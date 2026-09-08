Morrison Scotch Whisky Distillers geht auf Deutschland-Tour!

Gemeinsam mit seinem Vertriebspartner Schlumberger stellt der Scotch-Produzent seine Abfüllungen und die schottischen Familienmarken Aberargie, Mac-Talla, Old Perth und Càrn Mòr vor. Alle Termine der Events, für die noch wenige Plätze verfügbar sind, finden Sie in der folgenden Schlumberger-Aussendung:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Morrison Scotch Whisky Distillers präsentiert Aberargie Expression Laureate und Golden Promise live in Deutschland

Whisky Maker Graeme MacKeddie begleitet exklusive „Meet the Maker“-Events in Siek und Dresden

Meckenheim, September 2026. Handwerk, Herkunft und fünf Generationen Whiskytradition: Morrison Scotch Whisky Distillers bringt die ersten limitierten Expressions seiner familieneigenen Aberargie Distillery nach Deutschland. Im Rahmen einer besonderen Deutschlandreise erhalten Whiskyfans die Gelegenheit, die neuen Abfüllungen kennenzulernen und tiefer in die Welt der schottischen Familienmarken Aberargie, Mac-Talla, Old Perth und Càrn Mòr einzutauchen.

Graeme MacKeddie ist Head of Distilling der Aberargie Distillery und Operations Director bei Morrison Scotch Whisky Distillers. Der aus der schottischen Landwirtschaft stammende Whiskyexperte begleitet die Morrison Familie seit 21 Jahren, und ist seit Anfang an für die Whiskys der Aberargie Distillery zuständig. Er steht für den konsequenten „Grain-to-Glass“-Ansatz der Brennerei. Seine Erfahrung reicht von der Arbeit mit eigenem Gerstenanbau bis zur Destillation und Produktion von Single Malt Scotch Whisky. Bei Aberargie verantwortet er die Herstellung der Whiskys vom Feld bis zur Abfüllung und prägt maßgeblich den Charakter der ersten offiziellen Abfüllungen der Destillerie.

Den Auftakt bildet am 24. September 2026 ein Tasting beim „Mac-Talla -Lighthouse“ Partner Weinquelle Lühmann in Siek. Graeme und Keeper of the Quaich Thomas Plaue vom deutschen Vertriebspartner Schlumberger führen durch den Abend. Im Mittelpunkt stehen die beiden neuen Aberargie Limited Releases 2026. Ergänzt wird das Line-up durch Old Perth P.X. Limited Edition #2, Mac-Talla Flora sowie die exklusiven Mac-Talla Lighthouse-Abfüllungen 2025 und 2026. Der Einlass beginnt um 18:30 Uhr mit Fingerfood, das Tasting startet um 19:00 Uhr. Tickets kosten 69 Euro pro Person.

Am 26. September 2026 setzt sich die Reise bei den Whisky & Genuss Tagen 2026 im Alten Schlachthof Dresden fort. Dort ist Graeme MacKeddie am Schlumberger-Stand anzutreffen. Ein besonderes Highlight ist das exklusive Tasting “From Sweet to Peat” im Youngtimer-Whiskybus. Von 17:15 bis 18:15 Uhr präsentieren Graeme MacKeddie und Thomas Plaue eine geschmackliche Reise von sherrybetonter Süße bis zu mineralisch-maritimem Islay-Rauch. Verkostet werden ausgewählte Whiskys von Aberargie, Old Perth, Mac-Talla und Càrn Mòr. Das Ticket kostet 29 Euro.

Mit der Premiere der Aberargie Expressions öffnet Morrison Scotch Whisky Distillers ein neues Kapitel seiner Familiengeschichte. Die Termine bieten die seltene Gelegenheit, Neuheiten, unabhängige Abfüllungen und die unterschiedlichen Facetten schottischen Whiskys aus erster Hand begleitet zu entdecken.

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