Johnnie Walker und Sabrina Carpenter erzählen ihre Geschichten von „Keep Walking“ in einem neuen Film von Damien Chazelle (mit Video)

Die Partnerschaft zwischen Sabrina Carpenter und Johnnie Walker, die vor einem Jahr vorgestellt wurde, geht in die nächste Runde: Nach der Special Edition des Johnnie Walker Black Label im September folgt nun ein Video mit dem Weltstar, das unter der Regie von Damien Chazelle gedreht wurde – sie sehen es unten in der Pressemitteilung.

Sabrinas Geschichte von „Keep Walking“ und ihren Weg als Künstlerin setzt der Film im Stil des französischen Nouvelle Vague-Kinos um – mehr dazu unten:

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Johnnie Walker und Sabrina Carpenter erzählen ihre Geschichten von „Keep Walking“ in einem neuen Film von Damien Chazelle

LONDON, 10. November 2026 /PRNewswire/ — Johnnie Walker, der weltweit führende Scotch Whisky*, präsentiert heute einen neuen Film, der im Rahmen der laufenden globalen Partnerschaft mit der zweifachen GRAMMY®- und Emmy-Preisträgerin und rekordbrechenden Weltstar Sabrina Carpenter entstanden ist. Unter der Regie des Oscar-prämierten Filmemachers Damien Chazelle und produziert von Superprime Films, erzählt der Film Sabrinas Geschichte von „Keep Walking“ und feiert ihre Entwicklung als Künstlerin, ihren selbstbewussten, unverwechselbaren Stil und das nächste Kapitel ihrer Reise.

Inspiriert von der lässigen Coolness und dem rebellischen Geist des französischen Nouvelle Vague-Kinos, verbindet der Film einen anspruchsvollen filmischen Stil mit Spontaneität, Freiheit und spielerischem Regelbruch. Inspiriert vom Geist des persönlichen Fortschritts, der dem legendären Johnnie Walker Keep Walking-Konzept zugrunde liegt, zeigt der Film Sabrina in der Rolle der Hauptfigur, während sich die Welt um sie herum verändert und voller Feierlichkeiten, Feste und unerwarteter Momente ist. Ihr Selbstvertrauen, ihre spielerische Respektlosigkeit und ihr Instinkt, Dinge anders anzugehen, kommen deutlich zum Ausdruck und verleihen Keep Walking eine frische, unverwechselbare Sabrina-Interpretation.

Sabrina Carpenter sagte:

„Die Zusammenarbeit mit Johnnie Walker und Damien war ein wahres kreatives Abenteuer. Wir wollten ein echtes Kinoerlebnis schaffen, das verspielt, unerwartet und voller Persönlichkeit ist. Ich bin schon lange ein Fan von Damiens Arbeit – deshalb war es aufregend, diese visuelle Welt gemeinsam mit ihm zum Leben zu erwecken. Dieser Film schien mir die perfekte Möglichkeit zu sein, die Geschichte von „Keep Walking“ zu erzählen und die Energie dieses nächsten Kapitels einzufangen.“

Regie führte Damien Chazelle, der Oscar-prämierte Filmemacher von La La Land, Whiplash, First Man und Babylon. Bekannt für sein visuell ambitioniertes Storytelling, dynamische Musiksequenzen und die Auseinandersetzung mit Ehrgeiz, Kreativität und dem Streben nach Größe, bringt Chazelle seinen unverkennbaren filmischen Stil in Sabrinas Geschichte über Bewegung, Selbstausdruck und Fortschritt ein.

Die mehrjährige Partnerschaft zwischen Johnnie Walker und Sabrina Carpenter wird damit fortgesetzt. Zuvor wurden bereits ihr charakteristischer Go Go Highball und eine limitierte Sonderedition der Johnnie Walker Black Label-Flasche, die von ihrem Stil inspiriert ist, auf den Markt gebracht. Die Produkte werden nun in Europa, Australien und Nordamerika eingeführt, weitere Märkte folgen in den kommenden Monaten. Es markiert das nächste Kapitel in der Zusammenarbeit und erweckt Sabrinas unverwechselbare Energie und den Geist von Keep Walking zum Leben.

Die Zusammenarbeit ist Teil der umfassenderen globalen Musikplattform von Johnnie Walker, die Künstler fördert, die kreative Grenzen überschreiten und ihre eigene Perspektive in die Kultur einbringen.