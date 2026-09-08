Johnnie Walker mit limitierter Black Label Edition im Sabrina Carpenter Design

Aus der Partnerschaft von Johnnie Walker mit Sabrina Carpenter (wir stellten Ihnen diese vor einem Jahr vor), entsteht als neustes Kapitel ein neues, limitiertes Flaschendesign für Johnnie Walker Black Label.

Das Design weist von einer maßgeschneiderten Farbvariante in „Sabrina-Blau“ bis hin zu verspielten Hundepfoten-Motiven Details auf, die vom Artwork ihres Albums „Man’s Best Friend“ inspiriert sind. Die limitierte Johnnie Walker Black Label-Flasche „Sabrina Carpenter“ ist ab sofort in Großbritannien erhältlich, bevor es auf weitere Märkte ausgeweitet wird, darunter Mexiko, Indien sowie ausgewählte Märkte in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Der empfohlene Verkaufspreis entspricht dem des Johnnie Walker Black Label.

Mehr in der Pressemitteilung, die wir über PR Newswire erhalten haben:

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JOHNNIE WALKER BRINGT EINE LIMITIERTE AUFLAGE DER SABRINA CARPENTER BLACK LABEL-FLASCHE AUF DEN MARKT

Das neueste Kapitel der Zusammenarbeit zwischen Johnnie Walker und Sabrina Carpenter zelebriert mutige Kreativität durch eine neue Sammlerflasche, die von der selbstbewussten, kompromisslosen Ausstrahlung von – Sabrinas Album „Man’s Best Friend“ – inspiriert ist.

LONDON, 8. September 2026 /PRNewswire/ — Johnnie Walker, die weltweit führende Scotch-Whisky-[1], präsentiert ein neues, limitiertes Flaschendesign für Johnnie Walker Black Label, das im Rahmen der laufenden Zusammenarbeit der Marke mit der GRAMMY®-preisgekrönten Weltstar-Sängerin Sabrina Carpenter entstanden ist.

Das Design, das von ihrem neuen Album : „ Man’s Best Friend“ inspirierte Details aufweist – von einer maßgeschneiderten Farbvariante in „Sabrina-Blau“ bis hin zu verspielten Hundepfoten-Motiven –, verbindet den zeitlosen Charakter von Johnnie Walker Black Label mit Sabrinas unverwechselbarem Stil. Die Flasche markiert das neueste Kapitel in der langjährigen Partnerschaft zwischen Johnnie Walker und Sabrina Carpenter, die zwei kulturelle Ikonen zusammenbringt, die durch ihr gemeinsames Bekenntnis zum Fortschritt verbunden sind.

Sabrina Carpenter sagte:

„Ich liebe es, meinen Fans kleine Überraschungen zu bereiten, und das schien mir eine wirklich coole Möglichkeit zu sein, die Welt von : Man’s Best Friend‘ zum Leben zu erwecken. Ich liebe es, Geschichten jenseits der Musik zu erzählen, daher war es eine tolle Herausforderung, einem so ikonischen Objekt wie der Johnnie Walker Black Label-Flasche meine ganz eigene Note zu verleihen. Ich kann es kaum erwarten, dass alle die vielen kleinen Details sehen.“

Die im vergangenen August angekündigte Partnerschaft startete mit einer weltweiten Kampagne, die die Einführung von „ : Man’s Best Friend“ im Laufe desselben Jahres feierte. Die Kampagne, die zeitgleich mit der letzten Etappe von Sabrinas „ Short n‘ Sweet Tour“ startete, stellte Fans, die das gesetzliche Mindestalter für den Alkoholkonsum erreicht haben, Sabrinas charakteristische Johnnie-Walker-Kreation vor: den „Go Go Highball“.

Die Sammlerflasche setzt die Geschichte dieser Zusammenarbeit fort und bietet den Fans eine weitere Möglichkeit zum Feiern, während sie gleichzeitig die Verbindung von Johnnie Walker zur Musik als Plattform für Kreativität, Kultur und Fortschritt unterstreicht.

Die limitierte Johnnie Walker Black Label-Flasche „Sabrina Carpenter“ wird sowohl in den Größen 70 cl als auch 75 cl (40 % Alkoholgehalt) erhältlich sein, wobei der empfohlene Verkaufspreis dem des Johnnie Walker Black Label entspricht. Es ist ab sofort in Großbritannien erhältlich, bevor es auf weitere Märkte ausgeweitet wird, darunter Mexiko, Indien sowie ausgewählte Märkte in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.

¹ IWSR 2024.