The Borders Distillery ernennt David King zum senior strategic advisor

In diesem Monat soll es so weit sein. The Borders Distillery wird, acht Jahre nach ihrer Eröffnung, ihren ersten Single Malt wohl noch diesen September veröffentlichen. Und ein Facebook-Post lässt darauf schließen, dass dieser Moment wohl kurz bevorsteht. Dies wäre der erste in der Region Borders hergestellt Single Malt Whisky seit 1837.

Gleichzeitig verstärkt die Destillerie ihr Team. Bereits im März ernannte die Brennerei Giancarlo Bianchi zum neuen Managing Director (wir berichteten). Und nun verstärkt David King das Team zusätzlich als senior strategic advisor. King verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Premium-Whisky-Branche. Zuvor war er unter anderem für Edrington, Berry Bros. & Rudd, Anchor Brewers & Distillers sowie Gordon & MacPhail tätig.