whiskey gehört. Thomas Mempel:

„Diese Verbindung aus Tradition, Innovation und kategorienübergreifender Spirituosenkompetenz schafft ein attraktives Angebot an Produkten, Geschmacksprofilen und Markenkonzepten, das auf unterschiedliche Konsumentengruppen und Vertriebskanäle zugeschnitten ist.“

„Deutschland ist ein wichtiger Markt für die Loch Lomond Group. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Diversa und der Underberg Gruppe, mit der wir unser Wachstum beschleunigen und die Präsenz unserer Marken stärken wollen“,

sagt Andy Calder, Group Sales Director der Loch Lomond Group.

„Diversa verfügt über umfassende Marktkenntnisse, starke Kundenbeziehungen und ein etabliertes Vertriebsnetz im Lebensmitteleinzelhandel, im Fachhandel und in der Gastronomie. Wir sehen großes Potenzial, noch mehr Konsumenten in Deutschland von der Qualität, dem Charakter und der Vielfalt unseres Spirituosenportfolios zu überzeugen – von unseren preisgekrönten Single Malts der Marken Loch Lomond und Glen Scotia bis hin zu unserem weiteren Angebot an Premium-Spirituosen.“

1772: Gründung der Littlemill Distillery

Die heutige Loch Lomond Distillery in Alexandria wurde 1964 eröffnet; die Produktion begann 1965. Die historischen Wurzeln der Unternehmensgruppe reichen bis zur Gründung der Littlemill Distillery im Jahr 1772 zurück. Eine Besonderheit der heutigen Brennerei ist die Kombination unterschiedlicher Brennapparate: Neben traditionellen Swan Neck Pot Stills kommen die für Loch Lomond charakteristischen Straight Neck Pot Stills sowie eine Coffey Still zum Einsatz. Diese technische Vielfalt ermöglicht die Herstellung von Malt und Grain Whisky an einem Standort und eröffnet ein breites Spektrum unterschiedlicher Geschmacksprofile.

Master Blender Michael Henry führt die verschiedenen Stilrichtungen im charakteristischen Loch Lomond Signature Style zusammen, der unter anderem von Fruchtnoten, süßem Honig und sanftem Rauch geprägt ist. „Mit dem erweiterten Portfolio bieten wir attraktive Einstiegspunkte in die Kategorie Single Malt und wollen damit insbesondere im Lebensmitteleinzelhandel zusätzliche Konsumenten für Loch Lomond gewinnen“, sagt Tim Nentwig, Marketing Director der Diversa.

Über die Loch Lomond Group

Die Loch Lomond Group ist ein unabhängiger, international anerkannter Spirituosenhersteller mit einem vielfältigen Portfolio preisgekrönter Scotch Whiskys und Premium-Spirituosen. Die Unternehmensgruppe mit Hauptsitz im schottischen Alexandria verbindet eine jahrhundertealte Brenntradition mit Pioniergeist in den Bereichen Innovation, Handwerkskunst und Qualität. Zum Portfolio gehören Loch Lomond Whiskies, Glen Scotia, eine der traditionsreichen Single-Malt-Destillerien Campbeltowns, sowie Littlemill, Schottlands älteste lizenzierte Destillerie, deren Geschichte bis ins Jahr 1772 zurückreicht. Die Spirituosen der Loch Lomond Group werden weltweit in 125 Märkten vertrieben.

Über DIVERSA – PASSION FOR SPIRITS since 1972:

Die Diversa Spezialitäten GmbH wurde vor über 50 Jahren von Emil Underberg gegründet. Der Unternehmensname leitet sich von der Mission ab, den deutschlandweiten Spirituosen-Vertrieb von eigenen Marken sowie internationalen Brands unter einem Dach zu vereinen. Die Experten der Diversa bedienen sowohl den Einzelhandel, den spezialisierten Fachhandel als auch die Gastronomie in ganz Deutschland. Das Portfolio umfasst neben den eigenen Kernmarken auch weltweit importierte, internationale Brands von Herstellern wie Anora, Antonio Nadal, Arvanitis, Lucas Bols, Gancia, Heineken, Osborne oder Stroh Austria.